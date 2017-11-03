ЦСКА и «Спартак» будут в плей-офф Лиги чемпионов

Лига чемпионов

Групповой этап Лиги чемпионов подходит к концу. Но российские клубы не перестают удивлять: «Спартак» и ЦСКА продолжают претендовать на выход в плей-офф главного клубного турнира Европы. «Спартак» громит дома «Севилью» (5:1). Это было незабываемо! Да, проиграл в гостях 1:2, но шансы остаются.



Подопечным Карреры нужно бороться за выход из группы. Впереди домашний матч с «Марибором» и визит на знаменитый «Энфилд» в гости к «Ливерпулю». В первом круге обе встречи с этими соперниками завершились с идентичным счётом 1:1.



21 ноября «Спартак» примет «Марибор», где выступает явным фаворитом (1.36). На ничью в предстоящей встрече можно ставить с коэффициентом 5.75, а победа гостей оценена за 8.60.

ЦСКА на данный момент не отстаёт от красно-белых и тоже занимает третью строчку по итогам четырёх туров, правда, соревнование заочное. В Москве «армейцы» проиграли «Базелю» (0:2), но взяли реванш в гостях со счётом 1:2, благодаря возвращению в строй Алана Дзагоева.



Выход в следующий этап для красно-синих «стоит» 2.2. «Бенфика» удивила, оказавшись самой слабой командой в квартете. У неё по-прежнему 0 очков, но шансы выйти из группы существуют. Если готовы в них верить, ставьте за 60.0. В гонке за проход в плей-офф Лиги чемпионов из этой группы у букмекеров лидирует «Базель». Вера в швейцарцев подкреплена коэффициентом 1.67. «Манчестер Юнайтед» официально не вышел в 1/8 финала, но это формальность.



22 ноября ЦСКА проведёт ответную встречу с «Бенфикой». В первом матче «армейцы» победили со счётом 2:1, да и в будущей игре андердогом является португальский клуб (3.19). Букмекеры оценивают шансы армейцев набрать три очка коэффициентом 2.42. Ничейный исход котируется за 3.34.



Меняются и котировки на победу в Лиге чемпионов. Главным в строке претендентов стал «Пари Сен-Жермен» — 4.60. С коэффициентом 5.50 на победу в Лиге чемпионов может рассчитывать «Манчестер Сити». Оба клуба одержали четыре победы в четырёх играх.



Испанские команды идут следом за французским и английским клубами. Шансы на то, что «Реал» в третий раз подряд завоюет трофей оценены коэффициентов 6.00. Верите в «Барсу»? Коэффициент 7.50 вам в помощь.



Гегемон Бундеслиги «Бавария» также способна выиграть Лигу чемпионов, берите с котировкой 8.50. На «Манчестер Юнайтед» можете ставить за 13.00, а на главное открытие стартовых туров «Тоттенхэм» — за 14.00. Далее в линейке фаворитов следуют «Ювентус» — 15.00, а «Челси» и «Ливерпуль» — 22.00.



С остальными результатами, статистикой и предстоящими матчами можно ознакомиться тут.

АПЛ

Букмекеры продолжают верить в победу «Манчестер Сити» в текущем сезоне. Они буквально убеждены в этом, иначе бы не выставили коэффициент — 1.20. А то, что «горожане» останутся непобежденными на протяжении всего сезона «стоит» 6.00, подопечные.



Победа «Манчестер Юнайтед» в АПЛ котируется уже за 9.00, «Тоттенхэма» — за 13.00, «Челси» — за 19.00, «Арсенал» за — 51.00, а «Ливерпуля» за 76.00.

Бундеслига

Бессменный лидер чемпионата Германии по футболу «Бавария» вернулась в лидеры. В который раз подряд ей предстоит отстоять титул чемпиона. Верите в успех мюнхенцев при Хайнесе, ставьте с коэффициентом 1.22. Перед сезоном предлагали ещё меньше. Даже в шансы Дортмунда букмекеры особенно не верят, не говоря о «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм».



4 ноября суперматч в Бундеслиге: дортмундская «Боруссия» примет дома мюнхенскую «Баварию». Если исходить из котировок, то действующий чемпион Германии должен набрать три очка, коэффициент — 2.12. Победа хозяев котируется за 3.50, а ничья менее вероятна 3.92.



В случае с «Баварией», особенно после возвращения Юппа Хайнкеса, не страшно рискнуть и поставить на продолжительность беспроигрышной серии. Тотал больше 13,5 игр «стоит» 1.75, а меньше аж 2.08. На текущий момент у ФК «Голливуд» — семь игр без поражений.

Серия А

В элитном дивизионе чемпионата Италии в фаворитах ходят сразу два клуба — «Наполи» за 1.94 и «Ювентус» за 2.10. Речь лишь о букмекерских решениях. «Интер» имеет намного меньше шансов — 9.00, «Лацио» и «Рома» котируются за 21.00. «Милан» за 91.00, остальные свыше 501.00.

