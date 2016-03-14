Плишкова лишит Индиан-Уэллс красоты Иванович

И второй огневой рубеж рубрике покорился лишь отчасти – первый выстрел ушёл в молоко. Благо матчи оставшихся четырёх ставок закончились в соответствии с нашими ожиданиями.

Вплоть до счёта 5:5 Хуан Мартин дель Потро полностью контролировал ход поединка и смотрелся на порядок лучше своего визави, но, раскидав по коридорам пачку брейк-пойнтов уже в третьем гейме, а затем не реализовав два скрыт