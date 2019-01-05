Против «Сан-Антонио» дикие «Гриззлиз» станут послушными мишками

«Джаз» действительно сэкономили силы, вот только не в той половине, в которой мы ожидали. Игровой день завершился для рубрики полным провалом. Секстону хватило пяти минут, чтобы отдать два ассиста. За весь оставшийся поединок от Коллина требовалась ещё пара передач, но задача оказалась непосильной для молодого разыгрывающего.

«Юта» постарается малой кровью добыть победу над «Кливлендом» «Джаз» выиграют первой половину с форой «-4,5», Секстон отдаст от 4 передач — в «Большом куше».

Спустя 5:15 после начала второй четверти «Кавальерс» вели на данном интервале со счётом 14-2. Сложно понять причины, по которым «Юта» столь ужасно атаковала против худшей защиты всей лиги, но эта вальяжность негативно повлияла сразу на две ставки. Фора «-4,5» на «Джаз» в первой половине и тотал больше 210 очков не зашли.

Таким образом, после ощутимого удара в банке осталось 27 135 фишек.

Заход дня: curtis2421 взял победу «Джаз» при 15 или более очках Краудера и викторию «Клипперс» при 20 или более очках Галлинари с общим коэффициентом 9.724

«Сан-Антонио Спёрс» — «Мемфис Гриззлиз»

Выбор №1: победа «Спёрс» с форой «-9,5» за 2.19

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 595 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал очков «Спёрс» больше 108,5 за 2.1

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 550 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал очков «Спёрс» во второй половине больше 54,5 за 2

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 500 фишек)

«Спёрс» и «Гриззлиз» уже встречались в нынешнем сезоне в Техасе, и тогда гости не без судейских ошибок вырвали победу в концовке. С тех пор утекло столько воды, сколько поместится далеко не в каждую дипломную работу. Попович смазал шестерёнки своего механизма, и баскетболисты «Сан-Антонио» стремительно ворвались в зону плей-офф, откуда благополучно вылетел «Мемфис».

С травмированными всё стабильно. Хозяева обойдутся без Мюррея, Бикерстафф продолжает мариновать Парсонса. Хозяева, разумеется, идут фаворитами, но в предстоящем поединке велик соблазн рискнуть и заиграть даже солидный гандикап. Проверим победу «Спёрс» с форой «-9,5» за коэффициент выше двойки. Пока техасцы отдыхали после потрясающей виктории над «Рэпторс», «Мемфис» дома сражался с «Бруклином». Вышло не очень удачно.

В пассиве у «Гриззлиз» уже четыре поражения кряду, что никак нельзя назвать случайностью. Если взять более продолжительный интервал, то здесь всё ещё хуже. Лишь 3 победы за последние 14 встреч. Столь резкий спад может сильно аукнуться подопечным Бикерстаффа, которые по началу сезона пользовались хорошей физической формой и эффектом неожиданности.

Со временем действия «Мемфиса» разобрали все аналитические штабы лиги, а какого-либо развития от тренера «Гриззлиз» пока не видно. На уже упомянутом интервале в 14 поединков оборона Бикерстаффа вылетела из топ-10, а нападение скатилось до 28 позиции. На том же отрезке защита «Спёрс» пятая, а эффективность нападения лучшая в ассоциации, опережая даже сумасшедший «Хьюстон» Хардена.

Кроме того, предстоящий матч станет для «Мемфиса» вторым за двое суток, а сил потрачено с «Нетс» очень много. Марк Газоль отбегал больше 34 минут, Андерсон и Конли свыше 38, а Темпл перевалил за 41. Лидеры «Гриззлиз» уже давно не молодые мальчики, поэтому вряд ли им удастся выдержать подобную нагрузку со «Спёрс».

Конечно, гости постараются навязать свой любимый медленный темп, однако есть большие сомнения по поводу потенциального успеха данного затеи. В теории, «Гриззлиз» могли бы предоставить приличное количество времени скамейке, но и здесь подавляющее преимущество на стороне «Сан-Антонио». Резервисты «Мемфиса» одни из худших в лиге, а запасные «Спёрс» радуют глаз.

В личной статистике все варианты на тоненького, не факт, что интрига доживёт хотя бы до начала заключительной четверти, поэтому возьмём ещё пару ставок на хозяев. Поставим на тотал «Спёрс» больше 108,5 очка в матче и не менее 55 баллов во второй половине. У «Сан-Антонио» сейчас потрясающее нападение, в обоих юнитах разыгрываются яркие интересные комбинации, которые отличаются разнообразием.

Стартовая пятёрка Поповича найдёт массу способов для прорывов под кольцо, Дерозан и Олдридж всё лучше взаимодействуют, а резервисты создают огромное количество открытых бросков, которые Бертанс, Белинелли и остальные реализуют с лучшим в ассоциации процентом попадания. Марк Газоль и Конли, скорее всего, не осилят вторую половину, а без их активных действий защита «Гриззлиз» из элитной превратится в посредственную.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 25 635 фишек.

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