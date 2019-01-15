«Голден Стэйт» одолеет «Денвер» и займёт первую строчку на Западе

«Хорнетс», считавшиеся явными аутсайдерами перед встречей со «Спёрс», добыли важнейшую гостевую победу, притом что коллектив Джеймса Баррего завершал крайне изнурительное выездное турне. Прогноз на викторию хозяев с форой «-9,5» провалился, но в индивидуальной статистике ситуация не лучше.

У «Шарлотт» не осталось сил для упорной борьбы с «Сан-Антонио» «Спёрс» легко одолеют «Хорнетс», проводящих шестой выезд за 10 дней — в «Большом куше».

Форбс выдал худшую эффективность в атаке за последние 15 матчей и набрал лишь 7 очков, попав 3 из 12 в поле, а Дерозан взял только пять подборов вместо требуемых семи. Баскетболисты «Сан-Антонио» уступили в борьбе на щитах, реже попадали с игры, включая дальние выстрелы, и уступили дома «Шарлотт» впервые с 2006 года.



Таким образом, в банке — 29 340 фишек.



Заход дня: ruslon33 выбрал тотал меньше 108,5 балла «Хорнетс» и тотал больше 204 очков в поединке «Рокетс» — «Гриззлиз» с общим коэффициентом 2.82.

«Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

Выбор №1: победа «Уорриорз» с учётом овертайма за 1.91

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 455 фишек)



Выбор №2: «Уорриорз» наберут 25 или более очков в каждой четверти за 2.8

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 900 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал суммы подборов и передач Карри больше 10,5 за 2

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 500 фишек)



Выбор №4: тотал первой четверти меньше 59 очков за 1.89

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 445 фишек)



В центральном матче игрового дня в НБА сойдутся команды, занимающие на сегодня первую и вторую строчки в Западной конференции. У «Наггетс» травмированы Томас, Портер, Вандербилт, а Лайлз и Харрис под вопросом, хотя в некоторых букмекерских конторах можно найти ставки на Гэри, что служит определённым сигналом. Казинс близок к возвращению, но предстоящую встречу Демаркус пропустит. Также «Уорриорз» не поможет Джонс, зато Грин после небольшого повреждения левого колена готов сыграть.



Оба соперника имели по одному дню на восстановление, но всё же находятся не совсем в равных условиях. «Денвер» проведёт второй домашний матч кряду, а для «Голден Стэйт» ситуация противоположная. Подопечные Стива Керра бились в Техасе с «Маверикс», теперь их ожидает колорадское высокогорье.

В последние годы «Наггетс» стали одним из самых неудобных противников для «Уорриорз». Йокич и компания одержали победы в пяти из семи последних матчей, включая сумасшедшею викторию в текущем сезоне. Всем известно, что в «регулярке» баскетболисты «Голден Стэйт» частенько действуют на автомате и редко включаются по максимуму, но на лидера конференции, с которым у действующего чемпиона наметились большие проблемы, мотивация должна быть повышенной.



Букмекеры выставляют примерно равные коэффициенты, поэтому попробуем заиграть чистую победу гостей без какой-либо докупки форы. Велик соблазн проверить овертайм, но пока оставим эту затею до будущих времён. Разумеется, по индивидуальному мастерству «Уорриорз» значительно превосходят «Денвер», вот только свои лучшие качества баскетболисты «Голден Стэйт» демонстрируют далеко не всегда.

Серия из четырёх побед подряд внушает оптимизм по поводу нынешнего тонуса действующих чемпионов. Соперники, конечно, были вполне проходимые, однако сами «Наггетс» добывают виктории, пожалуй, за счёт стабильности и уверенного выступления дома.



Сложно предсказать, как долго продлится успех «Денвера» в текущей «регулярке», но из-за постоянных перестановок в составе со временем у Майка Мэлоуна может возникнуть проблема, которую сейчас пытается решить Брэд Стивенс.



Резервисты «Наггетс» неплохо проявили себя, пока несколько важных исполнителей были травмированы. Восстановившиеся игроки ещё не вышли на проектную мощность, а молодёжи приходится мириться с уменьшением роли, которое, естественно, в худшую сторону сказывается на статистике. Прямо сейчас система Майка Мэлоуна даёт результат, но для виктории над «Уорриорз» хозяевам понадобится совпадение сразу нескольких условий.



Во-первых, Йокич должен выдать очередной выдающийся поединок и постоянно находить партнёров. С движением в нападении у «Денвера» полный порядок, вопрос в реализации дальних бросков. Во-вторых, хозяевам остаётся надеяться, что двое из тройки Карри – Дюрант – Томпсон проведут встречу ниже своего среднего уровня. Если хотя бы у двух снайперов «Уорриорз» полетит, то никакая защита их не остановит.



В-третьих, «Наггетс» сильно поможет некоторая вальяжность от «Голден Стэйт», вот только позволят ли её себе действующие чемпионы, учитывая прошлые очные сражения? Пожалуй, шансов у парней Майка Мэлоуна немного.

За 2.8 есть ставка на 25 или более очков от «Уорриоз» в каждой четверти. Оборона у «Наггетс» одна из лучших в лиге, но тем же «Трэйл Блэйзерс» двумя днями раннее удалось выполнить данную норму. Баскетболисты «Голден Стэйт» в трёх встречах кряду преодолевают выбранную планку во всех двенадцатиминутках, следовательно вероятность захода вполне приемлемая. За двойку данный вариант мы бы брать не стали, но столь высокий коэффициент вынуждает проверить.



У Карри в среднем по сезону 5,6 передач и 5,2 подбора, а букмекеры установили тотал в 10,5 пункта по сумме указанных показателей. «Уорриорз» периодически громят противников, из-за чего лидеры получают дополнительную возможность отдохнуть на скамейке, но в битве с «Наггетс» полное доминирование одной из команд вряд ли случится. Разыгрывающий гостей проведёт на паркете много времени, что увеличит его статистику. К тому же в трёх предыдущих матчах 30-й номер «Голден Стэйт» выдал 14+7, 8+5 и 5+6 по части ассистов и отскоков.



Аналитики ожидают сверхрезультативный поединок. Напрашивается общий низ, однако огромное количество мастеров способно в одном из отрезков выдать яркое атакующее шоу. Перспективнее смотрится тотал первой четверти меньше 59 очков. У «Уорриорз» средние показатели в гостях по итогам стартовой двенадцатиминутки составляют 29,4 забитого и 27,6 пропущенного балла, а у «Наггетс» дома 28,7 против 26,7 у соперников. В сумме при любых раскладах остаётся неплохой запас до выбранной планки.



Итого: сделано 4 ставки на сумму 2 тыс. фишек. В банке осталось 27 340 фишек.



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