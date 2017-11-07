«Любовь» в «Кливленде»: от 19 и больше

«Волки» растерзают «Даллас» за 24 минуты «Волки» разберутся с «Далласом» в 1-й половине, а «Клипперс» выиграют не менее 6 очков у «Мемфиса» — новые ставки в «Большом куше».

Прошедший выпуск рубрики пополнил копилку небольшим количеством фишек, но из двух прогнозов успешным оказался лишь один. Во встрече «Клипперс» и «Мемфиса» гости продемонстрировали все слабости хозяев. Гриффин на постоянной основе передерживает мяч и пытается играть роль Леброна, который занимает на площадке любую из позиций и выглядит потрясающе. Но Блэйк не обладает способностями Короля, значительно хуже видит площадку и не столь проворен в дриблинге, поэтому количество потерь в 2,5 раза превысило количество результативных передач.

Нападение калифорнийцев раз за разом билось о построения Физдейла. За счёт физической мощи, индивидуального мастерства и благосклонности арбитров коллектив из «Лос-Анджелеса» оставался на плаву, но всё равно умудрился проиграть все четверти. Меньше 16 – это не контракт Тимофея Мозгова, выраженный в миллионах, а всего лишь процент реализации дальних бросков Беверли, Уильямса и остальных.



Отдельно отметим вклад дуэта отец-сын в итоговый результат. Возможно, главным умением обоих Риверсов является переваливание ответственности на других. Остин запарывает всё, что можно и ещё любит подсовывать мяч партнёру на последней секунде владения. А Док не в состоянии наладить командную химию, предпочитая полагаться на индивидуальное мастерство лидеров. «Гриззлиз» одержали уверенную и заслуженную победу, увеличив количество неудачных ставок.



В другом выбранном поединке «Миннесота» оправдала возложенные на неё надежды и добилась весомого преимущества по итогам первой половины. Гости из Техаса смотрелись достаточно инертно, уступая в скорости и атлетизме некоторым ключевым исполнителям «волков». Рик Карлайл выпустил в стартовой пятёрке Салаха Межри, тем самым буквально постелив перед Таунсом красную ковровую дорожку к кольцу «Маверикс».



Центровой «Тимбервулвз» был неудержим и на пару с Уиггинсом набрал больше половины очков хозяев до большого перерыва. У «Далласа» выделялись Барнс и Бареа, но остальные партнёры не показали атакующее мастерство, позволив парням Тома Тибодо уверенно лидировать. Джимми Батлер выдал неприлично скромные показатели результативности, сосредоточившись на черновой работе. Однако «волки» спокойной разобрались с Новицки и компанией, создав двузначное преимущество после двух четвертей, чем нас и порадовали.



Таким образом, в банке набралось 62 632 фишки.

Ставка № 1

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» — «Шарлотт Хорнетс».

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.94/1.96, фора (0,0) за 1.96.

Тоталы – хозяева (104,5) за 1.95, гости (104,5) за 1.9, общий (209,0) за 1.93.

Выбор – победа «Нью-Йорка» с форой «-3,0» с коэффициентом 2.28.

Ставка – 2000 фишек (возможная прибыль – 2560 фишек).



Рассмотрим встречу коллективов, каждый из которых может попасть в плей-офф или оказаться в нижней части таблицы. На данный момент обе команды выглядят исключительно «домашними», демонстрируя контрастные показатели в зависимости от места проведения матчей. Из шести поединков, прошедших осенью в «Мэдисон Сквер Гарден», «Никс» уступили лишь дважды. «Хорнетс» смогли зацепить только одну гостевую победу, уступив на выезде четырежды.

Кристапс Порзингис получил приз лучшему игроку недели «Востока», продолжая совершенствоваться. Латвиец готов обыгрывать в поле медленных центровых или продавливать под кольцом низкорослых оппонентов. В целом «Нью-Йорк» разыгрался и внушает оптимизм в ряды своих фанатов. Страшно представить, но в коллективе пока здоровая атмосфера и никаких крупных скандалов.



«Шарлотт» обзавёлся стареющей звездой, давно прошедшей свой пик, и рискует занять нишу самых неудачных команд лиги: болтаться между участниками матчей на вылет и обладателями высоких выборов на драфте. Гости так и не решили одну из своих главных проблем, продолжая выбрасывать трёшки с низкой эффективностью. Отметим, что для «Хорнетс» предстоящая встреча станет третьей подряд на выезде, что имеет определённое значение.

Ставка № 2

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» — «Милуоки Бакс».

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.61/2.48, фора (-4,5) за 1.98.

Тоталы – хозяева (111,5) за 1.87, гости (107,5) за 1.93, общий (219,0) за 1.95.

Выбор – индивидуальный тотал Кевина Лава больше 18,5 очков с коэффициентом 1.83.

Ставка – 2500 фишек (возможная прибыль – 2075 фишек).



Прислушаемся к мнению читателей и поверим в «верховой» матч Лава. Статистически прогноз кажется неоправданным: в трёх последних матчах нынешнего регулярного чемпионата Кевин набирал 13, 11 и 4 очка, а в предыдущих битвах с «Бакс» 17, 13 и 17. На чём же основана вера в большого «Кавальерс»? Любая серия рано или поздно должна прерваться. А в случае когда мастеровитый баскетболист с отлично поставленным броском выдаёт «низовые» поединки, шанс на новый числовой тренд выглядит более перспективным.

Дуэйн Уэйд раскритиковал действия стартовой пятёрки «Кливленда», выразив своё недовольство тем, что команда начинает встречи слишком расслабленно и позволяет соперникам создать преимущество. Обладатель одной из самых дружелюбных фамилий в лиге согласился с ветераном и постарается исправить положение. А за счёт чего способны прибавить парни, выходящие с Леброном с первых минут? Прежде всего используя атакующий потенциал своих снайперов и агрессивную игру в обороне. И если защитные действия Кевина в данном прогнозе значения не имеют, то точные трёхочковые и попадания из-под кольца позволят пробить выбранный тотал.



Лав оказался в больнице, досрочно покинув площадку в матче с «Атлантой», и понадеемся, что американская медицина окажет положительное влияние на реализацию бросков одним из лидеров «Кавальерс».



Итого: сделано 2 ставки на сумму 4500 фишек. В банке осталось 58 132 фишки.