«Волки» растерзают «Даллас» за 24 минуты

«Защита Поповича? Не в этот раз», – ответят «воины» «Голден Стэйт» набросает не менее 113 очков в кольцо «Сан-Антонио» специально для «Большого куша».

Опять двойка! Обе ставки, сделанные автором рубрики, оказались проигрышными при определённой доле невезения. В каждом случае не хватало совсем чуть-чуть, но причины провала были разными, попробуем разобраться.



«Голден Стэйт» ступил на домашний паркет «Спёрс» не с той ноги и в стартовой четверти совершал множество неточных бросков, разбавленных глупыми потерями и низкой концентрацией в защите. Дюрант начал встречу с показателем 0 из 8 с игры, а «Сан-Антонио» довели преимущество до «+18» по ходу первой 12-минутки. Разбудил и встряхнул гостей Стив Керр, получивший технический за высказывание недовольства арбитрам.

«Уорриорз» завелись, прибавили и в защите, и в нападении и смогли переломить ход матча. Все баскетболисты основного состава довели эффективность бросков до отметки 50% и выше, сделав концовку поединка формальностью. Для захода было необходимо не менее 113 очков, и Карри с партнёрами набрали 108 результативных баллов за 3:43 до финальной сирены. Затем на паркет вышли резервисты и за отведённое время сподобились лишь на пару двухочковых в корзину соперника. Как гласил предыдущий заголовок – специально для «Большого куша».



В другом противостоянии дня «Портленд» принимали «Лейкерс». «Большой куш» был заинтересован исключительно в результативности Макколлума, а не в ходе игры, но итоговый счёт оказал большое влияние на выбранный прогноз. Си Джей достаточно качественно атаковал чужое кольцо, особенно преуспевая в трёхочковых попытках (реализовано 5 из 8). Однако ниже нормы оказалось количество исполненных штрафных: атакующий защитник «Трэйл Блэйзерс» вышел на линию только раз.



Макколлуму оставалось набрать одно очко для прохода ставки, но его партнёр по команде решил иначе. При равновесии на табло «Портленд» владел мячом в последней атаке, и всю ответственность на себя взял Лиллард. Дэмьен забил победную трёшку и принёс победу «Портленду». Промахнись главная звезда хозяева, и индивидуальный тотал Си Джея прошёл бы в овертайме, но не судьба.



Таким образом, в банке содержится 61 932 фишки.

Ставка № 1

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис Гриззлиз».

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.46/2.94, фора (-5,5) за 1.95.



Тоталы – хозяева (102,5) за 1.87, гости (97,5) за 1.88, общий (201,0) за 1.92.



Выбор – победа «Клипперс» с форой «-5,5» с коэффициентом 1.95.



Ставка – 2000 фишек (возможная прибыль – 1900 фишек).



Начнём с поединка, удобного для просмотра любителей баскетбола, живущих по европейскому времени. «Мемфис» выдал сумасшедший старт сезона, но вечно это продолжаться не могло, и сегодняшние гости потерпели два поражения подряд. «Гриззлиз» перестраиваются на более современную модель игры, базирующуюся на большом количестве трёхочковых, но качество исполнителей дальних попыток оставляет желать лучшего. По точности трёшек Конли и компания занимают лишь 24-е место в лиге, а забивать лёгкие очки из-под кольца помешает звёздный дуэт больших «Клипперс».

Калифорнийцы пришли в себя после оплеухи от «Голден Стэйт» и подходят к поединку во всеоружии. Через неделю коллектив из «Лос-Анджелеса» ожидает труднейшее выездное турне, поэтому победа на домашнем паркете над не самым сильным соперником является обязательной для продолжения борьбы за высокое место в таблице. Уход Криса Пола может повлиять на Гриффина так же, как уход Дюранта повлиял на Уэстрбрука. Блэйк способен стать ещё сильнее и разностороннее.



В 4 из 5 последних очных битвах выбранная фора проходила, поэтому есть все основания рассчитывать на успешный исход. Вы же не верите, что Тайрик Эванс, выходящий со скамейки, наберёт второй матч подряд свыше 30 очков?

Ставка № 2

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс».

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.1/8.5, фора (-13,0) за 1.95.



Тоталы – хозяева (114,5) за 1.9, гости (101,5) за 1.95, общий (214,0) за 1.95.



Выбор – победа «Тимбервулвз» в первой половине с форой «-7» с коэффициентом 1.9.



Ставка – 3000 фишек (возможная прибыль – 2700 фишек).

В текущем сезоне «Даллас» дважды играл «бэк-ту-бэк» поединки, и в первой половине результаты были следующими: по итогам 24 минут техасцы горели «-23» на паркете «Хьюстона» и проигрывали «Мемфису» с разницей в 19 очков. Возможно, исходная фора похожа на соблазнительную наживку букмекеров для неопытных рыбаков, но очень сложно пройти мимо столь перспективного варианта.



Стартовая пятёрка «Миннесоты» потенциально входит топ-5 по всей лиге, а Том Тибодо уже признавался лучшим тренером ассоциации по итогам регулярки и готов развивать таланты своих парней. Главный тренер «Тимбервулвз» постепенно находит командную химию и приучает баскетболистов к более суровым защитным действиям. В распоряжении хозяев целых три дня отдыха, и молодые, пышущие здоровьем Таунс с партнёрами готовы растерзать измученных «Маверикс».



Отметим, что в двух последних встречах «Даллас» уступал по итогам двух четвертей с форой, выбранной для ставки. Вполне вероятно, что «Волки» снесут с паркета гостей уже в первой половине, чтобы сэкономить силы перед следующим поединком.



Итого: сделано 2 ставки на сумму 5 000 фишек. В банке осталось 56 932 фишки.