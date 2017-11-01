Традицию пропускать в концовке «Спартак» поддержит и в Севилье

Вчера наша рубрика потерпела фиаско.

Напомню, выбор был сделан в пользу обмена забитыми мячами в противостоянии «ПСЖ» и «Андерлехта», гола «Атлетико» с 1-й по 30-ю минуту и тотала угловых «Базеля» больше 5,5.

Французский клуб одержал еще одну крупную победу на групповом этапе, а бельгийский в очередной раз разгромно уступил – 0:5. «Матрасники» же удивили весь футбольный мир, не сумев в родных стенах справиться с «Карабахом» (1:1), а единственный мяч хозяев был забит на 56-й минуте. Ну а «Базелю» не хватило всего одного углового для того, чтобы нас порадовать.

Теперь в нашем банке 46 910 фишек.

«Наполи» – «Манчестер Сити»

Ставка: тотал голов больше 3 за 1.99 (посмотреть все коэффициенты)

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 990 фишек)

Неаполитанцы в воскресенье одержали уже 10-ю победу в 11 матчах итальянской Серии А. На этот раз обижен был «Сассуоло», в сетку ворот которого Мертенс и компания отправили три мяча. Одним результативным действием гости ответить сумели, но этого оказалось мало.

Команда из Манчестера тоже обошлась без потерь очков в прошедшие выходные, сломив сопротивление «Вест Бромвича» на его же территории. Встреча завершилась викторией «горожан» 3:2, но «дрозды» второй мяч забили в добавленное ко второму тайму время. Около 30 минут гости вели в счете в два мяча.

У обеих команд все прекрасно в их национальных первенствах. Если учитывать поединки «Наполи» и «Манчестер Сити» только в Серии А и АПЛ соответственно, на двоих ими забито 67 голов в 21 матче. А если учесть встречи основной сетки ЛЧ – 80 в 26.

В общем, в связи с высокой результативностью команд, полагаю, в очном сражении скучных цифр на табло мы не увидим. Может быть, это и банально, но уж слишком симпатично смотрится ставка на тотал больше 3.

«Тоттенхэм» – «Реал» Мадрид

Ставка: хозяева не проиграют за 1.65 (посмотреть все коэффициенты)

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 650 фишек)

В выходные «шпоры» потерпели поражение (0:1 с «Манчестер Юнайтед), которое стоило им, во-первых, потери второй строчки в турнирной таблице (пусть «МЮ» и опережал лондонцев по дополнительным показателям), во-вторых, еще большему отставанию от «Ман Сити», который имеет на восемь очков больше, чем ребята Почеттино.

У «сливочных» абсолютно идентичная ситуация в испанской Примере. До лидирующей «Барселоны» по итогам 10 туров не достает восьми баллов, а вообще Роналду и товарищи занимают третью строчку в таблице, уступая еще и «Валенсии» четыре очка.

Благо, что в Лиге чемпионов и у тех, и у других дела идут отлично. Имея по семь очков в активе, «Реал» и «Тоттенхэм» таким образом уже практически забронировали обе путевки в плей-офф ЛЧ, ибо АПОЭЛ и дортмундской «Боруссии» удалось набрать всего по одному очку.

Думаю, если уж лондонцы сумели выстоять две недели назад на «Сантьяго Бернабеу», у них это получится и на «Уэмбли». Да, под большим вопросом участие в матче Кейна, который, впрочем, вернулся к тренировкам в общей группе. Но и без Харри «шпоры» способны остановить «Реал» на своей территории.

«Севилья» – «Спартак»

Ставка: «Севилья забьет с 76-й по 90-ю мин за 2.1 (посмотреть все коэффициенты)

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1100 фишек)

Ну и куда же без самой интересной для российского болельщика встречи игрового дня.

«Спартак» неделю назад совершил в Москве чудо, разгромив андалусийцев (5:1). Но не будем забывать о том, пусть это обсуждено всеми несколько десятков раз, что при счете 1:1 у испанского клуба была отличная возможность выйти вперед в счете, но Дмитрий Комбаров заменил вратаря на ленточке.

Кроме того, «Севилья» в родных стенах чувствует себя куда более увереннее. Так, в прошлом сезоне чемпионата Испании эти ребята набрали дома 46 очков (14 побед при одном поражении и четырех ничьих) против 26 баллов на выезде (семь побед, пять ничьих, семь поражений). Вылет из плей-офф Лиги чемпионов состоялся после поездки в Лестер (0:2), причем дома «Севилье» удалось тогда победить (2:1). Ну и, конечно, цифры текущего сезона Ла Лиги тоже не являются исключением: 6 баллов на выезде (две победы, три поражения) против 13 дома (четыре победы, ничья).

Можно добавить, что в РФПЛ команда Массимо Карреры выиграла всего одну гостевую игру из восьми, а в ЛЧ не сумела переиграть «Марибор» на его территории.

Короче говоря, в Испании чудес не ждем. Учитывая страсть «Спартака» к пропущенным мячам в концовке, вполне допускаю, что один мяч в исполнении хозяев поля придется на заключительную 15-минутку.

Итого: сделано три ставки на сумму 3000 фишек. В банке осталось 43 910 фишек.