«Реал» не уедет с «Камп Ноу» без гола

«Барселона» — «Реал Мадрид»

Ставки: индивидуальный тотал «Реал Мадрид» больше 1 за 1.85, в матче будет использован видеоповтор за 1.72

Жеребьёвка Кубка Испании подарила нам сразу два «Эль-класико», пришла пора первого сражения грандов мирового футбола. «Барселона» потеряла очки во внутреннем первенстве, однако на данный момент запас каталонцев всё ещё достаточно весомый для спокойного прохождения турнирной дистанции.



У «Реала» с назначением Солари появилась стабильность в результатах, и сезон, который осенью грозил стать полностью провальным, вышел на орбиту более приемлемого для Мадрида уровня. В Лиге чемпионов у обоих коллективов ещё всё впереди, в Примере положение «сливочных» несколько улучшилось, а битва за другой национальный трофей подошла к решающей стадии.

Месси уже тренировался в общей группе и наверняка появится на поле, а у «сливочных» каких-либо серьёзных проблем с составом нет, к бою готовы все сильнейшие. Линия на тотал уже изрядно прогружена, также по движению котировок заметно огромное количество ставок на хозяев.



Сейчас «Реал» уже не тот, что был во время октябрьского унижения, поэтому делать выбор в пользу «Барселоны» слишком рискованно. Встреча пойдёт на три результата и, если вы являетесь болельщиком мадридцев, то Х2 за коэффициент выше двойки смотрится потрясающе.



Мы предпочтём заиграть более прагматичный вариант. Индивидуальный тотал «сливочных» больше 1 идёт за приличные 1.85. У «Реала» серия из пяти побед кряду, за время которой команда смогла отличиться 16 раз. Далеко не всех соперников мадридцев можно отнести к действительно серьёзным, но впечатляет следующее: на указанном интервале как минимум по одному мячу провели девять футболистов. Набрал форму Бензема, обрёл уверенность Винисиус, даже Бэйл отметился на табло. Нападение Солари радует разнообразием.

«Барселона» на интервале в пять последних встреч потеряла очки с «Валенсией» и неудачно съездила вторым составом в гости к «Севилье» на предыдущей стадии кубка. В ответной встрече каталонцы разнесли соперника и прошли дальше, а в чемпионате отрыв от конкурентов приличный, однако неприятная тенденция всё же наметилась. Лишь в одном поединке сине-гранатовые отыграли на ноль, но при более высоком уровне мастерства у оппонентов всё могло сложиться для подопечных Вальверде ещё хуже.

Разумеется, настрой на «Реал» у хозяев будет иным, нежели на предыдущих противников. Домашнее поле и наличие Месси делают «Барселону» фаворитом, вот только на стройность обороны указанные факторы никак не влияют. Знаете, когда последний раз «сливочные» не забивали на «Камп Ноу»? В том самом матче, когда Гвардиола уничтожил Моуриньо со счётом 5-0, а каталонцы демонстрировали едва ли не лучший футбол в истории.



Произошло это знаменательное событие в далёком 2010 году. С тех пор мадридцы хотя бы раз обязательно огорчают на выезде своего принципиального соперника. Таким образом, за 1.85 нам практически гарантирован возврат, а дальше уже многое зависит от удачи.

Второй выбор изначально смотрится несколько странно, но мимо него невозможно пройти. За 1.72 проверим использование видеоповтора в предстоящем поединке. В Испании в нынешнем сезоне применяется система VAR. Разумеется, громкое нововведение в футбольном мире встретили противоречиво, к тому же, судьи пока сами не совсем разобрались со всеми нюансами, но нас в данной ситуации больше волнует другое.



Разве способна хоть одна битва «Барселоны» и «Реала» обойтись без спорных моментов, когда от каждой команды сразу по 5-6 человек подлетят к арбитру и начнут что-то требовать? Дабы избежать скандалов и дополнительной ответственности рефери придётся довериться специальному оборудованию, поэтому ставка выглядит чуть ли не подарком от букмекеров.



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