«Олени» во главе с Адетокунбо затопчут «Портленд» на родном паркете

Ждать первой прибыли по итогам игрового дня пришлось недолго, положительный результат был достигнут со второй попытки, но обо всём по порядку.

В дерби города ангелов «Лейкерс» не смогли оказать достойного сопротивления номинальным гостям и выглядели очень сыро. Патрик Беверли оказал столь серьёзное психологическое давление на Лонзо Болла, что тот реализовал лишь 1 бросок с игры из 6. Парням Дока Риверса потребовалось определённое время на раскачку, но, захватив лидерство в конце стартовой четверти, «Клипперс» одержали убедительную победу, периодически наращивая преимущество до неприличных показателей.

Увеличив отрыв до 30 баллов, обидчики хозяев позволили себе немного расслабиться, и итоговая разница в счёте выглядит не такой внушительной, как могла. Однако на нашу ставку данный факт никак не повлиял, прогноз зашёл с запасом.

Отдельно стоит поблагодарить дуэт звёздных больших Гриффин – Джордан. Блэйк воцарился в статусе единственного вожака коллектива и произвёл солидное впечатление (правда, не будем забывать об уровне соперника). Деандре не замечал соперников под обоими кольцами и творил всё, что только душе угодно, даже реализовал 4 из 4 с линии штрафных. «Лейкерс» проиграли щит вдребезги (48 подборов против 67) и потерпели заслуженное поражение.

Во встрече «Оклахомы» с «Нью-Йорком» борьба на паркете продолжалась чуть дольше, но исключительно по вине новичков «Тандер», губивших один открытый бросок за другим. Нас больше интересовала результативность гостей, на которую и была сделана ставка с расчётом на «низ». «Никс» в очередной раз огорчили своих поклонников (хотя их фанаты уже давно привыкли к подобному развитию событий), проведя невзрачный поединок.

Невероятное количество глупых потерь (отдельный привет Кантеру и его пробежкам) и низкий процент реализации намекали на проход прогноза уже после первой половины, так как за две четверти «Никкербокеры» сподобились лишь на 42 набранных очка. По иронии судьбы, после большого перерыва Порзингис с товарищами наковыряли столько же результативных баллов, обеспечив некоторое пополнение баланса «Большого куша».

Сейчас в банке находится 67 237 фишек.

Ставка № 1

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.71/2.26, фора (-3,0) за 1.94.

Тоталы – хозяева (109,5) за 1.95, гости (105,5) за 1.9, общий (213,5) за 1.95.

Выбор – победа «Бакс» с форой (-4,0) с коэффициентом 2.03 (см. все коэффициенты на матч)

Ставка – 1500 фишек (возможная прибыль – 1545 фишек).

В Висконсине уже третий матч подряд на выезде будет проводить «Портленд». Да, соперники «Трэйл Блэйзерс» не оказали достойного сопротивления Лилларду и компании, но фактор перелётов и усталости всё равно не стоит сбрасывать со счётов.

«Милуоки» смогли одолеть крепкий «Бостон» и долгое время на равных боролись с самим «Кливлендом», в то время как коллектив Терри Стоттса экзаменовал команды, которые в нынешнем сезоне будут также далеки от плей-офф, как «Филадельфия» от пустого лазарета.

Свою предыдущую встречу «Бакс» уступили из-за слабой игры скамейки, которая на фоне резервистов «Кавальерс» оказалась крайне неэффективной. Но постойте, букмекеры увидели в запасе гостей Корвера, Томпсона, Грина, Смита и Шамперта? Ответ очевиден.

При более-менее сопоставимых по силе запасных игроках исход поединка решится в противоборстве стартовых пятёрок. Джейсон Кидд способен извлечь выводы из поражения и оперативно внести коррективы.

Антропометрические данные и возможность меняться в защите без особой потери в качестве заметно усложнят «Портленду» жизнь в нападении. Для «Трэйл Блэйзерс» это первая битва в регулярке с соперником, обладающим подвижной и изматывающей обороной.

Также, у «Милуоки» есть потенциал для усилия: Миддлтон, Терри и Телетович вряд ли снова выпустят на троих 1 из 12 с дальней дистанции. Потрясающая форма Янниса может заставить дрогнуть любую команду. «Грик Фрик» продолжит разрывать любого, кто посмеет встать на его пути и должен войти в тройку главных претендентов на приз наиболее ценному игроку.

Отметим, что в обеих встречах прошлого сезона хозяева предстоящей встречи были сильнее. Продолжение тенденции случается гораздо чаще, чем её прерывание, поэтому учтём и сей статистический факт.

Ставка № 2

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз».

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.11/7.9, фора (-12,5) за 1.95.

Тоталы – хозяева (115,5) за 1.95, гости (102,5) за 1.9, общий (217,5) за 1.95.

Выбор – индивидуальный тотал «Клипперс» в первой половине больше 57,5 с коэффициентом 2.00 (см. все коэффициенты на матч)

Ставка – 1500 фишек (возможная прибыль – 1500 фишек).

«Финикс» в двух стартовых встречах решил загадать всем своим поклонникам математическую загадку: сколько будет два в восьмой степени? Да, 256, именно столько очков (включая 132 от «Лейкерс») «Санз» пропустили за пару игр нового сезона.

Разумеется, основной стратегией франшизы, с которой ассоциируется Стив Нэш, является слив регулярного чемпионата с целью получения высокого «пика». Поэтому даже усилий Тайсона Чендлера в защите оказывается недостаточно для превращения проходного двора в хоть периодически крепкую оборону.

Все последние годы «Клипперс» буквально обожают проводить матчи с оппонентами, которые не отрабатывают под своим кольцом. Милошу Теодосичу выпадает уникальный шанс в режиме официального матча попрактиковаться в набрасывании алей-упов на Джордана с Гриффином, а снайперам «Лос-Анджелеса» повысить процент попадания трёшек.

Общий тотал хозяев может быть не пройден если коллектив Дока Риверса обеспечит солидный гандикап к большому перерыву. Однако в первые 24 минуты зрители, пришедшие в «Стейплс-центр», могут ожидать яркой и результативной игры от своих любимцев.

Все четыре половины, которые успели сыграть «Санз» в чемпионате, омрачались для них 60 и более очками в собственной корзине. В предстоящей встрече также рассчитываем на продолжение серии.

Итого: сделано две ставки на сумму 3 000 фишек. В банке осталось 64 237 фишек.