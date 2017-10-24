Даже сам Мозгов не справится с магией «Орландо»

«Портленд» с «Нью-Орлеаном» пробьют тотал, а также экспресс с сумасшедшим коэффициентом – в «Большом куше».

«На тоненького» — именно так можно описать результат обоих прогнозов прошлого выпуска рубрики. «Милуоки» провели захватывающий поединок с «Портлендом», вместивший в себя и невероятный провал Янниса и его же фантастическую реабилитацию. К концовке «Бакс» подошли с неплохим перевесом, и за 3:09 до окончания четвертой четверти вели с разницей в семь очков.

Следующие две с половиной минуты стали настоящим кошмаром для хозяев: пять подряд промахов с игры и лишь 1 из 4 реализованных штрафных. «Трэйл Блэйзерс» было грех не воспользоваться предоставленным подарком, и Лиллард вывел гостей вперёд. Но не зря Коби Брайант поставил цель перед Адетокунбо стать MVP лиги, и лидер «оленей» выдал сумасшедший отрезок.

«Грик Фрик» совершил ключевой перехват матча и через пару мгновений вколотил данк, вернув «Милуоки» лидерство в счёте. Роль спасителя Терри Стоттса и его команды выпала Юсуфу Нуркичу. Боснийский центровой получил удобную передачу после розыгрыша пик-н-ролла и уже ворвался под чужое кольцо, как получил смачный блок-шот от сами знаете кого.

«Портленд» успел сфолить, и Крис Миддлтон был точен в обеих попытках с линии, но итоговые «+3» порадовали домашнюю публику, а наш банк огорчили. До возврата не хватило одного очка.

В другой выбранной для ставки встрече «Финикс», сливающий сезон потерпел разгромное поражение от «Клипперс». Выбор автора пал на пробитие хозяевами в первой половине тотала 57,5 очков. Стартовая двенадцатиминутка омрачилась чрезмерной пассивностью коллектива из города ангелов.

Эффективность двухочковых попыток в дебютной четверти составила жалкие 36,4%, а на линию штрафных парни Риверса решили принципиально не вставать. И если вас мучил вопрос о том, как нужно играть в нападении команде НБА, чтобы не набрать даже 25 очков против коллектива, лишь изредка имитирующего что-то похожее на оборону, то теперь стало на одну загадку меньше.

Вторая четверть всё расставила на свои места. «Санз» не особо упирались, позволяя сопернику легко увеличивать разницу на табло. Безвольная игра гостей привела к скоропалительным выводам руководства организации: Эрл Уотсон уволен с должности главного тренера. «Клипперс» сполна порезвились в игре с откровенно слабым противником, но выбранная ставка могла и не сыграть.

За полминуты до сирены, извещающей о большом перерыве, на счёту хозяев значилось 53 результативных балла. Но «двушка» Беверли и баззер-биттер Гриффина, отступившего за дугу, способствовали проходу прогноза на данную встречу.

Таким образом, наш банк остался в прежнем состоянии и содержит 67 237 фишек.

Ставка № 1

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс»

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.54/2.67, фора (-5,0) за 1.94.

Тоталы – хозяева (116,5) за 1.88, гости (111,5) за 1.87, общий (229,5) за 1.95.

Выбор – победа «Мэджик» с форой (-6,0) с коэффициентом 2.03 (см. все коэффициенты на матч)

Ставка – 1500 фишек (возможная прибыль – 1545 фишек).

Снаряд дважды в одну воронку не падает? «Орландо» и «Бруклин» встречаются второй раз за четыре дня, и обе команды подходят к очной дуэли с прекрасным расположением духа. Хозяева поединка совсем недавно издевательски легко обыграли главного фаворита восточной конференции, а парни Кенни Аткинсона разобрались на родном паркете с «Хоукс».

Вероятность того, что номинальный аутсайдер пару раз кряду окажется сильнее фаворита на коротком промежутке времени, представляется достаточно низкой. Состав «Мэджик» выглядит более предпочтительным на бумаге, и Фрэнк Вогел способен вернуть команду в плей-офф продолжительного отсутствия.

