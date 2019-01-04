«Юта» постарается малой кровью добыть победу над «Кливлендом»

Болельщики «Спёрс» создали атмосферу, напоминающую плей-офф, и «Рэпторс» по традиции развалились под давлением трибун. Хозяева снесли с паркета канадцев в стартовой четверти, а во второй 12-минутке чуть ослабили хватку и позволили сопернику сократить разницу в счёте, что привело негативно сказалось на банке рубрики.

Надежда на низовой матч угасла достаточно рано. Сначала баскетболисты «Сан-Антонио» сокрушали «Торонто» ранним нападением и регулярными проходами под кольцо, а затем ещё полетело из-за дуги. Тотал подборов Ибаки больше 7,5 мог зайти в равной борьбе, у Сержа после первой половины значилось 4 отскока, но концовка превратилась в формальность, испанский гигант отыграл лишь 26 минут.

Главным героем вечера стал Дерозан. От атакующего защитника «Спёрс» мы ожидали не менее семи передач, а Демар выдал первый трипл-дабл в карьере. Местные фанаты весь матч освистывали Леонарда, а каждое удачное действие десятого номера встречали овациями.

В Техасе ожидается жара. Кавай впервые сыграет против «Спёрс» Дерозан совладает с эмоциями и отомстит «Торонто», раздав не менее 7 передач — в «Большом куше».

Таким образом, банк потерял в весе и содержит 28 635 фишек.

Заход дня: tartur10 поставил на овертайм в поединке «Уорриорз» — «Рокетс» за 17.25.

«Кливленд Кавальерс» — «Юта Джаз»

Выбор №1: победа «Джаз» в первой половине с форой «-4,5» за 1.94

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 470 фишек)

Выбор №2: тотал больше 210 очков за 2.01

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 505 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал передач Коллина Секстона больше 3,5 за 2.25

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 625 фишек).

«Джаз» одна из тех команд, чьё место в турнирной таблице явно не соответствует уровню игры, но в ближайшие полтора месяца ситуация должна исправиться в лучшую из-за большого количества домашних матчей. Сейчас у «Юты» выездное турне из трёх встреч, в котором надо обязательно цеплять пару поединков. Из важных исполнителей ротации под вопросом находится Рубио, остальные здоровы.

У «Кавальерс», возможно, худшее положение в лиге по части травмированных, но для целей организации подобный расклад выгоден. «Кливленду» точно не помогут Лав, Смит, Жижич, Нваба и Хенсон, есть сомнения по поводу выхода на паркет Деллаведовы. Парни Ларри Дрю уступили в семи последних поединках и, учитывая календарь, серия рискует увеличиться вдвое.

«Джаз» сильнее по всем компонентам, но уже в следующем игровом дне «Юте» встречаться на выезде с «Пистонс». «Детройт» представляет из себя более серьёзного и опасного соперника, нежели «Кливленд», поэтому Куину Снайдеру необходимо грамотно использовать имеющиеся под рукой ресурсы. Благо у «мормонов» одна из самых длинных скамеек в ассоциации, а у «Кавальерс» в запасе Кларксон, Нэнс и парни, которые больше никому не нужны.

Победы не являются критерием оценки Ларри Дрю. От наставника «Кавальерс» ожидают развития Секстона и Османа, а тут ему ещё Бёркса и Маккоу подкинули в надежде, что кто-то из этих парней сможет существенно добавить. Пока вся эта банда набирается опыта и учится уму-разуму, «Кливленд» будет стабильным поставщиком викторий для других коллективов.

За 1.94 проверим победу «Джаз» в первой половине с форой «-4,5». В идеальном для себя сценарии «Юта» должна быстро решать все вопросы по поводу итога встречи и существенно ограничить время лидеров. У гостей есть поставленная игра, вариативность, глубокая скамейка, более квалифицированные исполнители и сумасшедшая мотивация. «Мормоны» обязаны выходить в плей-офф, а для обязательно нужно брать своё с аутсайдерами.

Разумеется, «Кливленд» не станет специально проигрывать и стелить красную ковровую дорожку к своему кольцу, но Ларри Дрю вынужден отдавать мяч молодым исполнителям. Талантам «Кавальерс» нужно набивать шишки и проходить через трудности, поэтому ожидать от хозяев высокой эффективности опрометчиво. Для «Джаз» сейчас важен абсолютно каждый матч, а в свете последующего противостояния с «Пистонс» «Юте» желательно уже к большому перерыву создать приличный гандикап.

У «Кливленд» худший защитный рейтинг во всей лиге, но Ларри Дрю старательно скрывает данный факт за счёт медленного темпа (29 позиция по среднему количеству владений за встречу). «Юту» принято считать однотипной командой, которая основной акцент делает на тягучей обороне, но Куин Снайдер затеял болезненный процесс, который должен со временем принести свои плоды. «Джаз» становятся гибким коллективом, способным эффективно действовать при любом стиле противника.

Тянуть резину с «Кавальерс» гостям нет смысла. «Пэйсерс» уже доигрались и уступили «Кливленду» в низовом поединке. «Джаз» гораздо логичнее взвинчивать темп, чтобы защита Ларри Дрю начала трещать по швам. В связи этим возьмём тотал больше 210 очков. Молодёжь хозяев не всегда следует установкам наставника и периодически увлекается быстрыми атаками.

У «Юты» на порядок выше уровень командного взаимодействия, что приведёт к нескольким результативным рывкам. Вряд ли матч доживёт до напряжённой концовки, поэтому во второй половине баскетболисты могут позволить себе играть в своё удовольствие и не слишком сильно упираться в защите.

В личной статистике есть интересный вариант с тоталом передач Секстона больше 3,5 за приличные 2.25. У разыгрывающего «Кавальерс» в среднем по сезону лишь 2,7 ассиста, но на столь низком показателе не стоит заострять внимание. Коллин попал в развалившуюся команду со множеством травм, которой на старте сезона пытался руководить Тайрон Лю. Прогрессировать в таких условиях, мягко говоря, сложно.

Под крылом Ларри Дрю второй номер «Кливленда» постепенно растёт, становится более обучаемым и учится принимать верные решения. В четырёх последних поединках Секстон выдал 6, 3, 6 и 4 передачи. Коллин получит массу времени, часть из которого может провести уже против расслабленного соперника в концовке, где набивать статистику по определению проще. Также не будем забывать о домашнем столике, который всегда с охотой добавляет ассисты лидерам хозяев.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 27 135 фишек.

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