Германия не займет призовое место в мужской эстафетной гонке в Канаде

Ставки: сборная Германии не попадёт в топ-3 за 1.80, отрыв победителя от второго места больше 20 секунд за 2.10.



Сегодня в канадском городе Кэнморе состоятся мужская и женская эстафетные гонки. «Вынесенные» из Европы этапы Кубка мира — это отдельная история. В них практически все проходит иначе. Речь об отношении к этим этапам как со стороны биатлонистов, так и со стороны зрителей. Кроме того, и погодные условия здесь не совсем привычны.



В день индивидуальных гонок за соревнованиями следила всего лишь пара сотен болельщиков — и это при том, что в Европе собирается пара десятков тысяч! В связи с поздним началом трансляций уменьшилась и телевизионная аудитория. Но преданных биатлонных болельщиков не остановит ничто.

В мужской эстафете есть явный фаворит — сборная Норвегии. С этим сложно поспорить, учитывая, что в индивидуальной гонке три норвежца попали в первую четверку, а еще один участник норвежского квартета стал 18-м, что тоже весьма неплохо.



Йоханнес Бё мало того что не видит соперников на лыжне, так еще и не ошибается на рубеже. Если к его последнему этапу Норвегия не отстанет больше чем на минуту, практически наверняка Йося приведет свою команду к победе. Хотя трудно найти причины, по которым партнеры Бё не отправят его в гонку лидером.

Что касается остальных соискателей наград, то здесь все очень неоднозначно. Ни одна сборная не может похвастать одновременно как боевым составом, так и хорошим выступлением здесь, в Канаде.



Есть сборные, которые имеют состав, близкий к основному, но в первой гонке этого этапа выступили не очень хорошо. И есть сборные, чьи представители показали в индивидуальной гонке хорошие результаты, но им не хватает опыта и стабильности, поэтому сложно им доверять на сто процентов.



В первую очередь речь о российской сборной. У нас есть два испытанных бойца в лице Гараничева и Логинова, а также Латыпов и Поварницын, которые хорошо проявили себя в индивидуальной гонке (Эдуард — 15-е место, личный рекорд, Александр — 18-е место), но быть уверенным на сто процентов в этих ребятах нельзя. В прошедшей гонке Латыпов и Поварницын на двоих сделали 39 точных выстрелов из 40, но ходом ребята проиграли очень много.



На мой взгляд, было бы правильно «спрятать» Эдуарда или Александра на первом этапе, где скорость менее важна, так как большую его часть работа будет в общей группе. Но тренерский штаб решил перемешать ребят, чтобы сильный этап чередовался с менее уверенным. В этом есть смысл, но опять же вариант Латыпов — Гараничев — Поварницын — Логинов мне кажется более перспективным.

Так или иначе, у сборной России есть все шансы на призы. Да, у нас не очень ровный состав, но, кроме Норвегии, ни одна сборная этим похвастать не может. Тем более этап эстафетной гонки в два раза короче, чем индивидуальная гонка, и проигрыш на лыжне наших ребят будет менее заметен.



Хотелось бы поставить на попадание наших ребят в призы, но попробуем пойти другим путём. Поставим против Германии, у которой также есть два проблемных этапа: очень медленный Рис и малоопытный Наврат. Кроме того, Лессера и Пайфера нельзя уверенно назвать биатлонистами, которые смогут вытащить свою команду в случае плохого выступления менее сильных партнеров.



Не думаю, что у России меньше шансов, чем у Германии. Поэтому за 2.30 можно брать ставку «российская команда выше немецкой». Также совсем не очевидно присутствие Германии в первой тройке. Одно место там уже занято Норвегией, а на два оставшихся претендуют Франция, Россия, Австрия и, возможно, кто-то ещё. «Германия займёт место в тройке — нет» за 1.80 — тоже хороший вариант.



Также отмечу ставку на безоговорочную победу Норвегии. «Отрыв победителя от второго места больше 20 секунд» с коэффициентом 2.10 достоин внимания.

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