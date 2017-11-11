Джаз снова не будет звучать в Солт-Лейк-Сити

«Хьюстон», у нас проблемы, кольцо «Кливленда» атакуют «Рокетс» загрузят «Кавальерс» от 118 очков, Джон Уолл наберёт не меньше 23 – в «Большом куше».

По итогам очередного игрового дня фиксируем небольшой минус для рубрики, ставший следствием удивительных статистических парадоксов. «Хьюстон» три четверти разрывал защитные построения «Кливленда», набрав 100 баллов перед заключительным игровым отрезком. В последней 12-минутке для прохода ставки требовалось 18 очков от «Рокетс», ерунда для одной из лучших атак лиги. Но Харден с партнёрами превратились в бригаду по метанию кирпичей и не добрали до необходимой отметки всего лишь один бросок любого достоинства.

В четвёртой четверти хозяева реализовали 2 из 11 трёхочковых и 3 из 7 с линии штрафных, что послужило причиной недостаточной результативности для выбранного прогноза. Майк Д’Антони одержал победу и никаких вопросов к нему быть не может. Автора погубило желание увеличить коэффициент, слегка подняв планку тотал, но изначальная букмекерская линия оказалась крайне точной.



Во встрече «Вашингтона» и «Лейкерс» рассматривался верх набранных очков Уолла. Лидер «Уизардс» провёл достаточно средний матч относительно собственных возможностей, периодически радуя публику, то смачным данком, то отвешивая блок-шоты попадавшимся под руку игрокам из «Лос-Анджелеса». Джон по-прежнему не решил проблемы при исполнении дальних бросков, что вылилось в отсутствие попаданий из-за дуги при двух попытках.



После первой половины на счету разыгрывающего значилось 10 очков, но в двух последующих четвертях дело пошло на лад и за 6 минут до окончания поединка напротив фамилии Уолла значилось 23 балла.



Таким образом, в банке содержится 67 067 фишек.

Ставка № 1

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» — «Орландо Мэджик».

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.26/4.28, фора (-8,5) за 1.95.

Тоталы – хозяева (114,5) за 1.85, гости (106,5) за 1.88, общий (221,5) за 1.95.

Выбор – чистая победа «Мэджик» с коэффициентом 4.28.

Ставка – 1500 фишек (возможная прибыль – 4920 фишек).



В чудесный субботний вечер попробуем заиграть не самые очевидные исходы. Начнём с противостояния «Денвер» — «Орландо». Передняя линия «Наггетс» выглядит одной из интереснейших в лиге, «Мэджик» играют выездной «бэк-ту-бэк», встреча проходит в колорадском высокогорье – конечно, данные факты необходимо учитывать, но существуют предпосылки и для победы гостей.

В прошедшем матче с «Финиксом» только Гордон и Мэк отбегали немногим более 30 минут, поэтому физическое состояние парней Фрэнка Вогеля позволит сохранять концентрацию и силы на протяжении всего поединка. «Мэджик» предпочитают действовать маленькой пятёркой с Аароном в роли мощного форварда, и в таком случае возрастному Миллсэпу придется невероятно трудно успевать за более молодым и скоростным оппонентом, что может стать ключевым сюжетом битвы.



«Орландо» в нынешнем сезоне уже обыграли в гостях «Кливленд», «Нью-Орлеан» и «Мемфис», поэтому, по мнению автора, букмекеры явно недооценивают «волшебников». По коэффициенту ставка смотрится успешной, если «Денвер» не выиграет хотя бы в 3 случаях из 10, что вполне возможно, учитывая уровень соперника в настоящий момент.

Ставка № 2

Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» — «Бруклин Нетс».

Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.2/5.2, фора (-9,5) за 1.95.

Тоталы – хозяева (109,5) за 1.9, гости (100,5) за 1.95, общий (209,5) за 1.97.

Выбор – чистая победа «Нетс» с коэффициентом 5.2.

Ставка – 1500 фишек (возможная прибыль –6300 фишек).



Продолжим ловить победу андердога и в поединке, который пройдет в Солт-Лейк-Сити. Хозяева попали в полосу неудачи и уступают четыре встречи подряд. Куин Снайдер пробует разные сочетания стартового состава и пытается нащупать идеальную химию, но результаты оставляют желать лучшего. «Юта» вылетела из зоны плей-офф и рискует завязнуть в нижней части турнирной таблицы. В подобные моменты коллектив способен сплотиться вокруг суперзвёздного баскетболиста, ведущего партнёров за собой в трудную минуту, но ростер «Джаз» наличием топ-скорера похвастать не может.

«Бруклин» прошедшей ночью добился успеха в «Портленде» и в отличном настроении подходит к предстоящей схватке с одной из лучших оборон лиги. Впервые за последние годы драфт-пик «Нетс» не является объектом для шуток, и в команде наметилась положительная динамика. Вручив бразды правления молодому Расселу, Кенни Аткинсон дал разыгрывающему то, чего у того не было в «Лейкерс» — неограниченное количество бросков и решающая роль в ключевые минуты. Д’Анджело постепенно раскрывает свой потенциал, а «Нетс» демонстрируют достойный и интересный баскетбол.



Шансы гостей значительно выше, чем гласит линия соответствующих специалистов. В случае прохода одной из двух ставок, рубрика окажется в плюсе, риск имеет обоснования. Да и в какой другой лиге аутсайдеры побеждают чаще?



Итого: сделано две ставки на сумму 3 000 фишек. В банке осталось 64 067 фишек.