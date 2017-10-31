В осаде — 2: ЦСКА вновь будет отбиваться в Швейцарии

Московский «Спартак» преподаст урок нальчикскому 25 октября — кубковый день в европейском футболе. Делаем прогнозы на матчи «Спартак» Москва – «Спартак-Нальчик» и «РБ Лейпциг» – «Бавария».

По итогам предыдущего выпуска рубрики банк лишился ещё нескольких сотен фишек. Ставка на индивидуальный тотал московского «Спартака» в кубковом противостоянии с одноклубниками из Нальчика прошла без нервотрёпки. Класс команд слишком разнился, хозяева забивали, не прилагая серьёзных усилий. Три мяча в воротах нальчан побывали уже к 52-й минуте.

А вот «Лейпциг» и «Бавария» порадовать результативностью не смогли. Встреча в большей степени была тактической. А уж после того, как «быки» остались в меньшинстве, всякие надежды на проход улетучились. Тем не менее команды даже обменялись голами в неравных составах, но всё же ещё одного гола нам не хватило.

В банке на данный момент 53 110 фишек при стартовых 50 000.

«ПСЖ» — «Андерлехт»

Ставка: обе команды забьют за 2.25 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 1200 фишек (возможная прибыль — 1500 фишек).

«ПСЖ» в трёх турах Лиги чемпионов одержал три крупных победы и вообще не пропускал. У «Андерлехта» картина обратная. Три жутких поражения без забитых мячей. Казалось бы, какая уж тут интрига, какие могут быть вопросы. Вроде бы напрашивается новый разгром всухую. Но если бы всегда всё было так просто, то все игроки на ставках всегда бы были в плюсе.

На мой взгляд, парижане попросту могут недооценить соперника либо вовсе с барского плеча подарить один забитый мяч. Видел матчи брюссельцев, в атаке нет безнадёги. Жуткое невезение преследует их, начиная со стартового матча в Мюнхене. Когда-то это должно уже прекратиться.

У «ПСЖ» вполне возможна ротация, сдобренная шапкозакидательским настроением. Напомню, что 4 года назад эти же соперники встречались в группе в таких же турах. И тогда в 3-м в Брюсселе выиграли парижане — 5:0. А затем в столице Франции команды сыграли вничью — 1:1. Не думаю, что сейчас дойдёт до ничейного исхода, но забить гости способны.

«Атлетико» Мадрид — «Карабах»

Ставка: «Атлетико» забьёт до 30-й минуты включительно за 1.88 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 2200 фишек).

Думаю, мадридцы изрядно разозлены исходом встречи в Баку, где им так и не удалось вскрыть оборону «Карабаха». Потеря двух очков в той встрече может дорого обойтись парням Симеоне. В такой группе ни в коем случае нельзя было разбазаривать баллы в матчах с аутсайдером. И в домашней игре «матрасники» сделают максимум, чтобы поставить на место новичка Лиги чемпионов.

Полагаю, «Карабаху» пока тяжеловато играть на выезде на переполненных аренах. На «Стэмфорд Бридж» их сразу же прибили к стенке. «Атлетико» вряд ли забьёт 6, но три мяча может, причём первый из них будет довольно ранним. Уже в первые полчаса жду гола от хозяев новенькой арены «Ванда Метрополитано». Преимущество в классе мадридцев даже не обсуждается. С мотивацией на сей раз тоже должен быть порядок.

«Базель» — ЦСКА

Ставка: тотал угловых «Базеля» больше 5,5 за 2.04 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставок: 2500 фишек (возможная прибыль — 2600 фишек).

Несмотря на то, что «Базель» в этой Лиге чемпионов пока что откровенно скупится на угловые удары, думаю, сегодня он в этом компоненте преуспеет. 6 угловых за 3 матча — это очень мало, но вечно так продолжаться не может. Тем более что характер предстоящей встречи предполагает осаду ворота ЦСКА.

«Армейцы», конечно же, не будут ввязываться в открытую игру с «Базелем», им это сейчас, что называется, не по карману. Они постоят несколько оборонительных редутов, которые должны будут затормозить резвых швейцарцев. Всё это уже ЦСКА проходил, играя в квалификации с «Янг Бойз». Тогда команда из Берна подала более десятка угловых, но так и не забила. Вот и сейчас важно, чтобы москвичи как можно дольше не проигрывали в счёте. При такой ситуации «Базель» будет лезть вперёд и зарабатывать угловые.

На мой взгляд, 6 корнеров от хозяев мы в этой встрече увидим.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 6200 фишек. В банке осталось 46 910 фишек.