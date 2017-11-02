«Защита Поповича? Не в этот раз», – ответят «воины»

«Олени» из Висконсина не боятся «Грома» Анализ матчей «Лейкерс» — «Детройт» и «Милуоки» — «Оклахома» — в «Большом куше».

Прошлый выпуск рубрики принёс небольшую прибыль из-за сыгравшего высокого коэффициента. Но не всё было так гладко. «Оклахома» провела один из лучших матчей в сезоне и очень уверенно разобралась в гостях с «Милуоки». Уже к большому перерыву «Тандер» вели «+18», полностью переигрывая своих оппонентов.



Лишь один баскетболист «Бакс», вы и сами знаете какой, выдал приличные цифры в нападении. Но партнёры не поддержали Янниса: никто из них набрал и 10 (!!!) очков за поединок. Гости собрали в полтора раза больше подборов (45 против 31) и смотрелись на голову сильнее в отдельно взятой встрече.

В другом выбранном противостоянии «Лейкерс» легко и непринуждённо разгромили «Детройт». Хозяева были сильнее в каждой четверти, следовательно и прогноз на победу коллектива Люка Уолтона во второй половине выбран верно. «Пистонс» выглядели недостаточно агрессивными в нападении и до последней минуты исполнили только один штрафной бросок.



Если бы в счёт шли исключительно броски, совершенные с игры, то ни о каком проходе ставке и речи бы не велось. Но благодаря доли везения и стараниям калифорнийцев промежуточный лидер Востока сложил оружие в Лос-Анджелесе.



Старт сезона радует глаз целой серией неожиданных результатов и новыми интригами, что делает нынешний чемпионат одним из самых интересных за последние годы, как с точки зрения болельщиков, так и со стороны прогнозистов. К сожалению, автор обладает возможностью писать только по заранее оговоренным дням, поэтому продолжим следовать графику, надеясь на понимание читателей.



Таким образом, банк «Большого куша» слегка пополнел и содержит 64 932 фишки.

Ставка № 1

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз».



Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 3.32/1.38, фора (7,0) за 1.95.



Тоталы – хозяева (105,5) за 1.95, гости (112,5) за 1.92, общий (217,0) за 1.97.



Выбор – индивидуальный тотал «Уорриорз» больше 112,5 очков с коэффициентом 1.95.



Ставка – 1500 фишек (возможная прибыль – 1425 фишек).



Трансляция по национальному телевидению, прошлогодние финалисты западной конференции и одни из лучших тренеров лиги – всё это звучит перспективно, но течение игры вряд ли оправдает громкую вывеску. «Спёрс» потерпели три поражения подряд, и действующие чемпионы являются не самым очевидным вариантом для прерывания негативной серии. «Голден Стэйт» уже получили достаточно оплеух на старте регулярки и в последнем поединке с «Клипперс» продемонстрировали достойный ответ на различные разговоры.

По сообщениям из американских новостных порталов Кавай Леонард пропустит предстоящий поединок, что значительно увеличивает шансы на проход ставки. Во всех трёх матчах минувшего плей-офф «Уорриорз» забрасывали от 120 очков в корзину «Сан-Антонио» в отсутствие Леонарда из-за случайного (или нет) заступа Пачулии. Вся надежда техасцев возложена на тренерский гений Поповича, но даже Грегу будет невероятно трудно придумать, как остановить фантастическое нападение во главе с Карри и Дюрантом.



С одной стороны, гости пробивали выбранный тотал в 6 из 8 поединках нового сезона, а с другой – Олдридж и компания лишь раз позволили соперникам набрать более 112 баллов. Но если получилось у «Мэджик», то почему не сможет «Голден Стэйт»?

Ставка № 2

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс».



Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.32/1.72, фора (-7,5) за 1.95.



Тоталы – хозяева (109,5) за 1.95, гости (101,5) за 1.9, общий (210,5) за 1.95.



Выбор – индивидуальный тотал Си Джея Макколлума больше 22,5 очков с коэффициентом 1.9.



Ставка – 1500 фишек (возможная прибыль – 1350 фишек).

Один из лучших атакующих защитников лиги в двух встречах подряд набирает скромные 16 очков, попадая с отвратительно низким процентом. Что-то здесь не так. Си Джей является достаточно опытным специалистом по набору результативных баллов и вполне способен внести корректив в свой прицел, особенно на домашнем паркете.



Макколлум исполняет почти 18 бросков с игры и встаёт на линию штрафных чуть больше 4 раз в среднем за встречу. Ограничивать своего лидера в количестве исполняемых попыток Терри Стоттс не намерен, поэтому все возможности для пробития тотала будут предоставлены. Да, малыш «Портленда» отбегал свыше 40 минут в изнуряющем матче с «Ютой», но после оборонительных построений «Джаз» защита «Лейкерс» предстанет куда более лёгким препятствием для необходимого результата.



Коллектив из «Лос-Анджелеса» проповедует иные оборонительные схемы, нежели прививает своим парням Куин Снайдер. Опека Си Джея вряд ли окажется столь же плотной, и возможностей для «скорера» «Трэйл Блэйзерс» набирать, набирать и набирать очки станет несоизмеримо больше.



Итого: сделано 2 ставки на сумму 3000 фишек. В банке осталось 61 932 фишки.