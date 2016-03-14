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Индиан-Уэллс. Прогнозы на матчи Надаля, Вавринки, Долгополова, Иванович

Плишкова лишит Индиан-Уэллс красоты Иванович
Денис Фидченко
Ана Иванович
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В третьем выпуске рубрики «Теннисный БетОн» прогнозируем матчи третьего круга мужской и женской сетки «Мастерса-1000» в Индиан-Уэллсе.

И второй огневой рубеж рубрике покорился лишь отчасти – первый выстрел ушёл в молоко. Благо матчи оставшихся четырёх ставок закончились в соответствии с нашими ожиданиями.

Вплоть до счёта 5:5 Хуан Мартин дель Потро полностью контролировал ход поединка и смотрелся на порядок лучше своего визави, но, раскидав по коридорам пачку брейк-пойнтов уже в третьем гейме, а затем не реализовав два скрыт