Подача будет подводить и Касаткину, и Гёргес в финале «Кубка Кремля»

Предыдущий выпуск рубрики «Теннисный БетОн» не стал столь же успешным, как предыдущие. Из четырёх ставок прошли 2, но стоило это нам почти 1000 фишек.
С одной стороны мы радовались за Наталью Вихлянцеву, которая одолела Ализе Корне. Но француженка должна была закрывать матч ещё во втором сете, и тогда бы мы констатировали приличную прибыль. Но в важные моменты второй партии россиянка играла очень качественное, рискованные удары у неё проходили. И в третьем сете при счёте 3:2 в свою пользу Корне упустила два брейк-поинта. И после этого её просто вырубило, она проиграла все оставшиеся геймы.
Не сыграла ставка на пару Надежда Киченок/Анастасия Родионова, в одну калитку они уступили Меличар и Смит, которые затем ещё и в финале показали себя здорово.
Два других варианта прошли. Не без везения Дарья Касаткина обеспечила нужную фору в матче с Александрой Саснович. А вот пара Кабаль/Молчанов буквально вынесла с корта Елгина с Медведевым. Громадное преимущество было у интернационального дуэта.
К сожалению, от небольших убытков успешные ставки нас не уберегли.
В виртуальном банке на данный момент 125 063 фишки при стартовых 100 000.
Ставка: тотал эйсов Гёргес меньше 5,5 за 1.75, (см. все коэффициенты на матч), процент попадания 1-й подачи Касаткиной меньше 66,5 процентов за 1.85 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставок: 2500 фишек (возможная прибыль — 1875 фишек), 3000 фишек (возможная прибыль — 2550 фишек).
Пришло время женского финала на «ВТБ — Кубке Кремля». И совсем у меня нет желания угадывать результат, фору или тотал геймов. Если бы коэффициент на победу Дарье Касаткиной был бы повыше, наверное, стоило бы на неё поставить, но 1.65 не вбирает в себя все риски. Помним мы результат прошлогодней встречи этих же соперниц в Москве. Тогда также фаворитом считалась россиянка, а в итоге немка достаточно уверенно победила в двух партиях.
Конечно, стоит говорить о том, что Касаткина с воодушевлением проводит эту неделю. Получает она удовольствие от тенниса. Судя по всему, она ловит кайф от перемен, которые произошли в её команде. Застой пройден. Теперь только вперёд! Уже видно, над чем в первую очередь работает Дарья. Это подача. Никогда прежде не видел, чтобы Касаткина подавал за 190 км/ч. А на этом турнире несколько раз она выдавала такую скорость. Есть стремление вводить мяч в игру максимально жёстко. Работа кипит. И пока что в большинстве встреч Касаткина первую подаёт с не очень высоким процентом. Полуфинал с Бегу, скорее, исключение. Там было 67 процентов. До этого было 49, 53 и 56 соответственно в матчах с Павлюченковой, Синяковой и Саснович. Давление финала наверняка не позволит Касаткиной максимально сконцентрироваться на подаче. Так что предлагаю ставить на но, что её процент попадания первого мяча будет ниже 66,5 процентов.
Второй вариант, который предлагаю к рассмотрению, «тотал эйсов Гёргес меньше 5,5». В полуфинале немка исполнила 8 подач навылет. Но, во-первых, матч был очень затяжным. Во-вторых, Вихлянцева не обладает таким даром предчувствия, какой есть у Касаткиной. Даша умеет читать подачу соперниц. Порой она заранее чуть сдвигается влево или вправо, понимая, куда полетит мяч. Пока ни одна из оппоненток не сделала больше 3 эйсов в матче с Касаткиной на текущем турнире. А ведь Павлюченкова и Бегу обладают качественными подачами.
Так что не ожидаю от Юлии Гёргес более 5 эйсов в финале. И она будет сильно нервничать, ведь на кону титул, солидные призовые и большие очки.
Итого: сделано 2 ставки на сумму 5500 фишек. В банке осталось 119 563.