Без Маноласа Греции в Загребе не отбиться

«Зениту» и в Казани не выиграть, «Спартак» и «Уфа» порезвятся на славу Ставим на матчи «Рубин» — «Зенит» и «Спартак» — «Уфа» в рубрике «Футбольные фишки».

Выпуск, посвящённый воскресным матчам в РФПЛ, получился довольно успешным. Было сделаны две ставки с высокими коэффициентами, одна из которых довольно уверенно зашла, а по второй был получен возврат.

В принципе, вариант с форой (0) на «Рубин» в матче с «Зенитом» до сих пор мне кажется хорошей идеей, хоть петербуржцы и были гораздо ближе к победе, особенно в последние 10-15 минут. Но вновь команда Манчини не показала лучшего футбола, много ошибалась, коллективный футбол не получался. Будь «Рубин» чуть смелее, то мог бы и на большее претендовать. Казанцы не располагают хорошими результатами в последнее время, поэтому были закомплексованы и сочли за благо просто отбиться.

А ставка «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» во встрече «Спартака» с «Уфой» аж за 2.9 полностью себя оправдала. Клуб из Башкирии вновь сумел забить красно-белым в столице, но в свои ворота получили аж три мяча.

В банке на данный момент 49 450 фишек.

Северная Ирландия — Швейцария

Ставка: Северная Ирландия не проиграет и тотал меньше 4,5 мяча за 1.81 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 810 фишек).

Несмотря на то, что сборная Северной Ирландии пробилась на Евро-2016, где вышла из группы, несмотря на её удачные выступления в нынешнем отборочном цикле, её продолжают недооценивать. Да, это команда без звёзд, но парни за свою страну готовы затоптать любого, особенно у себя в Белфасте. Выиграть на «Уиндзор Парк» — задача со звёздочкой. За последние годы только топ-командам удавалось победить Северную Ирландию у неё в логове. Немцы, португальцы…

Швейцария – сборная достаточно яркая, атакующая. Но сейчас не более 5 сборных в мире могут гарантировать себе победу в Белфасте, швейцарцам придётся выложиться на полную, да и им должно повезти. Погодные условия всегда очень тяжёлые, к холодному порывистому ветру многие соперники североирландцев просто не могут приспособиться.

Не удивлюсь даже победе хозяев, скажем, со счётом 1:0. Вполне возможная нулевая ничья. Безусловно, выиграть могут и гости. Банда у них очень приличная. С другой стороны, зачем швейцарцам излишне рисковать, впереди домашний матч. А у себя на поле команда Петковича обыгрывает всех подряд.

Так что оттолкнусь от хозяев, предлагаю вариант «Северная Ирландия не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча».

Хорватия – Греция

Ставка: победа Хорватии и тотал матча 2-3 гола за 2.7 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставок: 1000 фишек (возможная прибыль — 1700 фишек).

Тяжело обычно складываются для хорватов матчи с греками. Никак «пламенные» не могут подобрать ключи к этой сборной. Но, полагаю, эмоциональный эффект от смены наставника всё ещё будет действовать. Понятно, что по возможностям состава Хорватия значительно сильнее Греции. А тут ещё команда Скиббе лишилась надёжи и опоры в центре обороны. Речь о дисквалификации Костаса Маноласа. Он буквально выклянчил жёлтую карточку в предпоследнем туре группового этапа, из-за чего не сыграл с Гибралтаром. Но ФИФА решила наказать его ещё одним матчем, чтоб не повадно было провоцировать предупреждения без причины.

Нападение хорватов должно разбираться с греческими оборонительными порядками. Минимум два мяча хозяева забить должны. Счёт 2:0 мне видится наиболее реальным. Но хочу предложить вариант «победа Хорватии и тотал матча 2-3 гола». В эту концепцию вписываются и другие счета – 2:1 и 3:0.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 47 450.