«Зениту» и в Казани не выиграть, «Спартак» и «Уфа» порезвятся на славу

Традицию пропускать в концовке «Спартак» поддержит и в Севилье Рубрика «Футбольные фишки» анализирует матчи дня в Лиге чемпионов: «Спартак» — «Севилья», «Тоттенхэм» — «Реал», «Наполи» — «Ман Сити».

Коллега Евдошенко добавил несколько сот фишек в наш оскудевший банк по итогам среды, сумев верно предположить, что «Наполи» и «Манчестер Сити» будут долго и упорно проверять на прочность сетку ворот. Кроме того, сыграла и осторожная ставка на «Тоттенхэм». «Шпоры», как известно, не только не проиграли, они ещё и как следует наподдали мадридскому «Реалу», буквально унизив его на «Уэмбли».

И лишь «Севилья» подвела, украла хет-трик. Вообще, андалусийцы вечер испортили напрочь – и «Спартак» обыграли, и в последние 15 минут забить забыли.

Так что в банке на данный момент 47 550 фишек.

«Рубин» — «Зенит»

Ставка: победа «Рубина» с форой (0) за 2.88 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 1200 фишек (возможная прибыль — 2256 фишек).

Остаюсь при мнении, что «Зенит» всё же главный фаворит чемпионата, несмотря на упущенную победу в первом круге. Другое дело, что нынешний отрезок сезона он заканчивает, что называется, на ободах. Физически петербуржцам тяжело. Сложно сказать, с чем это связано. То ли с тем, что матчей многовато, то ли с тем, что не все футболисты сумели пройти предсезонку в полной мере, то ли сам подготовительный период был так себе. Но если «Зенит» пропускает первым в последнее время, он не может отыграться. Матч в Тронхейме – счастливое исключение.

После сложнейшей игры в Норвегии «Зенит» летит в Казань. Там будет зябко, даже холодно, что не очень по душе всем аргентинцам, имеющимся в распоряжении Спаллетти. По крайней мере в «Инстаграме» они постоянно делают посты, на которых обозначена температура за окном.

Казанцы будут свежее. Они готовились в недельном цикле. Могу себе представить, какая накачка будет перед этой игрой. Бердыеву явно надоела серия без побед и голов на своём поле. Я думаю, что желание у хозяев будет зашкаливать. И на этот раз им удастся реализовать какой-то момент. Сможет ли «Зенит» забить больше? Уверенности в этом у меня нет. Если «Рубин» выйдет вперёд, то взломать его оборону будет чрезвычайно сложно.

Рискую и беру победу «Рубина» с форой (0). При ничьей сумма ставки к нам вернётся.

«Спартак» – «Уфа»

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 за 2.9 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставок: 1000 фишек (возможная прибыль — 1900 фишек).

И здесь хочу предложить рискованный вариант с коэффициентом 2,9. Посмотрел историю встреч «Спартака» и «Уфы» в Москве. Красно-белые ещё ни разу не побеждали. Три встречи было: дважды команда из Башкирии увозила три очка, на старте сезона-2015/16 была ничья 2:2. Два из трёх матчей были «верховыми». «Уфа» всякий раз просто мастерски заманивала «Спартак», а затем жалила в ответ. Предполагаю, что структурно сегодняшняя игра будет напоминать ту, которую подопечные Карреры провели против «Амкара».

Разница в том, что гости на этот раз не будут так расточительны и минимум одну возможность реализуют. Ну и хозяева на этот раз наверняка забьют. Вернулся Зе Луиш, и судя по тому, какой отрезок он выдал в Севилье, сегодня можно ждать от него насыщенного тайма. Он явно соскучился по футболу и может затоптать уфимскую оборону.

Коэффициент привлёк моё внимание – «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за 2.9. Такое нужно играть. Ту же ставку за 2,2 или даже 2,4 не было бы смысла играть. А за такой ответ можно рискнуть.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 2200 фишек. В банке осталось 45 350.