«Хьюстон», у нас проблемы, кольцо «Кливленда» атакуют

«Рокетс» загрузят «Кавальерс» от 118 очков, Джон Уолл наберёт не меньше 23 – в «Большом куше».

«Любовь» в «Кливленде»: от 19 и больше «Никс» выиграют у «Шарлотт» от «-3», Лав наберёт от 19 очков – в «Большом куше».

Благодаря доле везения и советам читателей, оба прогноза оказались успешными, и банк рубрики получил приятное подкрепление в виде фишек. «Никс» смогли продолжить победную серию и вырвали победу у «Хорнетс» в самой концовке, проявив характер и мастерство в ключевых моментах. «Шарлотт» вышли вперёд уже в первой четверти и периодически доводили своё преимущество до двухзначных показателей, однако удержать лидерство не удалось.

Заключительную 12-минутку баскетболисты «Нью-Йорка» выиграли с преимуществом в 16 очков, заставив прекратить улыбаться Ховарда, ведущего чрезмерно агрессивную борьбу под щитами. За последние 334 секунды Порзингис с партнёрами совершили рывок – 18:4 и качественно отработали в защите, перекрывая дугу Уокеру и Монку. Малыши Клиффорда смазали все решающие попытки, чем привели в восторг переполненный «Мэдисон Сквер Гарден».

До самой финальной сирены успех ставки зависел от эпизодов, и удача повернулась лицом к поклонникам «никербокеров». При разнице «-3» гости выпустили неточный трёхочковый, забрали подбор и допустили потерю. Всё, матч проигран, а «Куш» ожидал возврат, но Кемба нарушил правила на Ли за доли секунды до окончания поединка, и Кортни был точен с линии.

В битве между «Милуоки и «Кливлендом» выбор автора попал на пробитие индивидуального тотал Лавом. Главные опасения заключались в состоянии здоровья Кевина, который не доиграл предыдущий матч и отправился в больницу с плохим самочувствием. Возможно, Ричарду Макларену стоит провести целое расследование на тему внезапного преображения нашего героя, а пока порадуемся за большого «Кавальерс».

Джейсон Кидд призывал команду к терпению, но получилось всё наоборот. Игроки «Бакс» получили 31 персональное замечание, многие из которых были совершенно неоправданными и являлись следствием неопытности. То неправильный выбор позиции под щитом, то выпрыгивание на «показ» оппонентов, и как результат — проигрыш в упорной схватке. Но подобная неаккуратность прекрасно повлияла на результативность Лава.

Кевин 16 раз вставал на линию штрафных бросков, да и в поле показал реализацию свыше 60%. Пожалуй, это был лучший матч в сезоне для форварда-центрового «Кливленда», а наш прогноз спокойно зашёл уже во второй четверти.

Таким образом, в банке содержится 67 267 фишек.

Ставка № 1

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» — «Кливленд Кавальерс».

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.53/2.7, фора (-5,0) за 1.92.

Тоталы – хозяева (116,5) за 1.9, гости (111,5) за 1.9, общий (228,0) за 1.93.

Выбор – индивидуальный тотал «Рокетс» больше 117,5 очков с коэффициентом 2.02

Ставка – 2000 фишек (возможная прибыль – 2040 фишек).

В Техасе сойдутся одни из главных претендентов на выход в финал НБА, и встреча изобилует разными сюжетными линиями. Харден или Леброн? «Хьюстон» или «Кливленд»? Не будем гадать и остановимся на результативности хозяев. Ведь одна из лучших атак лиги будет противостоять самой дырявой обороне, если не брать в расчёт «Финикс» и «Бруклин». «Кавальерс» пытаются улучшить положение в турнирной таблице и начать побеждать на постоянной основе, но каким путём?

На данный момент Тайрон Лю (если вы забыли, то именно нынешний тренер «Кавс» отвечал за защитные построения при Дэвиде Блатте) не в состоянии организовать качественные командные взаимодействия вблизи собственного кольца. Да, Король способен мотивировать свиту и вынудить Уэйда, Смита и остальных действовать эффективнее. Но стремиться к победе гости будут, опираясь на нападение. Представляется, что тактика оппонентов достаточно удобна для «Рокетс», и в предстоящем конкурсе трёхочковых снайперы хозяев получат множество шансов продемонстрировать фанатам дальнобойную артиллерию.

В последних девяти встречах в корзину «Кливленда» влетало от 112 очков даже от не самых забивных коллективов ассоциации. А парни Майка Д’Антони трижды кряду пробивают выбранный тотал и приобрели необходимую уверенность. Отметим, что существует вероятность нервозной концовки или даже овертайма, что также положительно скажется на результативности «Хьюстона».

Ставка № 2

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» — «Лос-Анджелес Лейкерс».

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.22/4.84, фора (-11,0) за 1.99.

Тоталы – хозяева (116,5) за 1.95, гости (105,5) за 1.9, общий (221,5) за 1.95.

Выбор – индивидуальный тотал Джона Уолла больше 22,5 очков с коэффициентом 1.9

Ставка – 2000 фишек (возможная прибыль – 1800 фишек).

Выбор, основанный исключительно на личном мнении об эмоциональной составляющей противостояния. «Уизардс» попытаются взять реванш у «Лейкерс» за обидное поражение двухнедельной давности, и особенно принципиальной встреча выглядит для Джона Уолла.

Разыгрывающий «Вашингтона» относится к людям, которые любят постоянно доказывать окружающим свою состоятельность, и предстоящий матч идеально подходит по нескольким причинам. Во-первых, необходимо реабилитироваться за неудачу с «Далласом», так как команда, претендующая на многое, обязана добиваться успеха с соперниками уровнем ниже. Во-вторых, вернуть должок коллективу из «Лос-Анджелеса», Уолл в «Стэйплс-центре» реализовал лишь 7 бросков с игры из 22. И главное — нужно поставить на место Лонзо Болла и его болтливого отца. Одного интервью Лавара может вполне хватить для пробития индивидуального тотала Джона, учитывая характер лидера «Уизардс».

«Лейкерс» играют «бэк-ту-бэк» поединок и сдержать сверхскоростного оппонента со вторым номером на спине будет невероятно сложно. Спортивная злость, заряженность на борьбу и высочайшее мастерство должны помочь главному «волшебнику» преодолеть планку в 22,5 очка.

Итого: сделано две ставки на сумму 4 000 фишек. В банке осталось 63 267 фишек.

Теги: бесплатные прогнозы, Вашингтон Уизардс, Хьюстон Рокетс, Кливленд Кавальерс, Лос-Анджелес Лейкерс