На «Френдс-Арене» «голубую эскадру» ждёт дружеский исход

Без Маноласа Греции в Загребе не отбиться Ставим на стыковые матчи в квалификации ЧМ-2018 — в рубрике «Футбольные фишки».

Откровенно не сложился предыдущий выпуск рубрики. Предполагал ваш покорный слуга, что Хорватия обыграет Грецию, но ждать такого счёта было тяжело. Греческая оборона оказалась на уровне ФНЛ, а то и ещё ниже. «Пламенные» над нею просто издевались и при желании могли забить не 4 мяча, а все 8. Конечно, команде Скиббе нечего делать на мундиале.

Что касается встречи в Белфасте, то собственно она прошла по тому сценарию, который мне и казался наиболее реальным. Но всё решил пенальти, который был поставлен в ворота североирландцев. У хозяев возникли большие вопросы по поводу его справедливости. Но ничего уже не вернуть. А так бы швейцарцы и дальше бились бы в закрытую дверь. Этот эпизод помог им повести игру так, как они желали. Рисковать уже не пришлось. Подопечные Майкла О’Нила впереди ничего толком не создали.

В банке на данный момент 47 450 фишек.

Англия – Германия

Ставка: тотал угловых в первом тайме больше 4,5 за 1.78 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1170 фишек).

Очередные встреча старых соперников, но на этот раз на «Уэмбли». Два предыдущих матча прошли в Германии, где команды обменялись победами. В предстоящей игре хозяева не смогут выпустить оптимальное сочетание игроков. Не приехали в расположение сборной Алли, Стерлинг и Кейн. Созидать англичанам будет довольно сложно. Немало потерь и у немцев. Нойер, Мюллер, Боатенг, Горецка – все они проходят курс лечения. Другое дело, что у бундестим просто невероятная обойма. Отряд не заметит потери бойцов.

Германия, конечно, фаворит, но это всё же выставочный матч, тем более игра на «Уэмбли». И на желании англичане, по крайней мере, поначалу будут активно сопротивляться. У хозяев очень качественные фланги, через них и пройдёт большое количества атак. Гости будут пытаться разыгрывать до верного, подолгу контролируя мяч, раскачивая оборону, выстроенную Гаретом Саутгейтом.

Мне приглянулась ставка на большое количество угловых в первой половине. Этот вариант вырисовывается из предполагаемого характера игры.

Франция – Уэльс

Ставка: индивидуальный тотал Франции больше 2,5 мяча за 2.36 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 1360 фишек).

Франция пробилась на чемпионат мира, но финальную часть отборочного турнира провела очень странно. Надменность французской сборной вышла ей боком в игре с Люксембургом, а после той встречи команда Дешама начала меньше верить в себя. Из-за этого в играх с Болгарией и Беларусью «трёхцветные» выглядели скованными, дрожали за результат.

Товарищеский матч с Уэльсом — классная возможность раскрепоститься. Валлийцы вообще в контрольных встречах смотрятся невзрачно, не выигрывают, довольного много пропускают. К примеру, в прошлом году шведы и голландцы им забили по три мяча. С теми кадрами, которые есть в атаке у Франции, ей стоит только захотеть, и она как минимум повторит результат своих соперников по отборочному турниру.

Уэльс по-прежнему без Гарета Бэйла, на чемпионат мира выйти не удалось. Мотивация после поражения от Ирландии на нуле. А Франция при роскошной атмосфере на «Стад де Франс» способна сыграть ярко и результативно.

Швеция – Италия

Ставка: ничья за 3.06 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 2060 фишек).

Швеция и Италия будут оспаривать путёвку на чемпионат мира в двухматчевом противостоянии. По тому, что я видел в исполнении этих команд осенью, есть сомнения в фаворитском статусе «скуадра адзурра». Команда Вентуры в большинстве встреч выглядела безобразно. Никаких отточенных взаимодействий, постоянные ошибки при организации атак. Не знаю, что должно произойти, дабы качество игры Италии улучшилось. Остаётся уповать на характер и опыт лидеров.

На мой взгляд, в первой игре стоит рискнуть и взять ничью в лоб. Честно говоря, очень хотелось поставить на Швецию. Нравится её активная игра на своём поле, здорово выглядит Форсберг, да и вся группа атаки. Но Италия есть Италия. Буффон вытащил команду 20 лет назад в России, может повторить фокус и себя. Упорная ничья в первой встрече, а затем натужная победа в 1 мяч дома.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 3500 фишек. В банке осталось 43 950.