Здесь вам не Лига чемпионов! «Спартаку» придётся тяжело в игре с «Амкаром»

Взбешённый «Зенит» снесёт с поля «Русенборг» Серия прогнозов на матчи Лиги Европы в рубрике «Футбольные фишки».

Коллегой Агеевым на Лигу Европы было предложено пять ставок: непроигрыш «Црвены Звезды» в матче с «Арсеналом» и голы обеих команд в матче при тотале больше 2,5 голов, победа «Ниццы» с форой «0» в противостоянии с «Лацио», голы обеих команд и тотал больше 2,5 в игре «Хоффенхайм» – «Истанбул» и победа «Зенита» над «Русенборгом» с форой "-1,5".

Первой нас огорчила «Црвена Звезда», проигравшая «Арсеналу» со счётом 0:1. Проход одной из двух ставок был близок, но на 85-й минуте решил забить Жиру.

Кроме того, не порадовала «Ницца». В первом тайме команды обменялись быстрыми голами, но после перерыва забивали только гости – 3:1 в пользу «орлов».

Сократить потери помогли победа «Зенита» со счётом 3:1 и гол «Истанбул Башакшехира» на 93-й минуте встречи с «Хоффенхаймом». Благо, что при 0:3 турецкий клуб не стал окончательно вешать нос.

Таким образом, наш банк потерял 1170 и теперь составляет 54 620 фишек.

Спартак – Амкар

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» меньше 1,5 гола за 2.19 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1190 фишек).

Красно-белые в минувший вторник совершили лигочемпионское чудо, не просто победив, а разгромив «Севилью». Отправить пять мячей в сетку ворот одной из лучших команд Испании при равных составах может далеко не каждый. К слову, даже сама «Барселона» в последних очных встречах с «Севильей» ни разу не забивала больше трёх мячей.

«Амкар» пока не может похвастать подобными успехами, но свои чудеса пермяки тоже творят. Провалив старт сезона в чемпионате России, красно-чёрные стали возвращаться к тому состоянию, в котором они были большую часть сезона прошлого. В последних девяти встречах футболисты Гаджи Гаджиева ни разу не пропустили больше одного мяча, позволив распечатать свои ворота только «Краснодару» (1:1), «Зениту» (0:1) и ЦСКА (0:1).

Полагаю, «Амкар» может продолжить свою серию и не пропустить больше одного гола на «Открытие Арене». Согласен, представить это после 5:1 «Спартака» с «Севильей» сложно, но не забывайте о том, что красно-белые в той игре потратили много и физических сил, и психологических. На пермяков может просто не остаться эмоций.

Наполи – Интер

Ставка: обе забьют за 1.65 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 650 фишек).

«Наполи» в минувшие будни несколько уменьшил свои шансы на участие в плей-офф Лиги чемпионов. Итальянский клуб гостил у «Манчестер Сити», закончив свой визит поражением 1:2.

Так как «Шахтёр» победил «Фейеноорд» на выезде (2:1), подопечные Маурицио Сарри опустились на третью строчку в группе F. Отставание от украинского клуба составляет три балла, от английского уже шесть.

«Интер» право на участие в еврокубках по итогам прошлого сезона не получил, зато сейчас дела у «нерадзурри» идут просто замечательно. В восьми матчах футболисты Лучано Спаллетти лишь однажды потеряли очки, не сумев одолеть на выезде «Болонью» (1:1). В остальных случаях «Интер» неизменно побеждал, а особняком стоят виктории над «Ромой» на выезде (3:1) и «Миланом» в дерби на «Сан-Сиро» (3:2).

«Наполи» и «Интер» – единственные команды Серии А, которые не имеют на своём счету ни одного поражения. Более того, неаполитанцы вообще пока что не теряли очков. Однако сегодня точно произойдёт что-то одно: либо «голубые» впервые не смогут победить, либо «чёрно-синие» проиграют.

Учитывая игровую форму команд, победителя здесь пытаться предугадать не буду. Вместо этого сделаю выбор в пользу голов обоих коллективов в матче.

«Наполи» пропустил на «Сан-Паоло» только от «Аталанты», но ждать здесь голов от «Беневенто» и «Кальяри» особо и не приходилось. «Интер» обладает куда более высоким атакующим потенциалом, так что вряд ли ребят Сарри выйдут сухими из воды.

В то же время, рассчитывать на ноль «змей» в графе «пропущенные» не приходится. Всё-таки речь о противостоянии с лучшей атакой Италии: «Наполи» забил 26 мячей в восьми матчах.

Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 52 620 фишек.