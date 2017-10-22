«Зенит» вновь огорчит ЦСКА, а «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

Здесь вам не Лига чемпионов! «Спартаку» придётся тяжело в игре с «Амкаром» В «Футбольных фишках» делаем прогнозы на матчи «Спартак» – «Амкар» и «Наполи» – «Интер».

Благодаря «Спартаку» по итогам вчерашнего выпуска «Футбольные фишки» остались в небольшом плюсе. Красно-белые имели ряд голевых моментов в домашней встрече с «Амкаром», но в концовке очевидно устали и могли лишиться даже ничьей. Но сначала защитник пермяков Идову из убойнейшей позиции по центру ворот пробил мимо, а затем арбитр Кукуян струсил назначить стопроцентный пенальти за фол Селихова всё на том же Идову. Как бы то ни было, но ставка на тотал голов «Спартака» меньше 1,5 сыграла с запасом.



А вот в матче «Наполи» — «Интер» также с запасом случился проигрыш. Матч, в котором коллега Евдошенко ставил на обмен голами, завершился со счётом 0:0. Неожиданно с учётом того, что результативность «Интера» — более двух голов за игру, а «Наполи» — и вовсе больше трёх.



За счёт высокого коэффициента на «Спартак» банк рубрики получил 190 фишек и сейчас их в нём 54 810. Начиналось всё с 50 000.

ЦСКА — «Зенит»

Ставка: победа «Зенита» с форой «0» за 1.93 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 930 фишек).

В воскресенье нас ждёт центральный матч 14-го тура РФПЛ. ЦСКА принимает «Зенит». Обе команды на неделе играли в еврокубках. «Армейцы» бесславно уступили дома «Базелю», практически лишившись шансов на выход из группы. А «Зенит» ожидаемо победил «Русенборг»: хет-триком отметился Ригони.



Как видно на примере того же «Спартака», успешное выступление в международных матчах совсем не гарантирует положительных результатов в чемпионате внутреннем. Но в данном случае всё же поверю в «Зенит». Очень уж невнятно выглядят «армейцы» в последнее время. Резерва у команды нет, возрастным игрокам обороны крайне сложно играть по два матча в неделю.

А тут ещё и статистика против команды Гончаренко. В последних восьми очных встречах «Зенит» ни разу не проиграл ЦСКА. К тому же красно-синие не лучшим образом действуют в домашних поединках. В гостях в рамках РФПЛ ЦСКА не проигрывает уже год. А вот на своей новенькой арене только в нынешнем чемпионате «армейцы» уступили уже трижды.



В нынешних условиях ставку на победу «Зенита» с нулевой форой за 1.93 нахожу весьма перспективной.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет за 1.74 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1300 фишек (возможная прибыль — 962 фишки).

Топовый матч ждёт сегодня и АПЛ. «Тоттенхэм» принимает «Ливерпуль». Здесь также оба клуба были задействованы в Европы в середине недели. Лондонцы сумели не проиграть на «Сантьяго Бернабеу» и продолжают лидировать в группе с мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией». А футболисты Клоппа на выезде уничтожили «Марибор» (7:0 в пользу англичан) и также лидируют в своём квартете.



И здесь попробую сыграть от гостей. Да, «Тоттенхэм» располагается выше в турнирной таблице, в то время как «Ливерпуль» нестабилен. Но при этом поражений у команд поровну. Просто «мерсисайдцы» чаще играли вничью.



Битва в Мадриде очевидно отобрала больше сил, чем прогулка по Марибору. Ну и статистика, куда же без неё. «Ливерпуль» для «Тоттенхэма» в последние годы стал самым неприятным соперником. В десяти матчах против «красных» лондонский клуб одержал ровно ноль побед. Рискну предположить, что сегодня мы увидим продолжение этой серии.

Итого: сделано две ставки на сумму 2300 фишек. В банке осталось 52 510 фишек.