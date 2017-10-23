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Элина Свитолина
Текст: Александр Служаков
Фото: Reuters

Итоговый турнир WTA: Возняцки останется клиенткой Свитолиной

Рубрика «Теннисный БетОн» стартует на Итоговом турнире года у женщин.
23 октября 2017, понедельник. 11:45 Ставки
Подача будет подводить и Касаткину, и Гёргес в финале Кубка Кремля
Рубрика «Теннисный БетОн» прогнозирует финал «ВТБ — Кубок Кремля» Касаткина — Гёргес.

С достоинством «Теннисный БетОн» завершил свою работу на «ВТБ Кубок Кремля». За неделю выиграл чуть менее 10 000 фишек, из них более 4000 на женском финале Касаткина — Гёргес.

Перед решающей встречей я писал о том, что она может сложиться как угодно. И то, что россиянка идёт фаворитом, вовсе не убеждает в её победе. Гёргес вторую часть сезона провела здорово. И её агрессивная манера неудобна для Касаткиной. Бывают матчи, когда у Юлии всё летит по аутам. Но если она начинает попадать, то уже немногие могут её перебить. У Касаткиной пока недостаточно мощи для равной перестрелки с Гёргес.

Те, кто говорит, что Даша сыграла ужасно, наверное, не понимают, что для её успеха в матче с такой соперницей нужно сочетание многих факторов. Во-первых, необходимо было подавать первую под 70 процентов, причём ту мощную подачу, над которой сейчас россиянка и работает. Этого не случилось. И мы это предполагали, делая ставку на невысокий процент попадания первого мяча. С запасом данная ставка прошла. Во-вторых, нужно было, чтобы Гёргес много ошибалась сама. А она отказывалась это делать. И когда на твою сторону летят мячи с сумасшедшей скоростью, ты уже сам ничего не можешь поделать. Подавала немка просто замечательно. Ставка на то, что она не подаст больше 5 эйсов, также сыграла. Но если бы матч длился дольше, то Гёргес ещё бы прибавила в этой статистической графе. За счёт первого мяча Юлия имела большой перевес.

Возможно, если бы это был не финал, то с контратаками у Касаткиной шли дела получше. Но она ощущала давление, поэтому не всегда была точно в обводках и «свечках». И всё же главный момент: Гёргес реализовала своё преимущество в физике. И с этим Даша ничего не могла поделать. Соперница должна была предоставить шансы, но не сделала этого.

Но зато в нашем виртуальном банке на данный момент 129 488 фишек при стартовых 100 000.

Симона ХалепКаролин Гарсия

Итоговый чемпионат WTA 2017. Красная группа
23 октября 2017 года, понедельник. 14:30 МСК
Симона
Халеп
Каролин
Гарсия

Ставка: тотал эйсов Гарсии больше 3,5 за 2.1, (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1650 фишек).

Интересно, что Халеп и Гарсия встречаются второй раз подряд. Две недели назад они разыграли титул в Пекине. Тогда француженка победила, отобравшись на итоговый турнир. После этого обе взяли паузу для подготовки к Сингапуру.

Очень сложно предположить, как будет складываться встреча. Шансы в моём понимании практически равны. Весь вопрос в том, сумела ли Гарсия перенести форму последнего месяца на итоговый турнир. Она выиграла 11 матчей подряд. После поражения в Токио от Мугурусы Каролин взяла два титула — в Ухане и Пекине. Обыгрывала Гарсия всех лучших, показывая феноменальный атакующий теннис. Но сейчас мы можем только догадываться, сохранена ли форма. Если да, то она способна снова обыграть Халеп. Если нет, то румынка может победить и без особого напряжения.

Предположу, что Гарсия ещё не полностью выплеснулась. Обычно те девушки, которые попадают на итоговый турнир в последний момент, играют на серьёзном уровне.

Стержневой момент игры француженки — её подача. Если первый мяч летит, то всем становится очень сложно, немало эйсов выполняет Гарсия. На этом я бы и хотел сосредоточиться. В зале подавать навылет несколько проще, чем на открытом воздухе. Ничто не мешает сделать качественный подброс, да и мяч после отскока летит быстрее. В Пекине Гарсия за 2 сета выполнила 3 эйса. Поставлю на то, что в Сингапуре ей удастся сделать 4. Всё-таки больше склоняюсь к тому, что матч может растянуться на три партии. И у Гарсии будет время на осуществление задуманного

Элина СвитолинаКаролина Возняцки

Итоговый чемпионат WTA 2017. Красная группа
23 октября 2017 года, понедельник. 16:00 МСК
Элина
Свитолина
Каролина
Возняцки

Ставки: победа Свитолиной за 1.62, победа Свитолиной 2:0 по сетам за 2.43 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставок: 3000 фишек (возможная прибыль — 1860 фишек), 1500 фишек (возможная прибыль — 2145 фишек).

Впервые Элина Свитолина сыграет на итоговом турнире. И её вполне можно считать одним из фаворитов. Может быть, у Мугурусы и Плишковой шансы чуть выше, но украинка следует за ними. Играть ей предстоит с Каролиной Возняцки, которая в пятый раз попадает в финальную восьмёрку. Был в её жизни финал в 2010-м, но там она уступила Ким Клейстерс.

Датчанка в этом сезоне играла очень много. 77 матчей уже провела — это гигантский показатель. 7 раз выступала в финалах, победила лишь однажды: в Токио ей удалось превзойти Анастасию Павлюченкову. Свитолина сыграла 62 встречи, при этом взяла 5 титулов. Интересно, что дважды в этом году девушки играли в финалах. В обоих случаях очень легко выигрывала Элина.

Шанс у Возняцки сегодня появится в том случае, если Свитолина будет излишне нервничать, бить по аутам. Но, учитывая историю встреч, думаю, Элина будет спокойна. У неё была небольшая травма, но даже с ней она дала невероятный бой Гарсии, когда та была в огне. Сейчас было время, чтобы подлечиться. На счету Свитолиной есть в этом сезоне титул в зале. Покрытие для неё должно быть удобное.

У меня нет особых сомнений в победе украинки. Можно поставить на её успех с небольшим коэффициентом либо даже рискнуть и взять викторию Свитолиной в двух партиях.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 6000 фишек. В банке осталось 123 488.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Каролин Гарсия Каролина Возняцки Симона Халеп Элина Свитолина Бесплатные прогнозы
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