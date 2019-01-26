«Милан» поможет «Ювентусу» сделать отрыв от «Наполи» двузначным

В главном матче тура в Серии А линия неоправданно прогружена на гостей. Сыграем от обратного.

«Милан» — «Наполи»

Ставки: «Милан» не проиграет за 1.8, индивидуальный тотал «Милана» больше 1 за 1.95 в БК «Фонбет» (Сделать ставку).

В субботу в Серии А стартует 21 тур, центральным поединком в котором станет сражение «Милана» и «Наполи». Если с победителем внутреннего первенства уже всё давно известно, то за места в еврокубках в Италии традиционно идёт ожесточённая борьба. В линии БК “Фонбет” на эту игру есть сразу несколько любопытных вариантов.

Неаполитанцы располагаются на второй строчке и имеют 14 очков перевеса над идущей пятой «Ромой», а «россонери» опережают римлян лишь на один балл. Попадание в Лигу чемпионов является приоритетной целью для коллектива Дженнаро Гаттузо.

У хозяев предстоящую встречу пропустят Кальдара, Билья и Бонавентура, под вопросом появление на поле Сапаты. «Наполи» не сможет рассчитывать на Гамшика, а Кирикеш уже приступил к полноценным тренировкам и будет рассматриваться главным тренером гостей в качестве одного из вариантов.

Анчелотти в очередной раз сразится против клуба, с которым добился наивысшего достижения в своей карьере. Папа Карло заслуживает тёплый приём на «Сан-Сиро». БК “Фонбет” отдаёт явное предпочтение гостям, что вполне объяснимо. Уже восемь очных дуэлей кряду «Милан» не может добиться победы. Последняя на данный момент виктория датируется аж 2014 годом.

Неаполитанцы в отличной форме, ставить против них рискованно, однако «1Х» на хозяев в БК «Фонбет» идёт за 1.8. Если «россонери» играют дома не с «Ювентусом» и коэффициент на успех хозяев или ничью близок к двойке, то надо проверять. Проблем у миланцев достаточно, но зацепиться на своём поле им точно по силам. (Сделать ставку).

Красно-чёрные избавились от Игуаина, что должно позитивно сказаться на атмосфере в команде, а январский матчи коллектива Дженнаро Гаттузо внушают оптимизм. Поражение в Суперкубке получено скорее не от извечного туринского соперника, а от бригады арбитров, которую в полном составе необходимо отправить к окулистам или правоохранительным органам. БК «Фонбет» даёт 1.68 на классические «обе забьют».

Если на фоне матёрого «Ювентуса» на нейтральном поле «Милан» выглядел более чем достойно, то на «Сан-Сиро» с «Наполи» шансов на приемлемый результат уж точно не меньше. Неаполитанцы взяли три очка с «Лацио», но римлян подвело глупое удаление практически сразу после гола. В равных составах «адзурри» рисковали упустить преимущество, хотя выступали на родном стадионе.

В первом круге парни Карло Анчелотти сумели победить, уступая вначале второго тайма 0-2. «Милану» не хватило опыта, но подобные поражения также являются частью становления крепкого коллектива. Гаттузо учится на своих ошибках, постепенный прогресс наблюдается.

Если вы поддерживаете «россонери», то за 2.75 в БК «Фонбет» перспективно выглядит фора «0» на хозяев. При поддержке фанатов красно-чёрные способны на многое, а “Наполи” выглядит крепко, но не безгрешно.

В Серии А неаполитанцы соблюдают одно важнейшее правило для претендента на самые высокие места – нельзя терять очки с аутсайдерами. За 20 туров футболисты «Наполи» лишь дважды оступились там, где должны были побеждать, результат вполне достойный. Зато с более матёрыми коллективами «адзурри» регулярно испытывают проблемы. В БК «Фонбет» за 1.95 есть предложение на индивидуальный тотал «Милана» больше 1, выбор достаточно надёжный. (Сделать ставку).

Неаполитанцы в гостях в текущем сезоне не пропустили в трёх случаях: от «Удинезе», «Кальяри» и «Црвены Звезды». Вряд ли коллектив Дженнаро Гаттузо в своём нынешнем состоянии заслуживает попадания в данный список. У «россонери» было два подряд домашних поединка в Серии А без забитых мячей, но в обоих случаях в стартовом составе выходил Игуаин, чей вес периодически превышает сумму его трансфера в «Ювентус».

С более подвижным и мобильным форвардом Гаттузо проще выстраивать атакующую модель, а в средней линии хозяевам хватает талантливых исполнителей. Сможет ли «Милан» дважды огорчить вратаря «Наполи»? Здесь уверенности нет, но один гол принесёт возврат, а сухими неаполитанцы вряд ли уедут из столицы моды. В принципе, можно подумать и о ИТБ 1,5 мяча красно-черных за 2.85 в БК «Фонбет».

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