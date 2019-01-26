«Индиана» поможет «Мемфису» плавно погружаться на дно

«Маверикс» в непростом поединке сумели одолеть «Пистонс», что принесло рубрике определённые дивиденды. Вся стартовая пятёрка хозяев за исключением Дончича закончила встречу с отрицательным показателем «плюс-минус», матч вытащили словенец и резервисты. Победа «Далласа» с форой «-3» и виктория подопечных Карлайла по итогам первой половины и всей битвы зашли на тоненького.

Гриффин старался и пыхтел изо всех сил, но даже 35 очков от лидера гостей не хватило для успеха. Форвард «Детройта» провёл на паркете почти 41 минуту, что в худшую сторону повлияло на его продуктивность в концовке. В заключительной четверти 23 номер «Детройта» реализовал лишь 1 из 3 в поле, запорол оба штрафных и сделал две потери.

Дончич приведёт «Даллас» к домашней победе над «Детройтом» «Маверикс» выиграют у «Пистонс» первую половину и матч, Дончич наберёт от 21 очка — в «Большом куше».

Мы ожидали от Гриффина не менее 6 ассистов, однако партнёры Блэйка мазали слишком много открытых бросков. Зато прервал серию личных неудач Дончич, который выдал очередное потрясающее выступление. Тотал больше 20,5 очки Луки сыграл с огромным запасом, а всего словенец выдал 32+8+8, подтвердив свой звёздный статус.



Таким образом, банк содержит 30 630 фишек.



Заход дня: rw29689 выбрал тотал больше 224,5 очка в поединке «Рокетс» — «Рэпторс», «Пистонс» с форой «+8,5» и тотал меньше 218,5 балла в матче «Гриззлиз» — «Кингз» с общим коэффициентом 3.92.

«Мемфис Гриззлиз» — «Индиана Пэйсерс»

Выбор №1: победа «Индианы» с форой «-3» за 1.7



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 350 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал «Гриззлиз» меньше 99,5 очка за 1.9



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Тайрика Эванса больше 3,5 подбора за 1.91



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 455 фишек)



Выбор матчей в ближайшем игровом дне в НБА не богат, но одна встреча поражает котировками букмекеров. Победа «Индианы» с учётом овертайма над еле живым «Мемфисом» идёт за коэффициент больше 1,5, чем мы обязаны воспользоваться. Начнём по традиции с информации по составам и календарю.



«Гриззлиз» накануне сражались с «Кингз» и проведут вторую встречу кряду за двое суток. Положительным моментом для хозяев можно назвать только преимущество своего паркета, из-за чего парням Бикерстаффа не придётся тратить лишние силы на перелёт. «Пэйсерс» удержали победу над «Рэпторс» и имели в запасе пару лишних дней отдыха, поэтому физическое состояние гостей должно быть оптимальным.



К сожалению, Оладипо выбыл до конца сезона, и теперь Нэйту Макмиллану придётся вносить определённые коррективы в состав. С другой стороны, все остальные исполнители «Индианы» здоровые, а глубина состава и медленный темп позволяют безболезненно пережить потерю лидера в сражениях с менее организованными коллективами. «Мемфис» обойдётся без Парсонса, Брукса и Андерсона, здесь всё привычно.



В предстоящем поединке не станем выдумывать что-либо необычное, а заиграем два наиболее очевидных и напрашивающихся варианта: победа «Пэйсерс» с форой «-3» и тотал «Гриззлиз» меньше 99,5 очка. Потеря Оладипо не должна сильно сказаться на перспективах «Индианы» в регулярном чемпионате, трудности начнутся в плей-офф.



В нынешнем сезоне подопечные Нэйта Макмиллана провели 12 матчей без Виктора, а ещё в двух Оладипо достаточно рано получал травмы, и команде приходилось перестраиваться на ходу. За указанные 14 поединков «Пэйсерс» взяли 10 побед при всего лишь 4 поражениях. В действиях «Индианы» на первом месте идёт системность, позволяющая без существенного снижения эффективности менять одного исполнителя на другого.



У «Мемфиса» 8 поражений подряд, а из 15 крайних встреч успешной оказалась только одна. Со схожими показателями на указанном интервале идут «Кавальерс» и «Никс». Достойное соседство. Менеджмент «Гриззлиз» в открытую заявил, что франшиза готова к обмену лидеров, следовательно, от Бикерстаффа и его подопечных логично ожидать погружения на дно. Бороться с нынешним составом можно только за драфт-пики.

На уже упомянутом отрезке в 15 встреч «Индиана» занимает 6 место по эффективности нападения и 7 по оборонительному рейтингу. «Гриззлиз» по аналогичным показателям расположились на 30 и 23 строчках. То есть, даже защита «Мемфиса» перестала давать плоды, а про атакующие действия и говорить нечего. Каким образом хозяева могут пробить сотню, если оба коллектива идут в третьем десятке по темпу, не очень понятно.



Пару дней назад «Индиане» на некоторых отрезках удавалось душить вполне приличное нападение «Рэпторс», а здесь всего лишь «Гриззлиз», которые даже в кольцо сумасшедших «Сакраменто» и «Нью-Орлеана» не смогли отгрузить по 100 очков. «Индиана» сильнее на две головы, в распоряжении Макмиллана более качественные ролевики, а «Мемфис» в эмоциональной яме. К тому же, хозяева накануне сражались с «Кингз». Уже немолодой Конли отбегал 34 минуты, что вряд ли в лучшую сторону скажется на перспективах парней из Теннеси.



С травмой Оладипо частично возрастёт роль сразу нескольких исполнителей «Пэйсерс», но самым явным кандидатом на улучшение личной статистики видится Эванс. Из основных индивидуальных показателей, пожалуй, интереснее всего выглядит тотал больше 3,5 подбора Тайрика. Выбор не самый надёжный. По сезону у атакующего защитника «Индианы» 2,6 отскока, а при выходе в стартовом составе 3,45. Почему берём верх?



Первое повреждение Оладипо не носило серьёзный характер. Тайрик понимал, что ему нужно выйти на условные десять матчей в основе, а потом его снова ждёт возвращение на скамейку. Теперь ситуация иная. Эванс становится безальтернативным исполнителем стартовой пятёрки на длительное время, и Макмиллану придётся слегка подкорректировать свои схемы. Статистика 12 номера «Пэйсерс» обязана расти.



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 29 130 фишек.



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