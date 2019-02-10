Йоханнес Бё сделает золотой хет-трик в Кэнморе

Сегодня двумя спринтерскими гонками завершится этап Кубка Мира в Кэнморе. Биатлонисты уже не могут дождаться своего отъезда из Канады, чтобы оказаться подальше от лютых морозов, постоянного напряжения из-за переносов гонок и отсутствия болельщиков на трибунах. Но победы и кубковые очки в Кэнморе ничуть не менее ценны. Поэтому борьбу в сегодняшних гонках никто не отменял.

Ставки: лучший представитель России выше лучшего представителя Франции за 1.90, победит Йоханнес Бё за 1.60.



В мужской гонке вновь все более-менее ясно с фаворитом. Бё не имеет себе равных на лыжне. В индивидуальной гонке Йоханнес был быстрее всех более чем на минуту (только над Кристиансеном 31 сек.). В эстафете норвежец стал не самым быстрым, но этого не требовала ситуация, так как преимущество было очень комфортным.



Такой исход дает некоторое преимущество Бё в сегодняшней гонке, так как в отличии от конкурентов, Йося в эстафете не сильно напрягался, а отработал в свое удовольствие.

Кроме преимущества на трассе стоит отметить, что Бё еще ни разу не промахнулся в Кэнморе — 30 точных выстрелов. С одной стороны, пора промахнуться, но с другой стороны, если биатлонист идеально готов, то откуда взяться ошибкам? Думаю, Бё выиграет даже с одним промахом, а при благоприятном раскладе и с двумя.



Хочется отметить неплохие шансы Гараничева и Логинова на попадание в призы. В индивидуальной гонке наши ребята стали лучшими на лыжне, если не брать в расчет реактивных норвежцев. Работа на рубеже ниже привычного уровня не позволила Жене и Саше показать более высокие результаты.

По скорости в эстафете Гараничев выиграл свой этап, а Логинов стал вторым, проиграв норвежцу 3,6 сек. Если сегодня наши ребята сработают на рубеже на своем уровне, то борьба за призы вполне возможна.

Французские биатлонисты в индивидуальной гонке не блеснули «ногами», да и в целом результатами тоже. Второе место в эстафете сборная Франции взяла за счет ровного выступления на всех этапах. Нельзя выделить кого-то из французов, просто каждый выступил на среднем уровне, а у остальных сборных были проблемные и неудачные этапы.



В эстафете Гараничев и Логинов вновь были быстрее всех французов, исключением стал только Гиггона, который проиграл Жене, но пару секунд выиграл у Саши.



Я думаю, как минимум один из пары Гараничев и Логинов сможет хорошо отработать на рубеже и за счет преимущества на трассе сможет опередить любого из французов, даже при их удачной стрельбе.



Ещё больше прогнозов автора в его группе «ВКонтакте».