Наиболее сложная работа в предстоящей игре будет отведена Тимофею Мозгову. В противоборстве с Николой Вучевичем россиянин смотрится крайне неубедительно в связи со стилем игры черногорца. Ник является современным «большим», который обладает качественным дальним броском и любит играть в глубине, а наш Тимофей специализируется на защите собственного кольца, зачастую оказываясь слабым оборонцем за пределами трёхсекундной зоны. Поэтому Вучевич имеет все шансы повторить свой феноменальный (41 очко в «Барклайс-центре») перфоманс.

Определённые сомнения вызывает величина форы, но обе свои победы «Орландо» одержал с нужной нам разницей. Поверим в продолжение тенденций.

Ставка № 2

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Потрленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.55/2.63, фора (-4,5) за 1.92

Тоталы – хозяева (112,5) за 1.87, гости (108,5) за 1.93, общий (220,5) за 1.95

Выбор – тотал матча больше 221,5 коэффициентом 2.01 (см. все коэффициенты на матч)

Ставка – 1250 фишек (возможная прибыль – 1263 фишек).

«Малыши против великанов» – шикарная вывеска для очередного матча регулярного чемпионата НБА в «Мода центре». Оба коллектива поведут отчаянную борьбу за попадание в восьмерку сильнейших от Запада, и возможно что потенциальная неудача приведет к одной или двум тренерским перестановкам.

«Портленд» проводит первый домашний поединок в сезоне, вернувшись с выездного турне с приемлемым результатом. Хозяева наверняка захотят порадовать своих фанатов зрелищной и яркой игрой, убыстряя темп встречи. Элвин Джентри (чьих детей из руководства команды он взял в заложники, что до сих пор не уволен?) не является специалистом, стремящимся играть в медленный и тягучий баскетбол.

«Пеликанс» ввяжутся в открытый бой и основную ставку сделают на своих лидеров, которые вряд ли повторят столь же низкий процент реализации бросков из-за дуги, как в матче с «Лейкерс» (два великана попали 2 из 11 трёхочковых совместными усилиями).

В предыдущих поединках и «Трэйл Блэйзерс» и «Нью-Орлеана» выбранный тотал был пробит. Отметим, что в данной битве не исключена напряженная концовка, способствующая дополнительным очкам с линии штрафных.

Ставка № 3. Экспресс

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» — «Чикаго Буллз»

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.06/11.0, фора (-14,5) за 1.95.

Тоталы – хозяева (111,5) за 1.93, гости (96,5) за 1.87, общий (208,0) за 1.95.

Выбор – победа «Буллз» в четвёртой четверти с коэффициентом 2.87 (см. все коэффициенты на матч)

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз»

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.52/2.73, фора (-5,0) за 1.95.

Тоталы – хозяева (102,5) за 1.95, гости (97,5) за 1.9, общий (198,5) за 1.95.

Выбор – основное время закончится вничью с коэффициентом 13.00 (см. все коэффициенты на матч)

Ставка – 250 фишек с коэффициентом 37.31 (возможная прибыль – 9078 фишек).

Позволим себе рискнуть небольшой суммой фишек ради высокого коэффициента.

«Кливленд» вполне способен решить все вопросы о победителе к четвёртой четверти матча с «Чикаго» и выпустить на площадку самых дальних резервистов.

У «Буллз» уже есть опыт подобных ситуаций, когда в гостевой встрече с «Торонто» парни Фреда Хойберга проигрывали с двухзначной разницей перед заключительным игровым отрезком, но смогли его выиграть, воспользовавшись расслабленностью «Рэпторс».

В лиге сыграно уже около полусотни матчей, а зрители не увидели ни одного овертайма. Пора это исправлять. Начнём ловить ничейный исход по итогам основного времени во встрече «Клипперс» и «Джаз». Изначально, коллектив Риверса является фаворитом у букмекеров только из-за домашнего паркета, но на данном этапе сезона обе команды выглядят примерно равными. Поэтому ставим на то, что победитель будет выявлен по итогам дополнительного времени.

Вполне возможна комичная ситуация, когда зайдёт только вторая ставка экспресса, но выбор сделан.

Итого: сделано три ставки на сумму 3 000 фишек. В банке осталось 64 237 фишек.