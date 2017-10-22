Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Александр Кокорин
Текст: Алексей Агеев
Фото: РИА «Новости»

«Зенит» вновь огорчит ЦСКА, а «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

Прогнозируем исходы главных футбольных матчей воскресенья: ЦСКА — «Зенит» и «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
22 октября 2017, воскресенье. 14:15 Ставки
Здесь вам не Лига чемпионов! «Спартаку» придётся тяжело в игре с «Амкаром»
В «Футбольных фишках» делаем прогнозы на матчи «Спартак» – «Амкар» и «Наполи» – «Интер».

Благодаря «Спартаку» по итогам вчерашнего выпуска «Футбольные фишки» остались в небольшом плюсе. Красно-белые имели ряд голевых моментов в домашней встрече с «Амкаром», но в концовке очевидно устали и могли лишиться даже ничьей. Но сначала защитник пермяков Идову из убойнейшей позиции по центру ворот пробил мимо, а затем арбитр Кукуян струсил назначить стопроцентный пенальти за фол Селихова всё на том же Идову. Как бы то ни было, но ставка на тотал голов «Спартака» меньше 1,5 сыграла с запасом.

А вот в матче «Наполи» — «Интер» также с запасом случился проигрыш. Матч, в котором коллега Евдошенко ставил на обмен голами, завершился со счётом 0:0. Неожиданно с учётом того, что результативность «Интера» — более двух голов за игру, а «Наполи» — и вовсе больше трёх.

За счёт высокого коэффициента на «Спартак» банк рубрики получил 190 фишек и сейчас их в нём 54 810. Начиналось всё с 50 000.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
22 октября 2017, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Купить билеты

ЦСКА — «Зенит»

Ставка: победа «Зенита» с форой «0» за 1.93 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 930 фишек).

В воскресенье нас ждёт центральный матч 14-го тура РФПЛ. ЦСКА принимает «Зенит». Обе команды на неделе играли в еврокубках. «Армейцы» бесславно уступили дома «Базелю», практически лишившись шансов на выход из группы. А «Зенит» ожидаемо победил «Русенборг»: хет-триком отметился Ригони.

Как видно на примере того же «Спартака», успешное выступление в международных матчах совсем не гарантирует положительных результатов в чемпионате внутреннем. Но в данном случае всё же поверю в «Зенит». Очень уж невнятно выглядят «армейцы» в последнее время. Резерва у команды нет, возрастным игрокам обороны крайне сложно играть по два матча в неделю.

А тут ещё и статистика против команды Гончаренко. В последних восьми очных встречах «Зенит» ни разу не проиграл ЦСКА. К тому же красно-синие не лучшим образом действуют в домашних поединках. В гостях в рамках РФПЛ ЦСКА не проигрывает уже год. А вот на своей новенькой арене только в нынешнем чемпионате «армейцы» уступили уже трижды.

В нынешних условиях ставку на победу «Зенита» с нулевой форой за 1.93 нахожу весьма перспективной.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
22 октября 2017, воскресенье. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет за 1.74 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1300 фишек (возможная прибыль — 962 фишки).

Топовый матч ждёт сегодня и АПЛ. «Тоттенхэм» принимает «Ливерпуль». Здесь также оба клуба были задействованы в Европы в середине недели. Лондонцы сумели не проиграть на «Сантьяго Бернабеу» и продолжают лидировать в группе с мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией». А футболисты Клоппа на выезде уничтожили «Марибор» (7:0 в пользу англичан) и также лидируют в своём квартете.

И здесь попробую сыграть от гостей. Да, «Тоттенхэм» располагается выше в турнирной таблице, в то время как «Ливерпуль» нестабилен. Но при этом поражений у команд поровну. Просто «мерсисайдцы» чаще играли вничью.

Битва в Мадриде очевидно отобрала больше сил, чем прогулка по Марибору. Ну и статистика, куда же без неё. «Ливерпуль» для «Тоттенхэма» в последние годы стал самым неприятным соперником. В десяти матчах против «красных» лондонский клуб одержал ровно ноль побед. Рискну предположить, что сегодня мы увидим продолжение этой серии.

