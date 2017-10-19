«Клипперс» не заметят «Лейкерс» в первом дерби Лос-Анджелеса

Начало нового сезона явно не задалось у рубрики, но получилось интригующим с точки зрения баскетбольных результатов. «Хьюстон» одолел на выезде действующего чемпиона, вырвав победу в самой концовке поединка. Первая половина игры прошла для «Уорриорз» вполне успешно и завершилась с преимуществом в девять очков. Главным икс-фактором промежуточного лидерства «Голден Стэйт» стал Ник Янг, который без промаха поливал из-за дуги в двух стартовых четвертях. Нивелировать старания «Свэгги Пи» и спасти первую ставку мог Крис Пол, но разыгрывающий «Рокетс» был явно не в своей тарелке, продемонстрировав неприлично низкую эффективность атакующих действий.

Другим виновником опустошения банка стал Кайри Ирвинг вместе с тренерским штабом «Кливленда». Страшная травма, полученная Гордоном Хэйвордом, должна была привести к увеличению количества бросков разыгрывающего «Бостона», но рисунок игры сложился иначе. Плотная опека и подстраховка Роуза в защите вынуждали Кайри скидывать мяч открытым партнёрам, что вылилось в совершенно нетипичные для Ирвинга 10 передач. Главная звезда «Селтикс» совершила лишь 17 бросков с игры и отметилась только двумя попаданиями со штрафной линии. Определённый недостаток агрессии в фазе нападения стал главный фактором, приведшим к проигрышу и второго прогноза. Забей Кайри трёшку с сиреной об окончании матча, установленный рубеж очков был бы наверняка пройден в дополнительной пятиминутке, но сослагательное наклонение в спорте неприменимо.

Итого после двух стартовых неудач в банке содержится 64 087 фишек.

Ставка № 1

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Лос–Анджелес Лейкерс» — «Лос–Анджелес Клипперс».

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 2.7/1.53, фора (+5,5) за 1.9.

Тоталы – хозяева (106,5) за 1.88, гости (111,5) за 1.87, общий (219,5) за 1.95.

Выбор – победа «Клипперс» с форой (-6,5) с коэффициентом 2.1 (см. все коэффициента на матч)

Ставка – 1500 фишек (возможная прибыль – 1650 фишек).

В «Стейплс-центре» сезон НБА стартует с дерби. «Лейкерс» усилились на драфте сыном самого разговорчивого папаши из мира баскетбола и собираются попасть в плей-офф. Чрезмерное количество внимания, которое уделяют семье Боллов, может создать иллюзию о реальных шансах на попадание в нокаут-раунд, но состав «озёрников» не стал настолько сильнее, чтобы слова воплотились в жизнь. «Клипперс» были вынуждены затевать перестройку своих рядов, но добротный набор исполнителей, полученных за CP3, позволяет побороться за попадание в кубковую восьмёрку от Запада. Не исключён вариант, при котором оба коллектива из Города ангелов пролетят мимо матчей навылет.

Однако соотношение сил в городе до сих пор остаётся в пользу Гриффина и компании. Док Риверс сохранил связку звёздных больших и обладает качественным набором малышей. Победа «Клипперс» видится очевидным вариантов, ведь дырявая оборона их соперников никуда не делась. Люк Уолтон может сколько угодно использовать наработки, привезённые из «Голден Стэйт», но ограниченность состава и откровенно более низкий уровень игроков продолжают удерживать «Лейкерс» в списке худших команд лиги. Фора, предлагаемая букмекерами, выглядит заманчиво, и спокойная, уверенная победа клуба Стива Балмера вполне вероятна, что принесет банку рубрики первое пополнение. Докупим фору для увеличения коэффициента.

Ставка № 2

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Йорк Никс».

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.1/8.5, фора (-12,0) за 1.93.

Тоталы – хозяева (112,5) за 1.88, гости (100,5) за 1.87, общий (214,0) за 1.95.

Выбор – индивидуальный тотал «Никс» меньше 99,5 с коэффициентом 2.0 (см. все коэффициенты на матч )

Ставка – 1500 фишек (возможная прибыль – 1500 фишек).

«Оклахома-Сити» начинает свой важнейший сезон с точки зрения будущих перспектив, домашней встречей с «Никс». Предсезонные матчи хоть и не являются объективной демонстрацией сил, но определённые выводы сделать позволяют. Оборонительные построения «Тандер» выглядели достаточно солидно. «ОКС» лишь в одном из пяти последних поединков пропустила 100 очков, несмотря на наличие на паркете Энтони, периодически занимающегося имитацией защитных действий. Билли Донован постепенно находит необходимые ингредиенты для успешного функционирования командной химии и грамотного деления мяча между лидерами команды.

«Нью-Йорк» провёл очередное спорное межсезонье, выдав сумасшедший контракт Тиму Хардею-младшему. Кантер и Макдермотт, пополнившие состав «Никс» в результате обмена Мело, должны получать приличное количество игрового времени и иметь, возможно, лучшую статистику, чем в прошлом сезоне. Перспективы коллектива из «Большого яблока» в слабой восточной конференции выглядят смутно: есть шансы зацепиться за плей-офф, но и сохраняется вероятность провести типичную регулярку и болтаться неподалёку от дна таблицы. Отсутствие полноценной звезды в составе создаёт гостям встречи дополнительную трудность в нападении, так как одно нахождение Энтони на паркете гарантировало «Никкербокерам» возможность набора очков в периоды атакующего застоя.

Джефф Хорнасек пытается выстроить интересную команду, но на первых порах нового сезона рулевому «Никс» придётся невероятно сложно противостоять контендерам, уделяющим большое внимание обороне. Преодоление трёхзначного рубежа в графе «набранные очки» выглядит вполне возможным, но в данном конкретном матче защита «Оклахомы» окажется достаточно прочной для принесения рубрике прибыли.

Итого: сделано две ставки на сумму 3000 фишек. В банке осталось 61 087 фишек.