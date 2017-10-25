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Текст: Глеб Евдошенко
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Московский «Спартак» преподаст урок нальчикскому

25 октября — кубковый день в европейском футболе. Делаем прогнозы на матчи «Спартак» Москва – «Спартак-Нальчик» и «РБ Лейпциг» – «Бавария».
25 октября 2017, среда. 15:45 Ставки
«Зенит» вновь огорчит ЦСКА, а «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
Прогнозируем исходы главных футбольных матчей воскресенья: ЦСКА — «Зенит» и «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Воскресный выпуск рубрики «Футбольные фишки» успехом не увенчался. Коллега Агеев предложил две ставки – на победу «Зенита» в матче с ЦСКА с форой «0» и на непроигрыш «Ливерпуля» «Тоттенхэму» на «Уэмбли».

В первом матче команды в целом продемонстрировали равную игру: в первом тайме лучше был ЦСКА, во втором «Зенит». Итоговая ничья 0:0 – вполне закономерный результат.

Что касается противостояния в рамках английской Премьер-лиги, то здесь дело закончилось разгромной победой «шпор» со счётом 4:1. Можно сказать, что проклятие «Уэмбли» снято. А проклятие рубрики в виде затяжной минусовой серии, увы, продолжается.

Наш банк снова уменьшился. На этот раз на 1300 фишек. Теперь в нём 53 510 фишек при 50 000 стартовых.

Кубок России. 1/8 финала
25 октября 2017, среда. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Спартак-Нальчик
Нальчик
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«Спартак» Москва – «Спартак-Нальчик»

Ставка: индивидуальный тотал хозяев больше 2,5 за 1.60 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 600 фишек).

В 1/16 финала Кубка России «Спартак» всем наглядно продемонстрировал свою нацеленность на победу в данном турнире. Каким образом? Привезя в Краснодар основной состав, тогда как подавляющее большинство российских команд выставляло на поле тех, кого мы в стартовых составах видим нечасто. В итоге красно-белые сумели победить «Кубань» впервые с 2012 года (2:0). С тех пор команды сражались в очных поединках девять раз, и москвичи никак не могли выиграть.

Нальчикский «Спартак» на данный момент представляет второй дивизион (Юг). Это третья по силе российская лига и печально то, что по итогам 14 туров представители Кабардино-Балкарской Республики уже отстают от лидеров на 17 очков. Всем уже понятно, что в ФНЛ коллектив Сергея Трубицина по итогам текущего сезона не вернется.

Учитывая то, как действующий чемпион России относится к национальному кубку и то, что нальчикский «Спартак» сейчас не в самом лучшем игровом состоянии, ожидаем не менее трех голов в исполнении футболистов Массимо Карреры.

Кубок Германии. 2-й раунд
25 октября 2017, среда. 21:45 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Бавария
Мюнхен

«РБ Лейпциг» – «Бавария»

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 гола за 1.65 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 650 фишек).

Потеряв очки трижды в пяти стартовых поединках немецкой Бундеслиги, «быки» встали на победный путь. На данный момент подопечные Ральфа Хазенхюттля имеют серию из четырех викторий кряду, где особняком стоит успешный выезд в Дортмунд – 3:2 с «Боруссией».

«Бавария» по итогам 9-го тура сумела догнать «шмелей» в турнирной таблице. Футболисты Петера Боша не сумели на выезде справиться с франкфуртским «Айнтрахтом» (2:2), тогда как мюнхенцы взяли свое в гостевом поединке с «Гамбургом» (1:0).

Таким образом, у обеих команд дела в чемпионате Германии идут очень хорошо. Даже жалко, что на такой ранней стадии «РБ Лейпциг» и «Бавария» вынуждены сражаться в очной битве.

Полагаю, в предстоящей игре нас ждёт обмен голами при тотале больше 2,5 мячей. В родных стенах «быки» только однажды сумели отыграть на ноль (1:0 со «Штутгартом»), пропустив во всех остальных случаях. «Бавария», конечно, в атаке выглядит куда мощнее «швабов». В то же время ещё ни одна команда не уехала с «Ред Булл-Арены» без пропущенного мяча.

В общем, по разу огорчить друг друга команды должны. С учётом того, что в двух очных противоборствах рассматриваемых команд в прошлом сезоне было забито в общей сложности 12 мячей, не жду здесь «низового» итога.

Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 51 510 фишек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бавария РБ Лейпциг Спартак-Нальчик ФК Спартак Бесплатные прогнозы
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