Гастроли Аргентины в Москве удадутся на славу

На «Френдс-Арене» «голубую эскадру» ждёт дружеский исход Ставим на стыковые и товарищеские матчи пятницы — в рубрике «Футбольные фишки».

К сожалению, снова получили минус, пусть и меньше 900 фишек. Прошла главная ставка пятничного вечера – на угловые в первом тайме встречи Англия – Германия. А вот дальше всё было не так радужно. Как я отмечал, у Швеции неплохие шансы на победу в матче с Италией, но поставил на ничью, надеясь на характер «голубой эскадры». Игра шла на три результата. Удали Чакыр Берга, и могли бы выиграть подопечные Вентуры. Ничья была очень близка, но рикошет после удара Юханссона помог хозяевам. А ведь после этого мог сравнять счёт Дармиан – не повезло.

Ну а французы в очередной раз устроили мастер-класс под названием «как не нужно бить по воротам». Из двух десятков ударов только 4 в створ. Шансов хватало, чтобы забить очень много, но лишь 2 мяча побывали в воротах валлийцев.



В банке на данный момент 46 620 фишек.

Россия – Аргентина

Ставки: гол Пауло Дибалы за 3.56, первая карточка в матче до 56-й минуты за 1.9, победа Аргентины и тотал больше 2,5 мяча за 2.79 (см. все коэффициенты на матч)



Размер ставок: 1000 фишек (возможная прибыль — 2560 фишек), 2000 фишек (возможная прибыль – 1800 фишек), 2000 фишек (возможная прибыль – 3580 фишек).



Товарищеская встреча Россия – Аргентина в спектре нашего внимания сегодня. Матч не должен получиться серым и невзрачным, как это часто бывает в играх, когда результат не на первом месте. Всё-таки первый матч в «Лужниках» после реконструкции, забитые под завязку трибуны. В такой обстановке играть будет интересно не только россиянам, но и гостям.

Месси всю неделю был хмур, пропускал тренировки, не гулял по Москве. На него особые надежды не возлагаю. Возможно, он сыграет всего тайм. Как он его проведёт? Может забить? Вполне. Может помочь партнёрам? Конечно же. Но я бы хотел предложить сделать ставку на гол Пауло Дибалы. Во-первых, привлекает коэффициент – 3.56. Да, Дибала ещё ни разу не забивал за «альбиселесте». И это для него дополнительный стимул. Друзья по команде постараются ему помочь в этом. Форвард «Юве» как раз всю неделю был добр, улыбчив, никому не отказывал в фото. Полагаю, он сможет перенести свой позитивный настрой и на футбольном поле. Хорошо бы ещё Сампаоли выпустил туринца в старте.

Наблюдать за матчами Аргентины в квалификации было утомительно. Зрелище не для гурманов. Лишь 19 мячей в 18 встречах, и это при таких именах в атаке. Чудовищный результат. Но сейчас груз спал. Сампаоли может попробовать придумать что-то интересное, игроки будут чувствовать себя комфортнее. Исполнять они умеют. В этом сомнений нет. Наша же сборная пропускает практически в каждой встрече, уж от приличных команд точно. Поэтому я предлагаю пойти на риск и сыграть победу гостей через тотал больше 2,5 мяча. 2:1, 3:0, 3:1 – почему нет? В последний свой визит в Москву Аргентина победила – 3:2. Да и в товарищеских матчах в Европе она обычно играет результативно.



И последняя ставка – «жёлтая карточка в матче до 56-й минуты включительно». Зная, как жёстко играют наши защитники, а особенно Джикия и Кудряшов, вполне можно ожидать, что они несколько раз сфолят так, что дадут повод Дамиру Скомине, арбитру встречи, полезть в кармашек за предупреждением. Очевидно, что аргентинцы будут часто обыгрывать один в один, а россияне фолить. Если же словенец будет долго пропускать нарушения, то могут вспыхнуть гости. Их темперамент известен.



Итого: сделано 3 ставки на сумму 5000 фишек. В банке осталось 41 620.