Лига 1

Вероятно, что и во Франции все ясно с победителем — «Пари-Сен-Жермен» «стоит» жалкие1.025. «Монако» уже идёт за 14.50. Про других и говорить стыдно: «Олимпик Марсель» и «Лион» по 34.00. Другие клубы котируются с показателями свыше 201.00.

Примера

Испанский чемпионат не преподнёс ничего нового — главные претенденты на чемпионство всё те же — «Барса» и «Реал». Вот только по сравнению со стартом сезона произошли гигантские изменения. Каталонцы почти не теряют очков, поэтому котируются за 1.35. А «сливочные» часто дарят очки, поэтому лишь 3.3. Мадридский «Атлетико» котируется за 17.00, «Валенсия», выдавшая лучший старт за 15 лет, лишь за 20.00. Все оставшиеся клубы свыше 76.00.

РФПЛ

В российской футбольной Премьер-Лиге произошла смена лидера: «Локомотив» вырвался на первое место в таблице с форой в три очка. Но букмекеры не спешат делать выводы, и золото «Зенита», судя по коэффициентам, самый вероятный исход сезона (1.46).



На чемпионство команды Сёмина можно ставить за 2.99. ЦСКА «стоит» аж 13.5, «Спартак» и «Краснодар» и того больше — по 23.00 на каждого.



В ноябре в Москве пройдёт парочка наиболее популярных матчей: 5 ноября состоится московское дерби между «Локо» и ЦСКА, а на 27 ноября запланировано дерби двух столиц «Спартак» — «Зенит».



В московском дерби явного фаворита не наблюдается, на все три исхода котировки примерно равны: победа «железнодорожников» — 2.86, матч закончится ничейным исходом за 3.00, а гости наберут три очка за 2.99. Последнее противостояние клубов завершилось гостевой победой «Локомотива» со счётом 3:1.



Практически равные шансы на победу в предстоящей встрече и у «Спартака» (2.69) с сине-бело-голубыми (2.68). Менее вероятна ничья с коэффициентом 3.66. Первая игра между соперниками в нынешнем сезоне принесла три очка «Зениту», где питерский клуб разгромил «Спартак» со счётом 5:1.



Букмекеры предлагают разные исходы для ставок на чемпионат России. Например, какого тренера уволят до Нового года, какой клуб будет самым посещаемым в текущем сезоне, или Александр Кокорин прервёт свою безголевую серия в 16-м туре за 2.65.



На «Спартак» есть и альтернативные ставки, например, на продолжительность беспроигрышной серии в РФПЛ с тоталом 10,5.

ЧМ-2018

Решающие матчи состоятся в ноябре: кто же всё-таки приедет в Россию на мундиаль? Букмекеры оценили шансы участников пройти в следующий этап: проход Перу за 1.12, Италия, Швейцария и Хорватия котируются за 1.35. В Данию уже не так верят, коэффициент 1.65, Австралия — за 1.75.

Кубок Дэвиса

С 24 по 26 ноября пройдёт финал Кубка Дэвиса, где за титул поборются сборные Франции и Бельгии. Фаворит противостояния команда хозяев. Коэффициент на их успех — лишь 1.20. Но в последние годы в этом турнире хватает сенсаций. Если что, бельгийцы идут за 4.26.

КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге по-прежнему лидирует СКА. Верите, что он отстоит кубок Гагарина, ставьте за 2.08. Чемпионство ЦСКА оценено коэффициентом 3.50, «Ак Барса» за 4.00. «Авангарда», «Салавата Юлаева», «Йокерита» и «Металлурга» — за 10.00.

НХЛ

В Национальной хоккей лиге сезон только стартовал. Фаворитов букмекеры только лишь обозначают. Но главным претендентом считается «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова и Влада Наместникова, коэффициент — 9.00. Действующий чемпион «Питтсбург Пингвинз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз» идут за 10.0. Овечкин с «Вашингтон Кэпиталз», по мнению букмекеров, сможет поднять голову, коэффициент — 12.00.

НБА

В национальной баскетбольной лиге определился явный претендент на главный трофей. Сюрпризов нет, это прошлогодний чемпион «Голден Стэйт Уорриорз», котировка 1.63.Финалист «Кливленд Кавальерс» идёт за 5.00, «Бостон Селтикс» за 11.00, «Хьюстон Рокетс» за 12.50, «Сан-Антонио Сперс» и остальные клубы свыше 13.50.

Бой за звание чемпиона мира

26 ноября состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBO между бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, россиянином Сергеем Ковалёвым и украинцем Вячеславом Шабранским.



Букмекеры уверены, что российский спортсмен победит, коэффициент лишь 1.04. На украинца можно поставить за 10.50. Поединок закончится вничью за 30.00.