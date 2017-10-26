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Дирк Новицки
Текст: Владимир Прокофьев
Фото: Reuters

«Короли» обломают крылья «Пеликанам», Новицки не тряхнёт стариной

Дирк наберёт меньше 11 очков, «Сакраменто» выиграет у «Нью-Орлеана» от «-1» — в «Большом куше».
26 октября 2017, четверг. 18:45 Ставки
Даже сам Мозгов не справится с магией «Орландо»
«Портленд» с «Нью-Орлеаном» пробьют тотал, а также экспресс с сумасшедшим коэффициентом – в «Большом куше».

Все прогнозы прошлого выпуска рубрики пролетели мимо кассы, продолжив истощать банк рубрики. Наибольшие шансы на проход были в матче «Орландо» и «Бруклина», но автора погубило желание повысить коэффициент за счёт увеличения форы. До необходимых «+6» не хватило двух баллов даже при том, что Аарон Гордон выдал самый результативный матч в карьере.

Если вынести за скобки безошибочную реализацию дальних попыток главного героя встречи, то статистика трёшек остальных игроков «Мэджик» выглядит совсем ужасным: лишь 3 из 18 оказались точными. «Нетс» провели неплохой матч, но не выдержали напряжения в концовке.

Противостояние «Портленда» и «Нью-Орлеана» получилось упорным, но суммарный тотал очков даже и близко не подошёл к нужной отметке. Оба коллектива продемонстрировали неприлично низкую эффективность атакующих действий. Так, ни одна из команд не преодолела рубеж в 40 % точных бросков с игры. Энтони Дэвис получил травму уже спустя пять минут после стартового вбрасывания, и одного данного факта вполне достаточно для резкого уменьшения возможной результативности матча.

Предложенный экспресс смотрится забавно на фоне сыгранных поединков. Сценарии игр «Кливленда», похоже, пишет один из голливудских режиссёров. Проигрывать после трёх четвертей одной из двух худших команд старта сезона? Возможно, Леброну стоит задуматься над увольнением Тайрона Лю. «Кавальерс» спокойно дожали «Чикаго» в заключительном игровом отрезке, но показанное безволие в защите может ещё не раз сыграть с командой злую шутку (вы же смотрели конкурс трёхочковых «Бруклина» прошедшей ночью?).

«Клипперс» решили не доводить свою встречу с «Ютой» до нервной концовки и уничтожили «Джаз» в третьей двенадцатиминутке. Первый овертайм в НБА уже произошёл, но в следующий игровой день.

Таким образом, после бездарных ставок автора в банке стало 61 237 фишек.

НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс
Даллас
Мемфис Гриззлиз:
Даллас Маверикс:

Ставка № 1

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» — «Даллас Маверикс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.27/4.2, фора (-8,5) за 1.95.
Тоталы – хозяева (102,5) за 1.9, гости (94,5) за 1.95, общий (196,5) за 1.95.
Выбор – индивидуальный тотал Дирка Новицки меньше 11 очков с коэффициентом 1.9 (см. все коэффициенты)
Ставка – 2000 фишек (возможная прибыль – 1800 фишек).

Прислушаемся к совету читателей и сделаем прогноз, основанный на собственных ощущениях, приправленных статистикой.

Дирк проведёт второй в сезоне бэк-ту-бэк поединок, и есть все основания полагать, что великий немец не справится с физической нагрузкой, выпадающей на его организм. Средняя результативность легенды «Далласа» составляет 9,2 очка за игру. Может, букмекеры обладают тайной информацией, раз предлагают тотал в 11 очков?

В прошлой игре с «Гриззлиз» выбранное количество результативных баллов оказалось пройдено, но пока это единичный случай в регулярном чемпионате. В остальных встречах подобного не происходило.

И ключевой момент, послуживший главным мотивом для выбора прогноза. Новицки уже проводил за прошедшую неделю серию из двух матчей подряд. Противоборство с «Хьюстоном» завершилось лишь одним реализованным двухочковым броском для Дирка. Сложно рассчитывать на большее от игрока, которому следующим летом стукнет 40. Главное, чтобы Рик Карлайл выпустил на паркет будущего члена Зала славы, и шансы на успех будут весьма высоки.

НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 05:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сакраменто Кингз:
Нью-Орлеан Пеликанс:

Ставка № 2

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» — «Нью-Орлеан Пеликанс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.9/2.0, фора (-1,0) за 1.95.
Тоталы – хозяева (102,5) за 1.9, гости (100,5) за 1.9, общий (203,5) за 1.95.
Выбор – победа «Кингз» с форой (-1,0) с коэффициентом 1.95 (см. все коэффициенты)
Ставка – 2000 фишек (возможная прибыль – 1800 фишек).

Энтони Дэвис получил травму в первой четверти поединка с «Портлендом» и покинул площадку. На момент написания текста в американских СМИ не было точной информации о возможном участии лидера «Пеликанс» в предстоящем поединке с «Сакраменто». Но предположим, что тренерский штаб «Нью-Орлеана» в любом случае не будет рисковать здоровьем своей звезды.

В таком случае основная нагрузка в нападении ляжет на плечи Казинса, который отбегал свыше 38 минут в выездном матче с «Трэйл Блэйзерс». Тренерский штаб «Кингз» лучше всех в лиге осведомлён о сильных и слабых сторонах бывшего центрового команды. Поэтому Дэвид Йоргер сможет выбрать наиболее подходящую тактическую модель под оппонента.

После поражения от «Санз» опытные ветераны «Королей» встряхнут команду и постараются реабилитироваться на родном паркете. Для «Нью-Орлеана» предстоящая встреча станет уже третьей гостевой подряд, и подобный график имеет огромное значение для коллектива, не обладающего глубокой скамейкой.

Хозяева имели на один день отдыха больше и полны сил для необходимой победы.

Итого: сделано две ставки на сумму 4000 фишек. В банке осталось 57 237 фишек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Даллас Маверикс Мемфис Гриззлиз Нью-Орлеан Пеликанс Сакраменто Кингз Бесплатные прогнозы НБА
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