В Техасе ожидается жара. Кавай впервые сыграет против «Спёрс»

Дерозан совладает с эмоциями и отомстит «Торонто», раздав не менее 7 передач — в «Большом куше».

Встреча между «Лейкерс» и «Тандер» получилась увлекательной и напряжённой, за что стоит отдельно поблагодарить Уэстбрука и Фергюсона. Терренс реализовал лишь 1 бросок с игры из 7, а легендарный Расселл выдал умопомрачительные 3 из 20 в поле, зато собрал очередной трипл-дабл (спасибо калифорнийцам за промахи с линии штрафных).

Ставка на викторию «Оклахомы» при тотале больше 230,5 очка провалилась, хотя поединок прошёл в высочайшем темпе (112 владений за матч, а у самых бегущих в лиге «Хоукс» данный компонент составляет 105,5 пункта). Подвела точность, да и в защите оба коллектива порой отрабатывали на совесть.

Сыграл коэффициент 3.28. «Тандер» добыли победу, а Джордж преодолел планку в 30 баллов за результативность. Форварда «Оклахомы» освистали трибуны за отказ выступать в форме «Лейкерс», что послужило ему дополнительной мотивацией. Пол отгрузил 15 из 29 в поле, набрав 37 очков.

«Оклахома» одолеет «Лейкерс» за счёт яркого выступления Джорджа «Тандер» обыграют калифорнийцев в верховом матче, Джордж наберёт от 30 очков — в «Большом куше».

Из двух выборов на личную статистику зашёл только один. По сумме подборов и передач мы ожидали от Кузмы более 12 баллов, а от Болла меньше 15. Кайл уже в первой половине получил травму и на паркет не возвращался. Лонзо отбегал свыше 35 минут, но взял лишь четыре отскока при семи ассистах.

Таким образом, банк продолжил рост и содержит 29 585 фишек.

Заход дня: dacascos выбрал «Мэджик» с форой «-2» и «Тандер» с форой «-6» с общим коэффициентом 3.9.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Торонто Рэпторс»

Выбор №1: индивидуальный тотал передач Демара Дерозана больше 6,5 за 2.1

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 550 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал подборов Сержа Ибаки больше 7,5 за 2.1

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 550 фишек)

Выбор №3: тотал матча меньше 215 очков за 2

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 500 фишек)

Выбор №4: победа «Спёрс» во второй четверти за 1.95

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 475 фишек).

В ближайшем игровом дне состоится сражение финалистов западной конференции минувшего плей-офф, но встреча между «Уорриорз» и «Рокетс» не является центральной для нейтральных болельщиков. Гораздо больший интерес вызывает предстоящая битва «Спёрс» с «Рэпторс», в которой переплетутся сразу несколько увлекательных сюжетов.

Леонард впервые после обмена в «Торонто» выйдет на паркет «Эйти-энд-Ти-центра» и получит оглушительный свист в свой адрес, Дерозан постарается наказать клуб, вышвырнувший его после долгих лет верной службы, а ведь есть ещё Грин и Пёлтль. Слишком много мелких деталей способно повлиять на итоговый результат, поэтому настоятельно рекомендуем воздержаться от ставок на данную встречу.

У «Рэпторс» точно не сыграет Валанчюнас, аналогичная информация была по Лоури, но затем статус поменялся на «сомнительно». Кайл любит преподносить сюрпризы по поводу своего возможного участия в различных матчах. «Спёрс», разумеется, без Мюррея, а выход на площадку Руди Гэя оценивается как маловероятный.

Баскетболисты «Торонто» стали частенько оступаться и упустили первую строчку в конференции. В «Сан-Антонио» о подобных результатах пока не мечтают, в команде довольны пребыванием в кубковой восьмёрке на диком Западе. За декабрь подопечные Поповича гораздо лучше стали понимать требования главного тренера и прибавили во всех основных компонентах игры. В исполнении «Рэпторс» какого-либо существенного прогресса не видно.

Канадцы без серьёзного гандикапа одолели дому «Юту» при том, что Леонард и Сиакам выдали самые результативные матчи в своих карьерах. Запаса прочности не видно. Напрашивается виктория «Спёрс» с минимальной форой, но национальное телевидение и принципиальность сражения делают данный выбор слишком рискованным. Надёжнее выглядит победа «Сан-Антонио» во второй четверти.

Кавай, если обойдётся без повреждений и проблем с фолами, наверняка почти полностью отбегает стартовый игровой отрезок. Несколько минут без Леонарда будут иметь очень важное значение. В целом, «Спёрс» реже всех в лиге атакуют из-за дуги, но это относится лишь к стартовой пятёрке, а со скамейки у «Сан-Антонио» выходят Бертанс, Миллз, Белинелли и Каннингем. Стилистка игры резко поменяется, а Ник Нерс пока не слишком умело перестраивается по ходу матчей.

Если взять интервал в последние 13 матчей, то на данном отрезке скамейка «Спёрс» имеет абсолютно лучший «плюс-минус» в лиге. Резервисты «Сан-Антонио» выдают «+7,3» в среднем за встречу, а запасные «Рэпторс» плетутся на 26 позиции с жалкими «-4». Хозяева постараются выжать максимум из преимущества во втором юните.

Также проверим тотал меньше 215 очков за двойку. В последних матчах обоих команд планка преодолевалась с запасом, но тому способствовали сумасшедшие показатели в третьих 12-минутках. «Спёрс» и «Селтикс» выдали на двоих 76 очков, а «Рэпторс» и «Джаз» ровно столько же. Ожидать повторения опрометчиво. Дополнительное внимание телекамер и завышенная мотивация у многих участников встречи заставят часто выкладываться в обороне.

На индивидуальную статистику приличных вариантов немного, придётся рисковать. У Ибаки в среднем 7,3 подбора за матч, а мы берём тотал больше 7,5 отскока. Валанчюнас травмирован, следовательно, Серж точно выйдет в старте и проведёт на паркете достаточно времени. Великану «Рэпторс» придётся опекать Олдриджа, поэтому он станет ключевым элементом в своей команде по части борьбы на щитах.

Основа «Спёрс» почти не поливает из-за дуги, предпочитая атаки по средней. Чем короче дистанция от бросающего до кольца, тем ближе к краске окажутся мячи, не залетевшие в корзину. Где-то неподалёку и должен обитать девятый номер «Торонто».

С особыми чувствами проведёт матч Дерозан. Попади бывшая звезда «Рэпторс» к менее авторитетному наставнику, то мы могли бы стать свидетелями 40 очков при ужасном проценте попадания с игры, которые бы похоронили усилия команды. Бросок у Демара не слишком стабильный, поэтому логично предположить, что Попович направит энергию своего лидера в другое русло.

За 2.1 проверим тотал передач Дерозана больше 6,5. По сезону атакующий защитник «Спёрс» отдает 6,3 ассиста за поединок, но в предстоящем сражении получит много времени. Баскетболисты «Торонто» неплохо обороняются персонально, а вот подстраховка у канадцев страдает, чем регулярно сможет пользоваться Демар. Если партнёры не подведут, то выбор окажется удачным.

Итого: сделано 4 ставки на сумму 2 тыс. фишек. В банке осталось 27 585 фишек.

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