Защита «Химок» сделает своё дело в Черногории

«Будучность» — «Химки»

Ставка: тотал меньше 78 очков «Будучности» за 1.90.

В Черногорию «Химки» полетели без Алексея Шведа, Энтони Гилла и Кейси Прэтера. То есть на площадке будет тот же состав, который в пешеходном баскетболе «выгрыз» в защите победу над «Жальгирисом». Куртинайтис обещал быстрый баскетбол, но на деле мы увидели два «закрытых» матча на домашней арене.

И если подмосковный клуб так играет дома, то на выезде ждать чего-то другого просто глупо. Опять будут 5-секундные зависания в нападении, полное отсутствие быстрых атак и абсолютная ставка на позиционный розыгрыш мяча.

В обороне российский клуб выглядит очень прилично на текущем отрезке. С добавлением в ротацию Вяльцева и Дженкинса (двух игроков оборонительного плана) другого ждать, видимо, и не стоит. Это вполне логично.

Пока Алексей Швед не вернется в боевою форму, Куртинайтис вряд ли решится перестраивать ту игру, которая дает результат на данный момент. Да и с приходом Шведа не факт, что команда вдруг побежит. Не так много в этом составе игроков, умеющих качественно играть в такой баскетбол.

«Будучность» дома тоже не подарок. В 7 последних встречах они добыли шесть побед. Может быть, за домашние победы команда получает какие-то особенные премиальные, поэтому выкладывается на полную, несмотря на отсутствие реальной турнирной мотивации.

На прошлой неделе в Москве мы видели две разные черногорские половины. Сначала 47 очков в первой половине матча, а затем — всего 22 балла во второй. Это случилось после того, как защита ЦСКА провела корректировки и перестроилась.

Подмосковная команда все еще находится в погоне за восьмым местом. Шансы вполне рабочие. Но надо любой ценой побеждать в таких матчах, как этот. В 80% своих гостевых матчей «Химки» не дают соперникам набирать тотал очков, который им выставляет букмекер.

Темп игры, скорее всего, снова будет «пешеходным» — около 130 атак на обе команды, от которых стоит ждать 137-150 очков в матче. При этом шансы гостевой команды на победу вполне реальные. Опыт и турнирная мотивация точно на стороне гостей, но за хозяев домашние трибуны и неплохая форма.

Я жду низовой матч с равными шансами на успех. Но при любом исходе набрать 78+ очков «Будучности» будет проблематично. Статистика в «пешеходном» баскетболе дает нам финиш хозяев в районе 70-78 очков.

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