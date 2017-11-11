Джаз снова не будет звучать в Солт-Лейк-Сити

По итогам очередного игрового дня фиксируем небольшой минус для рубрики, ставший следствием удивительных статистических парадоксов. «Хьюстон» три четверти разрывал защитные построения «Кливленда», набрав 100 баллов перед заключительным игровым отрезком. В последней 12-минутке для прохода ставки требовалось 18 очков от «Рокетс», ерунда для одной из лучших атак лиги. Но Харден с партнёрами превратились в бригаду по метанию кирпичей и не добрали до необходимой отметки всего лишь один бросок любого достоинства.
В четвёртой четверти хозяева реализовали 2 из 11 трёхочковых и 3 из 7 с линии штрафных, что послужило причиной недостаточной результативности для выбранного прогноза. Майк Д’Антони одержал победу и никаких вопросов к нему быть не может. Автора погубило желание увеличить коэффициент, слегка подняв планку тотал, но изначальная букмекерская линия оказалась крайне точной.
Во встрече «Вашингтона» и «Лейкерс» рассматривался верх набранных очков Уолла. Лидер «Уизардс» провёл достаточно средний матч относительно собственных возможностей, периодически радуя публику, то смачным данком, то отвешивая блок-шоты попадавшимся под руку игрокам из «Лос-Анджелеса». Джон по-прежнему не решил проблемы при исполнении дальних бросков, что вылилось в отсутствие попаданий из-за дуги при двух попытках.
После первой половины на счету разыгрывающего значилось 10 очков, но в двух последующих четвертях дело пошло на лад и за 6 минут до окончания поединка напротив фамилии Уолла значилось 23 балла.
Таким образом, в банке содержится 67 067 фишек.
Ставка № 1
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» — «Орландо Мэджик».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.26/4.28, фора (-8,5) за 1.95.
Тоталы – хозяева (114,5) за 1.85, гости (106,5) за 1.88, общий (221,5) за 1.95.
Выбор – чистая победа «Мэджик» с коэффициентом 4.28.
Ставка – 1500 фишек (возможная прибыль – 4920 фишек).
В чудесный субботний вечер попробуем заиграть не самые очевидные исходы. Начнём с противостояния «Денвер» — «Орландо». Передняя линия «Наггетс» выглядит одной из интереснейших в лиге, «Мэджик» играют выездной «бэк-ту-бэк», встреча проходит в колорадском высокогорье – конечно, данные факты необходимо учитывать, но существуют предпосылки и для победы гостей.
В прошедшем матче с «Финиксом» только Гордон и Мэк отбегали немногим более 30 минут, поэтому физическое состояние парней Фрэнка Вогеля позволит сохранять концентрацию и силы на протяжении всего поединка. «Мэджик» предпочитают действовать маленькой пятёркой с Аароном в роли мощного форварда, и в таком случае возрастному Миллсэпу придется невероятно трудно успевать за более молодым и скоростным оппонентом, что может стать ключевым сюжетом битвы.
«Орландо» в нынешнем сезоне уже обыграли в гостях «Кливленд», «Нью-Орлеан» и «Мемфис», поэтому, по мнению автора, букмекеры явно недооценивают «волшебников». По коэффициенту ставка смотрится успешной, если «Денвер» не выиграет хотя бы в 3 случаях из 10, что вполне возможно, учитывая уровень соперника в настоящий момент.
Ставка № 2
Событие – матч регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» — «Бруклин Нетс».
Линия – победа хозяев/гостей с учётом ОТ – 1.2/5.2, фора (-9,5) за 1.95.
Тоталы – хозяева (109,5) за 1.9, гости (100,5) за 1.95, общий (209,5) за 1.97.
Выбор – чистая победа «Нетс» с коэффициентом 5.2.
Ставка – 1500 фишек (возможная прибыль –6300 фишек).
Продолжим ловить победу андердога и в поединке, который пройдет в Солт-Лейк-Сити. Хозяева попали в полосу неудачи и уступают четыре встречи подряд. Куин Снайдер пробует разные сочетания стартового состава и пытается нащупать идеальную химию, но результаты оставляют желать лучшего. «Юта» вылетела из зоны плей-офф и рискует завязнуть в нижней части турнирной таблицы. В подобные моменты коллектив способен сплотиться вокруг суперзвёздного баскетболиста, ведущего партнёров за собой в трудную минуту, но ростер «Джаз» наличием топ-скорера похвастать не может.
«Бруклин» прошедшей ночью добился успеха в «Портленде» и в отличном настроении подходит к предстоящей схватке с одной из лучших оборон лиги. Впервые за последние годы драфт-пик «Нетс» не является объектом для шуток, и в команде наметилась положительная динамика. Вручив бразды правления молодому Расселу, Кенни Аткинсон дал разыгрывающему то, чего у того не было в «Лейкерс» — неограниченное количество бросков и решающая роль в ключевые минуты. Д’Анджело постепенно раскрывает свой потенциал, а «Нетс» демонстрируют достойный и интересный баскетбол.
Шансы гостей значительно выше, чем гласит линия соответствующих специалистов. В случае прохода одной из двух ставок, рубрика окажется в плюсе, риск имеет обоснования. Да и в какой другой лиге аутсайдеры побеждают чаще?
Итого: сделано две ставки на сумму 3 000 фишек. В банке осталось 64 067 фишек.