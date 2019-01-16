«Бостон» сбросит «Торонто» с временного трона Востока

Прошедший игровой день завершился для рубрики неоднозначно. «Уорриорз» с гигантским преимуществом переиграли «Наггетс», а заодно в каждой из четвертей с запасом пробивали планку в 25 или более очков. Именно заход второй ставки принёс нам определённую прибыль.

«Голден Стэйт» одолеет «Денвер» и займёт первую строчку на Западе «Наггетс» не столь хороши, чтобы третий раз кряду победить действующих чемпионов — в «Большом куше».

В стартовой двенадцатиминутке баскетболисты «Голден Стэйт» обновили рекорд НБА по результативности и отгрузили в кольцо «Денвера» 51 балл. О тотале меньше 59 очков в первой четверти пришлось забыть моментально. При желании гости могли перекрыть недавнее достижение «Рокетс» по количеству точных дальних «бомб» за матч, однако не стали усердствовать.



К сожалению, не сыграла ставка на тотал суммы подборов и передач Карри больше 10,5. 30-й номер гостей взял шесть отскоков, но помог партнёрам отличиться лишь четыре раза. Если учесть, что всего «Уорриорз» сделали 38 ассистов, то показатель одного из главных диспетчеров команды выглядит слишком скромно.



Таким образом, в банке на сегодня 29 695 фишек.



Заход дня: basketnda взял «Лейкерс» с форой «-5,5», тотал больше 232 очков в поединке «Хоукс» — «Тандер» и тотал больше 229,5 очка в матче «Сиксерс» — «Тимбервулвз» с общим коэффициентом 5.11.

«Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс»

Выбор №1: победа «Селтикс» с учётом овертайма за 1.83

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 415 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Кайри Ирвинга больше 23 очков за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Кавая Леонарда больше 27 очков за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №4: индивидуальный тотал Кайла Лоури меньше 14 очков за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Коллективы, которых перед стартом нынешнего сезона называли в числе главных фаворитов Востока, подходят к очному противостоянию не в лучшей форме. «Селтикс» бездарно провели выездное турне из трёх поединков, не сумев добыть ни одной победы, а текущие результаты «Рэпторс» не соответствуют уровню демонстрируемого баскетбола.



Ирвинг пропустил встречу с «Нетс», но теперь готов выйти на паркет. По Смарту и Бэйнсу решение будет принято непосредственно перед игрой. У гостей точно не появятся на площадке Валанчюнас и Ануноби, а Майлз и Ванвлит под вопросом. Букмекеры выставляют примерно равные коэффициенты с небольшим перевесом в пользу «Селтикс», и их можно понять.

В дуэлях между «Бостоном» и «Торонто» преимущество домашней арены имеет большое значение. Уже в девяти битвах подряд побеждают исключительно хозяева. Болельщики в «Ти-Ди Гардене» одни из самых шумных в лиге, а молодёжь зелёных быстро ловит волну и умело использует энергетику трибун. Чистая виктория «Селтикс» с учётом овертайма идёт за вполне приемлемый коэффициент, есть смысл проверить.



У подопечных Брэда Стивенса три поражения кряду, что должно сделать команду более злой и мотивированной. К тому же указанные неудачи получены в гостях, а дома у «Селтикс» серия из шести успешных матчей. Но сильнее всего на выбор в пользу хозяев повлиял не их потенциал, а невнятное выступление «Рэпторс».

Баскетболисты «Торонто» чудом спаслись в матче с «Хоукс» в Канаде, а с «Уизардс» умудрились упустить преимущество в 23 очка, и лишь героические усилия Кавая в овертайме позволили одолеть не самого сильного противника. Ник Нерс никак не улучшил «Рэпторс», и все текущие результаты связаны с получением связки Леонард – Грин вместо дуэта Дерозан – Пёлтль.



Лоури по традиции уходит в тень, а Сиакам в качестве второго диспетчера стартовой пятёрки пока теряется в важных моментах. Грин и Ибака способны лишь завершать самостоятельно, поэтому мяч подсовывают Каваю, который плохо видит площадку, но великолепно разбирается с любым оппонентом. В итоге действия «Торонто» в концовках становятся абсолютно предсказуемыми.



Возникает логичный вопрос: доживёт ли интрига в поединке до последних минут? Если учесть, что встречу покажут по национальному телевидению, то шансы на такое развитие событий велики. При сопоставимых по силе составах «Селтикс» предпочтительнее в клатче за счёт перевеса Стивенса над Нерсом.



У «Бостона» победный бросок способен исполнить кто угодно, и этот факт делает их фаворитами. «Рэпторс» для виктории необходимо создавать двузначный гандикап, что в теории возможно, однако вероятность такого расклада невысока.



В личной статистике придётся брать варианты с коэффициентами 1.9, так как на самые интересные предложения выставлена ровная линия. Аргументацию про средние цифры по сезону отложим в сторону, ведь в предстоящем поединке гораздо важнее другое. Матч посмотрит широкая аудитория зрителей, сама встреча имеет статус принципиальной, именно такие битвы ложатся в основу при выдвижении кандидатов на разные персональные награды игрокам и тренерам.

Лидеры стремятся показать себя массовой публике во всей красе, проводят на паркете много времени и совершают ключевые броски. Всё по классике. В связи с этим проверим тотал больше 23 очков Ирвинга и преодоление Леонардом планки в 27 баллов. Два главных бомбардира поведут свои команды вперёд, поэтому логично ожидать от звёзд повышенной результативности. В ноябрьском сражении в «Ти-Ди Гардене» оба с запасом пробивали верх.



А Лоури как раз олицетворяет собой «Рэпторс» последних лет. Когда всё получается и соперник не слишком силён, то разыгрывающий «Торонто» готов собрать отличные показатели, но в случае упорной борьбы отказывается принимать ответственность, сбавляет в агрессии, становится пассивным, выбирает плохие моменты для бросков и выглядит крайне неуверенно. Тотал меньше 14 очков Кайла вполне подходит для проверки этой теории.



Итого: сделано 4 ставки на сумму 2 тыс. фишек. В банке осталось 27 695 фишек.



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