Итоговый турнир WTA: ждём блокбастера от Мугурусы и Плишковой

Увы, но это фиаско. Три из трёх вчерашних ставок пролетели без шансов.

Каролин Гарсия, имеющая в арсенале неплохую подачу, стушевалась в своём дебютном матче на Итоговом турнире и в поединке против Симоны Халеп не подала ни одного эйса. Мы же ждали от француженки минимум четыре подачи навылет. Не в пользу нашего прогноза был и ход встречи — Симона оперативно закрыла соперницу в двух сетах.

Ну а со вторым матчем Красной группы и вовсе вышел провал. Верили мы в Элину Свитолину, проводящую блестящий сезон: уже пять титулов на счету украинки в 2017 году. Верили настолько, что помимо чистой победы Элины над Каролиной Возняцки взяли ещё и 2:0 по сетам в пользу Свитолиной. Начало матча не предвещало катастрофы. Девушки брали геймы на своей подаче. Но только до счёта 2:2 в первом сете. А затем со Свитолиной что-то случилось, и она проиграла 10 геймов подряд, а вместе с ними и матч… Правда, по словам самой Элины, причины были исключительно игровыми — медленный корт и отличная игра соперницы. Но подобные провалы в игре четвёртой ракетки мира — это нонсенс.

В результате наш банк, располневший за время «ВТБ Кубка Кремля», разом лишился шести тысяч фишек. И сейчас их в нём 123 488 при стартовых 100 000.

Винус Уильямс — Елена Остапенко

Гарбинье Мугуруса — Каролина Плишкова

Ставка: суммарный тотал обеих встреч больше 46,5 геймов за 1.83 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1660 фишек).

Во вторник нас ждут вторые матчи в Белой группе. И здесь попробую предложить нестандартную ставку. Суммарный тотал обеих встреч. На каждой из них остановимся подробнее.

Винус Уильямс в 37 лет выступает так, что завидует большинство молодых. Два финала ТБШ в году в активе американки. Но в том числе и ввиду столь насыщенного графика сил к ноябрю у Винус осталось мало. После US Open, где старшая Уильямс дошла до полуфинала, сезон она откровенно доигрывает.

У Елены (или Алёны, как на самом деле зовут теннисистку) Остапенко проблема другого рода. Сил у 20-летней девушки хоть отбавляй, как и мастерства. Но вот со стабильностью и самообладанием проблемы. Если возьмёт себя в руки Алёна, может побороться с измождённой Уильямс. Недавно играли между собой девушки, на Открытом чемпионате США, американка победила в двух сетах. Но сейчас расклад сил подравнялся во многом за счёт не самой лучшей физической готовности Винус.

Что имеем в этом матче. Уильямс может взять сет на классе. Но на сухую победу её едва ли хватит, если, конечно, Остапенко не начнёт чудить. Способны девушки пробить тотал? Вполне.

Как способны пробить его и в паре Гарбинье Мугуруса — Каролина Плишкова. Обе теннисистки победили на старте турнира. Потому сильнейший в данной встрече гарантирует себе место в полуфинале.

По личным встречам Плишкова ведёт со счётом 6-2. Все свои победы одержала она на харде, а одну — ровно год назад также на итоговом турнире. Но и Мугуруса без боя не сдастся. В этом сезоне сумела она впервые за четыре года одолеть Каролину. Ну и судя по игре с Остапенко у Гарбинье остались силы на конец года. Так что и тут можем увидеть все три сета.

Если хотя бы один матч получится затяжным (а потенциал такой имеется у обеих встреч), геймов на 27-30, то общий тотал двух встреч вполне может перевалить и за 50 геймов. Нам же для прохода ставки хватит и 47.

Итого: сделана 1 ставка на сумму 2000 фишек. В банке осталось 121 488.