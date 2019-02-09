«Реал» внимательно проведёт дерби с «Атлетико» и наберёт очки

«Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид

Ставки: тотал меньше 2,5 за 1.77, победа «Реала» с форой «0» за 2.15 в БК «Фонбет» (Сделать ставку).

«Реал» после трудовой ничьи на «Камп Ноу» отправляется на «Ванда Метрополитано», где сразится в мадридском дерби с отдохнувшим «Атлетико». «Матрасники» опережают своего более гламурного противника на два очка в турнирной таблице и идут фаворитами предстоящего поединка. В БК «Фонбет» чистая победа подопечные Диего Симеоне идёт за солидные 2.60, выглядит аппетитно.

Хозяевам точно не помогут Диего Коста и Стефан Савич, есть сомнения по поводу участия в матче Година и Сауля, также определённые проблемы со здоровьем испытывает Коке. Разумеется, медицинский штаб «Атлетико» постарается сделать всё возможное, чтобы ключевые исполнители смогли выйти на поле, однако в случае необходимости Симеоне найдёт кем заменить травмированных.

Сантьяго Солари придётся обойтись без Льоренте и Вальехо, зато в общей группе к сражению готовились Бензема и Иско, а череда повреждений лидеров осталась в прошлом, даже Бэйл, тьфу-тьфу, способен отработать по максимуму. «Сливочным» предстоит сыграть второй топ-матч в гостях за четверо суток.

Для многих других команд подобное расписание могло бы стать катастрофой, но в составе «Реала» множество титулованных футболистов, которым рубка с «Барселоной» способна помочь улучшить соревновательный тонус. Победа гостей с форой «0» идёт в БК «Фонбет» за 2.15. Пожалуй, стоит проверить.

В пяти крайних поединках «Атлетико» не проигрывает своему принципиальному сопернику, и, согласитесь, серия несколько затянулась. К тому же, сами «матрасники» в основное время одержали лишь одну победу на указанном интервале, а подавляющее большинство встреч завершались вничью.

Мирный исход на табло за 3.30 в БК «Фонбет» и сейчас смотрится неплохо, но фора «0» на гостей позволяет не потерять средства сразу при двух разных вариантах. (Сделать ставку).

Коллектив Диего Симеоне несколько растерял баланс и сейчас действует не слишком уверенно. Разумеется, против «Реала» хозяева выставят любимый двухэтажный автобус, в котором даже Гризманн будет периодически возвращаться близко к собственной штрафной, но за счёт чего «матрасники» планируют забивать?

Да, «Атлетико» знает все сильные стороны «сливочных», только в обратную сторону можно сказать ровно то же самое, а импровизации и индивидуального мастерства всё же у гостей больше. БК «Фонбет» даёт 4.80 на победу «Реала» всухую.

Наверняка Симеоне постарается использовать повышенную мотивацию Мораты. В топ-встречах частенько воспитанники огорчают бывший клуб, поэтому Рамосу и Варану придётся мучиться не только с Гризманном.

С другой стороны, «Реал» сейчас не стремится к подавляющему преимуществу за счёт владения мяча, и вряд ли мы увидим много свободного пространства на половине поля гостей. Максимум «матрасники» заковыряют один мяч, но этого им не хватит для победы.

Надёжно смотрится общий тотал меньше 2,5 мяча. В БК «Фонбет» данное предложение оценено коэффициентом 1.77. Потенциальная прибыль не слишком велика, однако шансы на проход очень даже весомые. Чтобы «Атлетико» и «Реал» выдали открытый футбол их необходимо отправлять в Эстонию, а в пределах Испании уже три встречи кряду завершались низовыми результатами.

Придать эмоций способен разве что быстрый гол, а в остальных случаях ожидается вязкая тактическая борьба и минимум опасных моментов. БК «Фонбет» даёт 2.07 на вариант «обе забьют — нет». Тоже любопытно. (Сделать ставку).

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