«Барселона» не отпустит ЦСКА из Каталонии без упорной концовки

«Барселона» — ЦСКА

Ставки: победа «Барселоны» с форой «+5,5» за 1.50, тотал меньше 167,5 очка за 1.65 в БК «Фонбет» (сделать ставку).

ЦСКА стабильно в середине зимы сдаёт, и продолжается это, как правило, около месяца. В этот раз для спада есть и естественные причины, главная из которых связана с травмой опытного Кори Хиггинса.

Влияние американца на игру красно-синих в нынешнем сезоне трудно переоценить, без него разбить оборону сине-гранатовых будет заметно тяжелее. Так что неудивительно, что БК «Фонбет» не считает российский клуб явным фаворитом.

Защитник входит в пятёрку лучших игроков Евролиги по средней результативности (14,7 очка), полезен в защите и занимает третье место среди всех участников турнира по точности дальних бросков. 53,7% попаданий из-за дуги при трёх попытках за встречу — очень серьёзный показатель. С подвешенным Хиггинсом БК «Фонбет» оценивает шансы ЦСКА в 1.80, а выигрыш хозяев идёт за 2.00. Довольно ровно.

Итудис пытается давать отдыхать лидерам — матчи пропускали Родригес, Питерс, Хайнс, — но так уж вышло, что во внутреннем чемпионате ЦСКА противостоял «Химкам» и «Зениту». Если в первом матче красно-синие провалили лишь полторы четверти, то во втором всего полторы четверти отыграли на полных оборотах.

«Барселона» же после очень невразумительной серии поражений выдала пятиматчевый победный «стрик» и уступила на выезде «Маккаби». Но ЦСКА, к примеру, уступил «Маккаби» дома, причём плюс-минус также безальтернативно. Можно подумать о варианте ИТМ 83 очков ЦСКА, в БК «Фонбет» этот вариант идёт за 1.85.

Команда Светислава Пешича обязана воспользоваться слабостями сегодняшних «армейцев». И хотя фаворитом всё равно остаются москвичи, небольшая фора в пять с половиной очков должна помочь каталонцам. Без концовки красно-синих вряд ли отпустят, так что возьмём победу «Барселоны» с форой «+5,5» за 1.50 в БК «Фонбет». (Сделать ставку.)

«Барселона», в конце концов, взяла четыре из пяти последних матчей против ЦСКА на «Палау Блауграна». Да и вообще домашний паркет в данном случае многое решает: в 11 последних очных схватках между этими соперниками победа 10 раз оставалась за хозяевами. Пусть вас не смущают 20 очков разницы в матче — открытии сезона. С тех пор многое изменилось.

ЦСКА — одна из самых забивающих команд Евролиги, красно-синие в среднем за матч набирают по 86,53 очка. «Милан» на 0,15 очка больше, но это мелочи. «Барса же только на 11-м месте. В пользу «армейцев» говорит и то, что на выезде они уже с отрывом самая результативная команда турнира. БК «Фонбет» отдаёт небольшое преимущество российскому клубу в том числе и поэтому.

Однако если посмотреть только на домашние встречи, то сине-гранатовые — самая малопропускающая команда турнира с показателем в 70,25 очка за игру. В пользу «Барсы» говорит и то, что в первом матче между этими командами самым результативным с 18 очками был Кори Хиггинс, а его участие в нынешней встрече под вопросом.

Даже если он будет играть, его игровая форма остаётся загадкой. За Нандо де Коло должен персонально взяться Пау Рибас; за тем, чтобы у москвичей не было возможностей набрать очки второго шанса, будет следить тройка бигменов Томич-Серафин-Синглтон. Эти парни способны испортить жизнь любому фронткорту.

При этом нападение самой «Барселоны» не вызывало вопросов только в последних встречах, а вообще каталонцы зачастую стопорятся на чужой половине. БК «Фонбет» предлагает базовый тотал в 164,5 очка, но мы его чуть поднимем — до 167,5 — и поставим на «тотал меньше». Так чуть более надёжно, хотя есть все шансы на то, что команды не дойдут даже до стандартного тотала.

Лишь в двух из семи предыдущих очных встреч в Каталонии соперники сообща набирали больше 157 очков, да и то в одной из них был в овертайм. Запаса в 10,5 очка до тотала должно хватить, атаке «армейцев» сегодня придётся потрудиться. Более смелые игроки могут крутить тотал на свой вкус. Например, БК «Фонбет» оценивает ТМ 165 очков в 1.90 — вполне неплохо. (Сделать ставку.)