Итого: сделано две ставки на сумму 2300 фишек. В банке осталось 52 510 фишек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Ливерпуль ПФК ЦСКА Тоттенхэм Хотспур ФК Зенит Бесплатные прогнозы
Новости. Ставки
22 октября 2017, воскресенье
14:30 Аналитики: Гран-при США выиграет Хэмилтон, Квят не попадёт в очковую зону
13:00 «Динамо» Киев — «Шахтёр»: эксперты назвали фаворита матча 13-го тура УПЛ
11:30 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: ставка Робби Сэвиджа с коэффициентом 12.0
10:00 ЦСКА — «Зенит»: букмекеры назвали фаворита центрального матча 14-го тура РФПЛ
21 октября 2017, суббота
17:45 Прогноз Арустамяна на матч «Наполи» — «Интер»: миланцы сумеют не проиграть
16:30 «Наполи» — «Интер»: букмекеры назвали фаворита матча лидеров Серии А
15:50 Прогноз Генича на матч «Спартак» — «Амкар»: обе команды забьют
15:00 Betsson недоволен финансовыми результатами за третий квартал 2017 года
13:30 Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Амкар» после разгрома «Севильи»
12:00 «Халл» — фаворит выездного матча Чемпионшипа с «Барнсли», уверены эксперты
10:30 Согласно котировкам ЦСКА не оставит шансов «Локомотиву» в матче КХЛ
09:00 «Манчестер Сити» — «Бернли»: две ставки от Робби Сэвиджа
20 октября 2017, пятница
19:40 Эксперты: Казинс и Дэвис не спасут «Нью-Орлеан» от поражения от «Голден Стэйт»
18:37 Аналитики: Овечкин и Кузнецов помогут «Вашингтону» победить «Детройт» в НХЛ
17:50 Денисова: букмекеры приветствуют борьбу с «договорняками» на уровне государства
15:15 Dafabet стала титульным спонсором открытого чемпионата Англии по снукеру
13:30 «Вест Хэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: Робби Сэвидж ставит на точный счёт
11:45 Аналитики: «Химки» выиграют у «Жальгириса» в баскетбольной Евролиге
10:00 Согласно котировкам «Ак Барс» выиграет у «Трактора» в матче КХЛ
19 октября 2017, четверг
17:30 Северная Корея легализует ставки на скачки для ядерного вооружения
16:00 «Реал» нанесёт ЦСКА первое поражение в баскетбольной Евролиге, считают букмекеры
15:08 Прогноз Розанова на матч «Зенит» — «Русенборг»: питерцы забьют в обоих таймах
14:30 Аналитики: «Локомотив» — фаворит выездного матча Лиги Европы с «Шерифом»
13:15 «Црвена Звезда» — «Арсенал»: Робби Сэвидж ставит на точный счёт
12:45 Тарханов: вычислить договорной матч в футболе практически невозможно
11:30 Букмекеры оценили шансы «Зенита» в матче Лиги Европы с «Русенборгом»
10:00 Согласно котировкам «Авангард» победит «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ
18 октября 2017, среда
20:01 БК «Леон»: верим в волю российских властей в борьбе с «договорняками»
18:45 Аналитики: «Бруклин» с Мозговым начнёт сезон НБА поражением от «Индианы»
17:00 «Ювентус» заключил региональное спонсорское соглашение с азиатским букмекером
15:15 «Челси» — «Рома»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 6.50
13:42 Прогноз Гутцайта на матч ЦСКА — «Базель»: российский клуб одержит победу
13:35 Букмекеры кардинально поменяли мнение о шансах «Спартака» на выход в плей-офф ЛЧ
13:30 Экс-форвард «Арсенала» Нванкво Кану организовал самую большую лотерею в Африке
11:45 Букмекеры оценили шансы ЦСКА в домашнем матче Лиги чемпионов с «Базелем»
10:00 Согласно котировкам ЦСКА не оставит шансов «Металлургу Мг» в матче КХЛ
17 октября 2017, вторник
20:32 Букмекер: 71% игроков верит в победу «Севильи» над «Спартаком»
18:30 Эксперты: Харден и Пол не спасут «Хьюстон» от поражения в матче с «Голден Стэйт»
16:45 «Реал» — «Тоттенхэм»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 28.0
15:41 Прогноз Генича на матч «Спартак» — «Севилья»: обе команды забьют
14:35 Аналитики: Овечкин и Кузнецов помогут «Вашингтону» победить «Торонто» в НХЛ
13:30 «Марибор» — «Ливерпуль»: две ставки от Робби Сэвиджа
13:00 «Салават Юлаев» победит «Динамо» в Москве. Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ
12:30 Прогноз Карпина на матч «Спартак» — «Севилья»: 2:1 в пользу красно-белых
12:04 Аналитики: шансы Шараповой стартовать на «Кубке Кремля» с победы — 71%
Все новости RSS
Партнерский контент