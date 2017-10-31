«Олени» из Висконсина не боятся «Грома»

«Юта» выставит аэробус против «Лейкерс» «Джаз» не позволят гостям из Лос-Анджелеса набрать более 97 очков, а «Филадельфия» победит «Даллас» — в «Большом куше».

Серия неудачных прогнозов прервана, и банк рубрики получил глоток свежего воздуха. «Юта» провела образцово-показательный поединок с «Лейкерс» с точки зрения защитных построений. Оборона «Джаз» лишь во второй четверти позволила гостям накидать более 19 очков, зато в остальных двенадцатиминутках коллектив из «Лос-Анджелеса» довольствовался крайне неубедительными цифрами в нападении, поэтому прогноз зашёл с солидным запасом.

Реализация бросков парней Люка Уолтона оказалась ужасающей: меньше 40% с игры, в том числе жалкие 5 из 22 из-за дуги. Только Брэндон Ингрэм и Джордан Кларксон выглядели достойно на чужой половине площадке, а остальные полностью провалились. Куин Снайдер продолжает играть в олдскульный баскетбол, наплевав на общую страсть к трёхочковым. Но любая стратегия имеет право на жизнь, и наследники Стоктона и Мэлоуна борются за плей-офф своим путём.

В другой выбранной встрече «Филадельфия» гостила во владениях Марка Кьюбана и его детища. Большую часть матча «Даллас» догонял своих оппонентов, пытавшихся оторваться в счёте и закрепить преимущество. «Маверикс» держались на плаву, качественно поливая с дальней дистанции, отправляя в цель практически каждую вторую трёшку. Однако к заключительным минутам битвы в лидерах значились «Сиксерс», и только собственные ошибки помешали одержать уверенную победу восходящим звёздам лиги.

При «-1» для «Далласа» на Бэйлессе судьи зафиксировали фол, но Джеррид увеличил разницу только до двух баллов. В последней атаке хозяев сказалось отсутствие тайм-аутов у Рика Карлайла, и под кольцо полетел Йоги Феррелл. Арбитры углядели нарушение, но нервозность привела к решающему промаху с линии. Вторую попытку нужно было специально мазать в надежде на двухочковое добивание, но и данная затея провалилась.

Отметим, что в подсчётах фишек была совершена грубая ошибка. В выпуске 24 октября после сделанных прогнозов в банке оставалось 64 237 фишек, а в следующей публикации сообщалось о 61 237 фишках перед выбором ставок. Возвращаем позабытые 3 000 и двигаемся дальше.

Таким образом, после успешного дня и исправления ошибок в банке содержится 64 362 фишки.

Ставка № 1.

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» — «Оклахома-Сити Тандер».

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 2.07/1.85, фора (1,5) за 1.97.

Тоталы – хозяева (105,5) за 1.95, гости (106,5) за 1.9, общий (212,0) за 1.97.

Выбор – победа «Бакс» с форой «-1» с коэффициентом 2.11 (посмотреть все коэффициенты)

Ставка – 1500 фишек (возможная прибыль – 1665 фишек).

Линия букмекеров поражает коэффициентами! «Милуоки» проиграли только сосредоточенному «Кливленду» и обменялись победами с «Бостоном». Джейсон Кидд продолжает развитие молодых исполнителей, а Яннис становится настоящей машиной и кандидатом на MVP. Коллектив из Висконсина должен попадать в топ-4 от Востока и пошуметь в играх на вылет.

«Оклахома» была бита «Ютой» и дважды «Миннесотой», обыграв лишь команды более низкого уровня. На данный момент картина вырисовывается следующая: «Тандер» разбираются с аутсайдерами, но дают осечки с претендентами на высокие места. Так к какой категории относятся «Бакс» и почему фаворитами считают гостей?

Билли Донован находится в стадии построения отлаженного механизма, пытаясь вписать звёздных новичков в новые схемы. И если Мело достаточно удачно интегрировался в игру «ОКС», то Пол Джордж не блещет стабильностью и периодически выдаёт невзрачные отрезки. Уэстбрук пошёл на беспрецедентные меры и снизил количество исполняемых бросков для создания более комфортной ситуации партнёрам. Но «Оклахома» остаётся сырой и нестабильной.

«Бакс» молоды, горячи, ведомы суперзвездой и имеют выстроенную структуру игры, где каждый знает свою роль. Адетокунбо очаровывает любителей баскетбола фантастической эффективностью и заставляет верить в «Бакс». В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, почему бы не повторить случившееся и в нынешней регулярке.

Ставка № 2.

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Детройт Пистонс».

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 2.46/1.62, фора (4,0) за 1.97.

Тоталы – хозяева (102,5) за 1.95, гости (106,5) за 1.90, общий (208,5) за 1.97.

Выбор – победа «Лейкерс» во второй половине с коэффициентом 2.38 (посмотреть все коэффициенты)

Ставка – 1500 фишек (возможная прибыль – 2070 фишек).

Статистически безумная ставка. В 6 из 7 поединках «Детройт» выигрывал вторую половину, но выбор пал именно на противоположный исход, в чём же логика? У автора большие сомнения, что подобное соотношение сохранится на протяжении всего сезона. Гораздо перспективнее выглядит вероятность определённой коррекции на дистанции, и начало может быть положено в игре с «Лейкерс».

Перед очным поединком хозяева имеют преимущество в физическом плане из-за дополнительного дня отдыха. Люк Уолтон придерживается принципов широкой ротации и задействует самые разные сочетания игроков, сохраняя силы и здоровье ключевых исполнителей. Тренер калифорнийцев предоставляет шанс каждому, используя опыт ветеранов и стремление молодёжи показать себя.

Стэн ван Ганди верит в стартовую пятерку, в которой только Реджи Джексон проводит в среднем менее 30 минут за игру, зато остальные лидеры работают на износ. Драммонд с партнёрами проводят третью подряд битву на выезде, и силы «Пистонс» не безграничны. Если до большого перерыва гости могут создать очковый отрыв или держаться вровень с хозяевами, то в заключительные 24 минуты игрового времени «Стейплс-центр» вправе ожидать преимущества от своих любимцев, осаждающих уставших противников.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 3000 фишек. В банке осталось 61 362 фишки.