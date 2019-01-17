В битве между «Индианой» и «Филадельфией» всё решат нюансы

Встреча «Селтикс» и «Рэпторс» сложилась для рубрики идеально, с запасом прошли все четыре ставки. Главными действующими лицами, разумеется, стали Ирвинг и Леонард, которые уверенно пробили тоталы в 23 и 27 очков. Обе звезды выполнили по 19 попыток в поле, но форвард «Торонто» чаще вставал на линию штрафных. В итоге Кавай отметился 33 баллами, а Кайри 27, к которым добавил 18 передач.

За 4.20 до финальной сирены гости повели 104:100, после чего «Бостон» снёс противника с паркета и выдал рывок 17:2, показав разницу между Стивенсом и Нерсом. В составе «Рэпторс» ожидаемо одним из худших стал Лоури. Тотал меньше 14 очков выглядел рискованно, но Кайл в очередной раз подтвердил свою бесполезность в важных матчах и выдал 3 из 10 с игры.

«Бостон» сбросит «Торонто» с временного трона Востока «Селтикс» переиграют «Рэпторс», Ирвинг и Леонард пробьют тоталы в 23 и 27 очков — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 31 460 фишек.



Заход дня: alexalexalexalex поставил на овертайм во встрече между «Пистонс» и «Мэджик» за 16.25

«Индиана Пэйсерс» — «Филадельфия Сиксерс»

Выбор №1: индивидуальный тотал Бояна Богдановича больше 15,5 очка за 1.95



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 475 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Джоэла Эмбиида больше 26,5 очка за 1.9



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Джимми Батлера больше 19,5 очка за 2.05



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 525 фишек)

Выбор №4: индивидуальный тотал передач Бена Симмонса больше 8,5 за 2.09



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 545 фишек)



Накануне в «Ти-Ди Гардене» сражались два из трёх главных кандидатов на выход в финал от Востока, а в ближайшем игровом дне в очной дуэли сойдётся ещё одна пара претендентов. Команды находятся в равных условиях с точки зрения времени на восстановление и по части травмированных. Все важные исполнители здоровы, поэтому мы вправе рассчитывать на захватывающий поединок.



Битву «Пэйсерс» и «Сиксерс» покажут по национальному телевидению, что служит для нас своеобразным сигналом. От матча логично ожидать напряжённой концовки, а от лидеров проявления максимума собственных возможностей. Трогать любой из классических вариантов опасно.



Суммарный тотал в пяти последних домашних матчах «Индианы» скакал от 183 до 228 очков. Подопечные Нэйта Макмиллана стараются сбить темп и сковывать противника позиционным баскетболом, но, если не получается с самого старта, то готовы перестроиться и принять вызов в игре на высоких скоростях.



Навязывание своего стиля и станет основной задачей «Филадельфии». В «позиционке» шансов у гостей меньше из-за их предсказуемости и снижения потенциала Симмонса при плотной опеке. Останутся лишь изоляции Эмбиида, трёшки Редика после заслона и периодические геройства Батлера. Для нижней половины таблицы подобного часто достаточно, но с «Пэйсерс» данный трюк пройдёт с куда меньшей вероятностью. Соответственно «Сиксерс» нуждаются в быстрых прорывах и раннем нападении.



«Индиана» поработала над универсальностью, так как с новыми правилами лиги защищаться на достойном уровне получается далеко не всегда. Уровень снайперов становится всё выше и выше, а без фолов остановить парней, которые ловят кураж, практически невозможно. Макмиллан обучил команду действовать в разных ситуациях, поэтому выбирать победителя или ставить на общий тотал слишком опасно. Встреча больше подойдёт любителям ставок в лайве.

Коэффициенты на личную статистику не самые заманчивые, но несколько вариантов выглядят перспективно. В топ-матчах должны проявлять себя лидеры, однако «Пэйсерс» остаются едва ли не единственным коллективом, для которого указанная теория срабатывает реже обычного. Разумнее плясать от звёзд «Филадельфии», ведь тройка Эмбиид – Батлер – Симмонс подавляющее большинство времени будет находиться на паркете и принимать активное участие в происходящем.



С Джоэлем по статистике всё кажется очевидным. У камерунца в среднем 27 очков за матч, а букмекеры выставляют тотал на отметке 26,5 пункта. Проверим верх за 1.9, но здесь многое на тоненького. В шести из десяти последних поединков центровой «Сиксерс» планку преодолевал, а за две встречи с «Индианой» в текущем сезоне выдал 20 и 40 баллов за результативность. Важным фактором станут арбитры и действия Тёрнера. Если Майлз быстро получит пару фолов, то 21-й номер «Филадельфии» воспользуется преимуществом в габаритах над Сабонисом.



У Батлера в среднем 19,4 очка за игру, но попробовать тотал больше 19,5 пункта за 2.05 мы обязаны. Джимми представляет собой один из редких типов современных баскетболистов, которые демонстрируют лучшие качества именно в топ-встречах с повышенным напряжением и серьёзным сопротивлением противника. Атакующий защитник «Сиксерс» старается цепляться за каждую возможность показать альфа-самца, готового тащить команду наверх. «Индиана» такой шанс предоставит.



Тотал передач Симмонса больше 8,5 выглядит опасно из-за гостевого судейского столика, но австралиец является одной из молодых звёзд лиги, поэтому даже на выезде к нему относятся с почтением. По сезону Бен выдает 8,2 ассиста за матч, однако в двух битвах с «Пэйсерс» в нынешнем сезоне 9 и 10 раз помогал партнёрам отличиться.



Средний темп «Индианы» в текущей «регулярке» составляет 99 владений, но в пяти крайних поединках подскочил до 101. Чем выше скорости, тем проще разыгрывающему «Сиксерс» использовать свои навыки диспетчера.



Интересное предложение доступно на одного из исполнителей «Пэйсерс». Тотал очков Богдановича больше 15,5 идёт за вполне приемлемые 1.95, и здесь мы тоже проверим верх. Во-первых, у хорвата в среднем 16,3 балла за матч и 45% из-за дуги. Много бросков снайперу даже не нужно. Во-вторых, опекать Бояна, частенько придётся Чендлеру, который уже староват и не слишком хорош при прохождении заслонов.



Итого: сделано 4 ставки на сумму 2 тыс. фишек. В банке осталось 29 460 фишек.



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