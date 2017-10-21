Подача будет подводить и Касаткину, и Гёргес в финале «Кубка Кремля»

Касаткина постоит за честь России на Кубке Кремля Рубрика «Теннисный БетОн» продолжает работу на «ВТБ Кубок Кремля». Ставим на матч Дарьи Касаткиной.

Предыдущий выпуск рубрики «Теннисный БетОн» не стал столь же успешным, как предыдущие. Из четырёх ставок прошли 2, но стоило это нам почти 1000 фишек.



С одной стороны мы радовались за Наталью Вихлянцеву, которая одолела Ализе Корне. Но француженка должна была закрывать матч ещё во втором сете, и тогда бы мы констатировали приличную прибыль. Но в важные моменты второй партии россиянка играла очень качественное, рискованные удары у неё проходили. И в третьем сете при счёте 3:2 в свою пользу Корне упустила два брейк-поинта. И после этого её просто вырубило, она проиграла все оставшиеся геймы.

Не сыграла ставка на пару Надежда Киченок/Анастасия Родионова, в одну калитку они уступили Меличар и Смит, которые затем ещё и в финале показали себя здорово.



Два других варианта прошли. Не без везения Дарья Касаткина обеспечила нужную фору в матче с Александрой Саснович. А вот пара Кабаль/Молчанов буквально вынесла с корта Елгина с Медведевым. Громадное преимущество было у интернационального дуэта.



К сожалению, от небольших убытков успешные ставки нас не уберегли.



В виртуальном банке на данный момент 125 063 фишки при стартовых 100 000.

Дарья Касаткина — Юлия Гёргес

Ставка: тотал эйсов Гёргес меньше 5,5 за 1.75, (см. все коэффициенты на матч), процент попадания 1-й подачи Касаткиной меньше 66,5 процентов за 1.85 (см. все коэффициенты на матч)



Размер ставок: 2500 фишек (возможная прибыль — 1875 фишек), 3000 фишек (возможная прибыль — 2550 фишек).



Пришло время женского финала на «ВТБ — Кубке Кремля». И совсем у меня нет желания угадывать результат, фору или тотал геймов. Если бы коэффициент на победу Дарье Касаткиной был бы повыше, наверное, стоило бы на неё поставить, но 1.65 не вбирает в себя все риски. Помним мы результат прошлогодней встречи этих же соперниц в Москве. Тогда также фаворитом считалась россиянка, а в итоге немка достаточно уверенно победила в двух партиях.

Конечно, стоит говорить о том, что Касаткина с воодушевлением проводит эту неделю. Получает она удовольствие от тенниса. Судя по всему, она ловит кайф от перемен, которые произошли в её команде. Застой пройден. Теперь только вперёд! Уже видно, над чем в первую очередь работает Дарья. Это подача. Никогда прежде не видел, чтобы Касаткина подавал за 190 км/ч. А на этом турнире несколько раз она выдавала такую скорость. Есть стремление вводить мяч в игру максимально жёстко. Работа кипит. И пока что в большинстве встреч Касаткина первую подаёт с не очень высоким процентом. Полуфинал с Бегу, скорее, исключение. Там было 67 процентов. До этого было 49, 53 и 56 соответственно в матчах с Павлюченковой, Синяковой и Саснович. Давление финала наверняка не позволит Касаткиной максимально сконцентрироваться на подаче. Так что предлагаю ставить на но, что её процент попадания первого мяча будет ниже 66,5 процентов.

Второй вариант, который предлагаю к рассмотрению, «тотал эйсов Гёргес меньше 5,5». В полуфинале немка исполнила 8 подач навылет. Но, во-первых, матч был очень затяжным. Во-вторых, Вихлянцева не обладает таким даром предчувствия, какой есть у Касаткиной. Даша умеет читать подачу соперниц. Порой она заранее чуть сдвигается влево или вправо, понимая, куда полетит мяч. Пока ни одна из оппоненток не сделала больше 3 эйсов в матче с Касаткиной на текущем турнире. А ведь Павлюченкова и Бегу обладают качественными подачами.



Так что не ожидаю от Юлии Гёргес более 5 эйсов в финале. И она будет сильно нервничать, ведь на кону титул, солидные призовые и большие очки.



Итого: сделано 2 ставки на сумму 5500 фишек. В банке осталось 119 563.