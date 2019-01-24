«Вашингтон» не сможет остановить звёздную пятёрку «Голден Стэйт»

Сражение между «Пэйсерс» и «Рэпторс» получилось более напряжённым, нежели ожидалось по предстартовым раскладам. На ход развития поединка повлияла страшная травма Оладипо, который, возможно, выбыл на очень долгий срок. Без Виктора «Индиана» не смогла пробить тотал больше 53,5 очка во второй половине, а при счёте 109-106 Коллисон смазал один из двух штрафных, из-за чего по форе «-4» на хозяев фиксируем возврат.

«ОКС» остановит дуэт Лиллард – Макколлум и одолеет «Портленд» «Тандер» переиграют «Трэйл Блэйзерс» с форой «-5», Шрёдер наберёт от 15 очков — в «Большом куше».

Удача улыбнулась рубрике только в прогнозе на низовой матч для Сиакама. От камерунца мы ожидали менее 18 баллов, а перед заключительной двенадцатиминуткой у форварда «Рэпторс» значилось уже 16 очков. В оставшееся время Паскаль таскал рояль в нападении, так как Нерс предпочитал видеть в качестве завершителей атак других исполнителей «Торонто». Ставка на то, что третья четверть станет наиболее результативной с треском провалилась, но ничего страшного не произошло, по подобным исходам сокрушаться не стоит.



Таким образом, банк содержит 29 400 фишек.



Заход дня: dacascos выбрал «Пистонс» с форой «-2» и «Клипперс» с форой «-2» с общим коэффициентом 8.5.

«Вашингтон Уизардс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

Выбор №1: Карри наберёт больше 29 очков, и «Уорриорз» выиграют за 2.37

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 685 фишек)



Выбор №2: «Уорриорз» наберут в каждой четверти 25 или более очков за 2.45

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 725 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал «Уорриорз» больше 125,5 очка за 2.35

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 675 фишек)



Выбор №4: «Уорриорз» выиграют первую и вторую четверти за 2.6

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 800 фишек)



До Матча всех звёзд ещё немало времени, но «Уорриорз» собрали свой элитный состав с блэк-джеком и Дюрантом. С возвращением Казинса действующие чемпионы принялись гастролировать по стране с показательными выступлениями. С момента дебюта Демаркуса подопечные Керра разобрались с обоими коллективами из Лос-Анджелеса, а в ближайшее время продолжат выездное турне уже по восточному побережью.



«Вашингтон» демонстрирует отличные результаты и сохраняет реальные шансы на попадание в плей-офф. Парни Скотта Брукса выиграли четыре из пяти последних поединков, а матчем с «Голден Стэйт» заканчивают серию домашних сражений (в перенесённой встрече в Лондоне Бил и компания считались номинальными хозяевами).

В действиях баскетболистов «Уизардс» стало гораздо больше желания и мотивации, парни бьются друг за друга и стараются выкладываться по максимуму. Для решения локальных задач этого иногда хватает, но когда против тебя выходит самая талантливая стартовая пятёрка в истории НБА, то нужно что-то ещё.



Гостям из-за повреждений не помогут Йеребко и Джонс, хотя это абсолютно неважно, а «Вашингтон» обойдётся без святой троицы Уолл – Ховард – Моррис. У хозяев ограниченный потенциал и полтора толковых резервиста, но на «Вашингтон» стало приятно смотреть. Визуально создаётся впечатление, что наконец-то столичные парни распределили между собой все функции и каждый занялся своим делом.

Саторански расставляет партнёров и даёт команде качественную защиту, Бил является безоговорочным лидером, Ариза представляет собой тот тип игрока, который в современных условиях подойдёт кому угодно, а от Грина и Брайанта достаточно выполнения базовых элементов. Стабильность всяко лучше хаоса, глядишь и Скотта Брукса перестанут называть физруком.



Из трёх выдающихся снайперов «Уорриорз» в прошлом поединке больше других впечатлил Томпсон, отправивший в кольцо «Лейкерс» 10 трёхочковых подряд. «Голден Стэйт» хорош тем, что звёзды думают не только о себе, но и товарищах. В поединке с «Уизардс» логично ожидать сумасшедшего выступления от Карри, так как двукратному MVP пора исправлять за 3 из 12 в поле и один из самых курьёзных ляпов сезона.



Победа гостей при тотале больше 29,5 очка Карри идёт за 2.37 и выглядит очень соблазнительно. В итоговом успехе подопечных Стива Керра нет никаких сомнений, поэтому фактически ставку можно приравнять к пробитию планки в 29,5 пункта. Если учесть, что индивидуальная линия на 30 номера «Уорриорз» установлена на отметке 28,5 балла за 1.9, то с точки зрения потенциальной прибыли указанный вариант вполне приемлемый.



Продолжим грузить на события с коэффициентами выше двойки и заиграем тотал больше 125,5 очка «Голден Стэйт», а также 25 или более баллов за результативность в исполнении гостей в каждой четверти. Победная серия «Вашингтона» может создать иллюзию существенных улучшений в оборонительных порядках Скотта Брукса, но это не так.



Где-то «Уизардс» повезло («Филадельфия» мазала множество открытых трёшек, а «Милуоки» играли без Янниса), а в иных случаях сказывался уровень соперников («Пистонс» и «Никс» демонстрируют ужасную эффективность нападения).



Те же «Рэпторс» отгрузили «Вашингтону» 124 балла в основное время, а «Сиксерс» все 132. Встречу покажут по национальному телевидению, совсем валять дурака гости не будут. У «Уорриорз» уже 8 побед кряду, свежая кровь в виде Казинса, и все ближайшие матчи для «Голден Стэйт» также являются своеобразным вызовом.

Наверняка подопечные Керра хотят оставить след в истории в качестве лучшей пятёрки, которая когда-либо выходила на паркет в официальном поединке НБА. В последних семи матчах атакующий рейтинг «Уорриорз» составляет космические 127 пунктов, хозяев спасёт только чудо.



Заключительный выбор сделан на викторию «Уорриорз» в первой и второй четверти. Согласитесь, по отдельности победа «Голден Стэйт» в одной из двенадцатиминуток вопросов не вызывает. Какие возможны риски? Либо у «Вашингтона» дико полетит из-за дуги с самого начала и хозяева затащат стартовый отрезок, либо Карри с партнёрами сразу же создадут гигантское преимущество и позволят себе расслабиться. Однако для обоих случаев есть противоядие.



Атаковать с периметра «Уорриорз» способны лучше любой команды в лиге, а потому чрезмерная активность «Уизардс» может только раззадорить гостей. А национальное телевидение и нахождение как минимум двух исполнителей уровня матча звёзд на паркете не оставят парням Скотта Брукса даже призрачных шансов зацепиться за результат.



Итого: сделано 4 ставки на сумму 2 тыс. фишек. В банке осталось 27 400 фишек.



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