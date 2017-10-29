Итоговый турнир WTA: финал между Возняцки и Уильямс не станет матчем года

Итоговый турнир WTA: ждём блокбастера от Мугурусы и Плишковой Прогнозы на матчи Винус Уильямс — Елена Остапенко и Гарбинье Мугуруса — Каролина Плишкова — во вторничном «Теннисном БетОне».

Последнюю ставку на женский итоговый турнир мы делали ещё на групповом этапе. Тогда коллега Агеев верно предположил, что матчи 2-го тура в «Белой группе» наберут больше 46,5 геймов. Так и получилось. Во много благодаря упорству Елены Остапенко ставка прошла. Латвийская девушка дала бой Винус Уильямс, и они в итоге сыграли 37 геймов. Вторая встреча между Плишковой и Мугурусой уже была простой формальностью.

В нашем виртуальном банке на данный момент 125 148 фишек при стартовых 100 000.

Каролина Возняцки — Винус Уильямс

Ставка: тотал эйсов Возняцки меньше 3,5 за 1.95, тотал двойных ошибок Возняцки меньше 2,5 за 1.98 (см. все коэффициенты на матч), тотал геймов меньше 22,5 за 1.79 (см. все коэффициенты на матч)



Размер ставок: 3000 фишек (возможная прибыль — 2850 фишек), 2500 фишек (возможная прибыль — 2450 фишек), 2500 фишек (возможная прибыль — 1950 фишек).



Честно признаюсь, и в мыслях не было, что в финале итогового турнира сыграют Каролина Возняцки и Винус Уильямс. Особенно поразила американка. Думаю, что если она победит и сегодня, то всем остальным девушкам просто нужно уходить из тенниса. На финал года, когда уже все должны были устать, приезжает 37-летняя Винус и всех побеждает. Это позор для её молодых соперниц.

По игре, правда, я вообще не вижу шансов у Уильямс против Каролины Возняцки. Датчанка в прекрасной форме, физическая готовность на космическом уровне. Она не удивляет, просто бегает и всё достаёт, по возможности очень остро контратакует. Винус должна играть идеально, чтобы победить Каро. А пока она почти в каждом матче допускает по 10 двойных. С таким теннисом лучше даже не выходить против датчанки. Мы все видели, как Плишкова уничтожила Уильямс, а играют они в похожем стиле. Но даже у чешки не получилось полностью взломать оборону Возняцки в полуфинале, хотя в первом сете шансов хватало. Веду я к тому, что на бумаге Каролина явный фаворит и должна закрывать матч в двух партиях.

Но ставить на такой вариант я не буду. Итоговый турнир — это всегда сплошная угадайка, а особенно в этом году. Результаты просто не поддаются объяснению. Считалось, что Свитолина тяжёлый соперник для Возняцки, в итоге датчанка выигрывает 6:2, 6:0. Матч датчанки с Гарсия — это тоже за гранью понимания. Да и почти все матчи такие, если не брать полуфиналы.

В личных встречах Винус ведёт 6:0, лишь один сет за всё время взяла Возняцки. Верится в такое с трудом, но цифры красноречивы. Правда, последняя встреча была сыграна довольно давно — в 2015-м. Но совсем уж не обращать внимание на статистику мы не можем. Ставка на тотал меньше играла почти всегда. Добавлю, что в этом сезоне Возняцки 7 раз играла в финалах, выиграла лишь раз, при этом ни разу в этих решающих встречах не было сыграно больше 20 геймов. Винус выступила в двух финалах — на Australian Open и Уимблдоне. И американка играла неудачно — 2 поражения. И опять же в тех противостояниях было не больше 20 геймов. Так что выбираю вариант «тотал меньше 22,5 геймов», ставка с запасом.



Кроме того, хочу поставить на «низ» по эйсам и двойным ошибка Каролины Возняцки. В отличие от Уильмс вторая подача у датчанки достаточно надёжная. В первых двух матчах на турнире у неё не был двойных, затем в странном матче с Гарсия она сделала аж 6. Вчера в игре с Плишковой — 3, но две из них в одном гейме. Думаю, в финале таких вольностей Каро себе не позволит. В плане подачи Возняцки добавила в последнее время, но Винус высокая девушка с длинными руками. Нужно подавать очень точно, чтобы делать эйсы против неё. Бывают у Каролины прорывы в плане подач навылет — 13 эйсов за 2 последние встречи. Но в первых двух у неё было лишь 4. Мы предполагаем, что матч не затянется, поэтому и здесь логично ставить на «меньше».

Итого: сделано 3 ставки на сумму 8000 фишек. В банке осталось 117 148.