«Юта» выставит аэробус против «Лейкерс»

«Джаз» не позволят гостям из Лос-Анджелеса набрать более 97 очков, а «Филадельфия» победит «Даллас» — в «Большом куше».

«Короли» обломают крылья «Пеликанам», Новицки не тряхнёт стариной Дирк наберёт меньше 11 очков, «Сакраменто» выиграет у «Нью-Орлеана» от «-1» — в «Большом куше».

Учитывая безобразие, которое творит ведущий с игровым банком, можно начать принимать ставки на тотал дней, оставшихся до полного фиаско. Прошлый выпуск рубрики снова омрачился растратой фишек.

«Даллас» гостил в «Мемфисе», и Дирк Новицки провёл самый результативный матч сезона с помощью качественных дальних попыток. Немец реализовал 2 из 3 бросков из-за дуги, остальное было делом техники. Техасцы достаточно часто доверяли в нападении живой легенде «Маверикс», и даже скромный процент двухочковых (лишь 3 из 10 попыток оказались точны) не помешал подтвердить необоснованность надежд на низовой матч для одного из лучших больших в истории лиги.

Энтони Дэвис пропускал поединок с «Сакраменто», и хозяева обладали всеми шансами для победы во встрече с «Нью-Орлеаном». Начало поединка получилось неожиданным: «Пеликанс» мазали свободные броски, допускали глупые потери и сделали всё, чтобы «Кингз» поймали кураж. К середине первой четверти на табло горел счёт 25-6, и это лучшая иллюстрация разобранного состояния гостей.

Но разве может клуб, который десятилетие регулярно проваливает драфты и губит молодые таланты, спокойно довести матч до логического завершения? «Сакраменто» — одна из самых невезучих команд НБА, способная на разные чудеса со знаком минус. После перерыва Демаркус Казинс с партнёрами выдали рывок 24-4 и переломили ход игры.

Демаркус признался, что сильно переживал перед игрой и выглядел неубедительным в стартовые минуты. Но, затем, лидер «Нью-Орлеана» собрался и выдал феноменальные показатели: 41 очко и 23 подбора. Выдающийся перфоманс бигмена «Пеликанс» стал ключевым элементом, позволившим гостям добиться второй виктории в текущей регулярке.

Таким образом, в банке содержится 57 237 фишек, продолжится ли серия неудач?

Ставка № 1

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.22/4.88, фора (-9,5) за 1.95

Тоталы – хозяева (106,5) за 1.9, гости (97,5) за 1.95, общий (203,5) за 1.95

Выбор – индивидуальный тотал «Лейкерс» меньше 97.5 очков с коэффициентом 1.85 (см. все коэффициенты на матч)

Ставка – 2500 фишек (возможная прибыль – 2125 фишек).

«Юта» принимает «Лейкерс» в Солт-Лейк-Сити и постарается навязать фирменный тягучий баскетбол. Коллектив Куина Снайдера претерпел немалые изменения в межсезонье, но игровая концепция осталась прежней. «Джаз» сосредоточены на обороне и входят в пятерку лучших коллективов по среднему количеству пропущенных очков в нынешнем регулярном чемпионате.

В обеих домашних встречах хозяева позволяли соперникам набрать меньше результативных баллов, чем букмекеры предлагают в противостоянии с парнями Люка Уолтона. Хотя в соперниках значились не сборища баскетболистов с соседней площадки, а «Денвер» и «Оклахома», которые любят и умеют демонстрировать мастерство атакующих действий.

Когда по другую сторону площадки от Лонзо Болла и партнёров были «Клипперс» и «Рэпторс», входящие в десятку команд по результативности оппонентов, то «Лейкерс» выдавали низовой индивидуальный тотал. А трижды преодолённая в нападении сотня — свидетельство слабого уровня сопротивления противников: «Финикс», «Нью-Орлеан» и «Вашингтон» в восьмерке худших по описанному выше показателю.

В четырёх последних очных битвах на родном для «Юте» паркете коллектив из «Лос-Анджелеса» ни разу не перешагнул рубеж в 90 набранных очков. В составе гостей нет звезды первой величины, способной в одиночку решать моменты в нападении на продолжительном отрезке времени, поэтому атакующие действия, основанные на командной работе, очень удобны для защитных построений «Джаз».

Ставка № 2

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс — «Филадельфия Сиксерс»

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.94/1.97, фора (0) за 1.95

Тоталы – хозяева (103,5) за 1.9, гости (104,5) за 1.95, общий (208,5) за 1.95

Выбор – победа «Сиксерс» с форой (-1) с коэффициентом 2.0 (см. все коэффициенты на матч)

Ставка – 2000 фишек (возможная прибыль — 2000 фишек).

«Процесс» начинает давать плоды? Перспективная молодежь, выбранная в разные годы на драфте, и усиленная опытными ветеранами постарается начать оправдывать возложенные ожидания. Состав «Филадельфии» достаточно глубок, разнообразен, интересен и обладает неизведанным потенциалом, пора его реализовывать.

«Сиксерс» не повезло с календарём, ведь из пяти стартовых поединков четыре пришлись на битвы со стабильными участниками плей-офф. Только в Канаде «Торонто» спокойно разобрался с гостями, а вот в других противоборствах результат мог быть обратным. Симмонсу, Эмбииду и остальным юным дарованиям ещё не хватает опыта и стабильности в решающих минутах, иначе «Фили» имели бы на 1-2 победы больше.

«Даллас» уже достаточно давно не представляет собой грозной силы и стремится достойно проводить на пенсию Дирка. Парни Карлайла уступили дома даже «Атланте» и «Сакраменто» и вполне возможно, что займут одно из двух последних мест в конференции.

Годы бесконечных поражений добавили в состав «Филадельфии» практически всех лучших молодых исполнителей. И, если не побеждать «Маверикс», то кого?

Итого: сделано две ставки на сумму 4500 фишек. В банке осталось 52 737 фишек.