«Милуоки» накажет «Вашингтон» за слабую игру в обороне

«Бакс» уже в первой половине решат все вопросы в противостоянии с «Уизардс» — в «Большом куше».

«Рэпторс» добыли непростую выездную победу над «Сиксерс», однако рубрика фиксирует потерю фишек по итогам прошедшего игрового дня. Лоури неожиданно для многих принял участие во встрече, а Джей Джек Редик поединок пропустил. Ротация «Филадельфии» сократилась до семи с половиной человек, чем грамотно воспользовался Ник Нерс. Фора «+6» на «Торонто» прошла с запасом.

Батлер и Леонард устроят перестрелку в Пенсильвании «Торонто» не сдастся без боя «Филадельфии», Батлер и Леонард пробьют тоталы — в «Большом куше».

Провал случился по части индивидуальной статистики. Леонард и Батлер не пробили установленных на них тоталы, продемонстрировав и ужасный процент попадания в поле, и пассивность в нападении. Кавай отправил в цель 3 из 11 с игры, а Джимми 5 из 12, поэтому даже аномальное количество штрафных не позволило баскетболистам выйти на средние показатели результативности.

Таким образом, банк содержит 29 620 фишек.

Заход дня: eeakie поставил на чистые победы «Клипперс» и «Пэйсерс» с общим коэффициентом 6.12

«Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс»

Выбор №1: победа «Бакс» в первой половине с форой «-6» за 1.93

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 465 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал «Бакс» в первой половине больше 61,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Выбор №3: победа «Бакс» с форой «-7» при тотале больше 230 очков за 2.5

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 750 фишек)

Ближайшие пару дней крайне опасны для ставок на НБА, так как приближается дедлайн на обмены. Некоторые команды ищут усиление перед плей-офф, другие подготавливаются к летней борьбе за свободных агентов, а кто-то и вовсе уходит в перестройку. Чуть ли не любого игрока могут использовать в потенциальной сделке, поэтому составы франшиз способны измениться буквально за час до начала встречи.

Из стана «Уизардс» пришла ужасная новость. Джон Уолл порвал ахиллово сухожилие и пропустит ещё от 12 до 15 месяцев по предварительным оценкам. Учитывая контракт разыгрывающего, «Вашингтон» с огромной вероятностью на несколько лет погрузится на дно восточной конференции, и сами баскетболисты понимают это не хуже нас с вами. Подопечные Скотта Брукса продолжат сражаться, но в мыслях станут держать уже не командные цели, а улучшение личной статистики.

В офисе «Бакс» пока всё спокойно, но резкое усиление «Сиксерс» и попытки укрепиться со стороны «Рэпторс» наверняка заставят руководство «Милуоки» также предпринять определённые меры по улучшению потенциала команды. В поединке с «Уизардс» все основные действующие лица у хозяев в строю, определённые проблемы есть только у дальних резервистов Дивинченцо и Смита. «Вашингтон» без упомянутого Уолла, а также Ховарда, Морриса и, скорее всего, Брауна.

У букмекеров явным фаворитом идут «Бакс», и мы проверим сразу три различных варианта в пользу хозяев. Команды уже дважды встречались в текущем сезоне в столице США, обменявшись достаточно уверенными победами. В проигрышном для «Милуоки» поединке отсутствовал Яннис, а сейчас грек набрал сумасшедшую форму и является одним из главных кандидатов на приз MVP. В распоряжении Скотта Брукса попросту нет баскетболистов, способных остановить Адетокунбо.

За 1.93 заиграем викторию «Бакс» в первой половине с форой «-6». У «Милуоки» лучший в лиге процент побед, а «Уизардс» в общей таблице плетутся на 23 строчке. Также, «Бакс» на первой позиции по средней разнице в двух стартовых четвертях. Например, в родных стенах Яннис и компания выдают «+6,8» к большому перерыву, а «Вашингтон» в гостях имеет ужасные «-6,6». Парни Майка Буденхольцера голодны до побед, предельно мотивированы, в их действиях не прослеживается вальяжность, поэтому ожидаем от хозяев должного настроя и максимальной выкладки сразу же после стартового спорного.

Индивидуальный тотал «Милуоки» в первой половине установлен на отметке 61,5 балла, здесь явно напрашивается верх за 1.90. За примерами далеко ходить не надо. Три дня назад «Бакс» отгрузили «Уизардс» 73 очка к большому перерыву, воспользовавшись громадными дырами в обороне противника.

Средняя пропускная способность «Вашингтона» на выезде составляет 61,1 пункта на указанном интервале. Логично, что против самой результативной атаки Востока все слабости защиты гостей вылезут наружу, и коллектив Скотта Брукса получит по полной программе.

Проход заключительной ставки менее вероятен, но потенциальная прибыль заставляет попробовать победу «Бакс» с форой «-7» при тотале больше 230 очков. В последних пяти матчах обе команды входят в первую десятку по количеству точных попаданий из-за дуги и действуют в высоком темпе. Хозяева имеют все возможности для того, чтобы набрать под 130 баллов, а с указанной результативностью с выполнением обоих установленных букмекерами условий проблем не возникнет.

Если вдруг у «Милуоки» совсем не полетит с дистанции, то на помощь придёт преимущество в атлетизме. По проценту взятых подборов «Бакс» занимают третье место в ассоциации, у «Уизардс» идут последними. Лопес вытащит из краски Брайнта или Маинми, а дальше разделяй и властвуй.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 28 120 фишек.

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