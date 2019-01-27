В битве «ОКС» с «Милуоки» ожидаем яркой игры от Джорджа и Янниса

«Гриззлиз» не вовремя для рубрики прервали серию из восьми поражений кряду, что привело к значительной потери фишек. Хозяева прекрасно сдерживали нападение «Пэйсерс», а баскетболисты «Мемфиса» выступили в созидании чуть лучше за счёт более высокого уровня индивидуального мастерства Конли и Газоля. Фора «-3» на гостей и тотал парней Бикерстаффа меньше 99,5 очка провалились.

По итогам игрового дня приходится фиксировать «баранку», так как даже выход в старте не помог Эвансу собрать необходимые для пробития планки 4 подбора. Тайрик сыграл слишком пассивно и выдал жалкую линейку 9+3+1 при двух потерях и худшем в своей команде показателе «плюс-минус». Чтобы достойно заменить Оладипо нужно прикладывать больше усилий.

«Индиана» поможет «Мемфису» плавно погружаться на дно «Пэйсерс» не позволят «Гриззлиз» набрать сотню, Эванс сделает от 4 подборов — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 29 130 фишек.

Заход дня: chubaka48 поставил на победу «Наггетс» во всех четвертях с коэффициентом 8.4.

Ограбление дня: dacascos за сутки прибавил к своему банку 19 395 фишек и первым преодолел отметку в 100 тыс.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Милуоки Бакс»

Выбор №1: тотал самой нерезультативной четверти больше 47,5 очка за 1.83

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 415 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал Брука Лопеса больше 3,5 подбора за 1.91

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 455 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Стивена Адамса меньше 9,5 подбора за 2

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 500 фишек)

Выбор №4: индивидуальный тотал Пола Джорджа больше 30,5 очка за 2.4

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 700 фишек)

Выбор №5: индивидуальный тотал Янниса Адетокунбо больше 30,5 очка за 2.5

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 750 фишек)

Выбор №6: победа «Бакс» с учётом овертайма за 2

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 500 фишек)

Выбор №7: овертайм за 18

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 8500 фишек).

«Тандер» после неудачного отрезка сумели прийти в себя и выдать четыре победы кряду. Определённую роль в возвращении успешных результатов сыграл календарь, так как оборона Билли Донована резко потеряла в стабильности и продолжает разочаровывать. Серия викторий «Бакс» достигла уже шести матчей, но с момента гостевой рубки с «Рокетс» именно предстоящую встречу следует считать наиболее серьёзным испытанием для «Милуоки».

Ситуация с травмированными, как и судейство в нынешней НБА, кристально чистая. Хозяева уже давно выступают без Роберсона. Терренс Фергюсон великолепно воспользовался своим шансом и теперь даже неясно, сможет ли восстановившийся Андре отвоевать место в стартовой пятёрке «Тандер». Буденхольцер обойдётся без Дюваля, который за весь сезон выходил на паркет лишь однажды. С составом у «Бакс» полный порядок.

Букмекеры выставляют равные коэффициенты на победу каждого коллектива, что уже намекает нам на любопытное зрелище. А вот с общим тоталом всё куда интереснее. В настоящий момент «Милуоки» являются лучшей командой по защитному рейтингу, а «Оклахома» немного сдала позиции и занимает по данному компоненту третью строчку. Аналитики ожидают больше 230 очков в битве двух команд, чья оборона входит в топ-3, в чём же подвох?

«Тандер» и «Бакс» занимают 4 и 5 места по темпу. Донован и Буденхольцер стараются по максимуму использовать сильные стороны своих лидеров. Тотал самой нерезультативной четверти свыше 47,5 балла стоит проверить. Остановить в проходе Янниса можно только поймав грека на фол в нападении, но специалист по данному трюку находится как раз в стане гостей. Хитрый Ильясова заставит кого-либо из «Оклахомы» совершить глупое нарушение правил в атаке. Высокие скорости даже при низкой точности поспособствуют преодолению выбранной планки.

Система обороны «Милуоки» основана на насыщении краски. «Бакс» с отрывом занимают первое место по количеству выброшенных трёхочковых противника. Подопечные Буденхольцера стараются не дать сопернику возможность спокойно чувствовать себя под кольцом, поэтому не всегда успевают вернуться на дугу. Из коллективов, входящих в зону плей-офф, лишь «Трэйл Блэйзерс» и «Хит» позволяют оппонентам лучше атаковать с периметра. Слабое место гостей очевидно.

Здесь всё упирается в Уэстбрука. Джордж, Фергюсон, Грант и Паттерсон попадают с дистанции с приличным процентом, на коротких отрезках может оказаться полезным Абринес (пока у испанца плохо летит, но периодически Алехандро способен зажечь). Даже Шрёдер умудряется отправить в цель один бросок с периметра из трёх. У Расселла жалкие 24,3% из-за дуги при почти пяти попытках в среднем за матч. Если нулевой номер «ОКС» в очередной раз накидает кирпичей, то гости должны увозить победу. Проверим викторию «Милуоки» за двойку.

Низкий процент попаданий из-за дуги «Тандер» периодически компенсируют яростной борьбой за отскоки. По подборам, взятым в чужой краске, «Оклахома» идёт на втором месте в лиге, но проблема для хозяев заключается в том, что «Милуоки» лучше всех контролируют свой щит. Без очков второго шанса парни Билли Донована рискуют прилично проседать на продолжительных отрезках.

Одним из тех, кто обеспечивает «ОКС» давление под кольцом противника, является Адамс. В среднем по сезону у центрового «Тандер» 10 отскоков, но мы заиграем тотал меньше 9,5. Делать подборы в краске «Бакс» невероятно сложно, а в обороне Стивену придётся опекать на дуге Лопеса или оставлять мячи Уэстбруку. Наковырять дабл-дабл в данных условиях чертовски трудно.

В качестве похожего варианта проверим тотал больше 3,5 подбора Лопеса. У Брука в среднем ровно 4 отскока за матч, а присутствие неугомонного Адамса заставит центрового гостей активно защищать собственную краску. Стивен на столько хорошо борется за мячи после промахов, что просто отсечь его от щита недостаточно. Необходимо забирать снаряд в руки.

Топ-матч, претенденты на MVP и национальное телевидение – наши любимые атрибуты для ставок на лидеров. За 2.4 заиграем тотал больше 30,5 очка Джорджа и аналогичный выбор сделаем в пользу Янниса за 2.5. Коэффициенты сочные, лидеры с огромной вероятностью получат дополнительные минуты, и как минимум один из данной парочки спокойно пробьёт «тридцатку».

Давненько в НБА не было овертаймов. Целую неделю мы обходимся без дополнительных пятиминуток, поэтому позволим себе рискнуть и заиграть данное событие в надежде получить колоссальную прибыль. Пора бы уже судьям показать мастер-класс по управлению результатами игр и продлить зрителям шоу.

Итого: сделано 7 ставок на сумму 3500 фишек. В банке осталось 25 630 фишек.

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