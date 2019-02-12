«Зенит» в Турции, «ПСЖ» в гостях у «МЮ». Прогнозы на главные матчи вторника

«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»

Ставки: индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» больше 1,5 за 1.95, тотал больше 2,5 за 1.7 в БК «Фонбет» (Сделать ставку)



Большой европейский футбол возвращается после зимней паузы, что не может не радовать. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на легендарном «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» сразится с “ПСЖ”. Изначально «красные дьяволы» считались аутсайдерами даже домашнего поединка, однако фантастическая серия Сульшера, подъём по турнирной таблице и травма Неймара изменили расклад сил в этой паре. Сейчас БК “Фонбет” считает ”МЮ” фаворитом первой игры.



Помимо бразильского форварда гостям не поможет Менье, получивший недавно сотрясение мозга, а вот по поводу Кавани и Верратти есть определённые сомнения. Эдинсон повредил бедро в битве с «Бордо» и был заменён в перерыве, а Марко впервые вернулся после растяжения связок и провёл на поле практически час.

Не стоит исключать вероятность попыток дезинформации с французской стороны, так как с тактической точки зрения преимущество на стороне хозяев. В БК «Фонбет» победа «Манчестер Юнайтед» идёт за 2.30, однако мы заиграем иной вариант.



Аргументы в пользу обеих сторон понятны. Сульшеру гораздо легче подготовиться к “ПСЖ”. Тухель уже приличное время работает на своём посту и вряд ли в столь статусном матче отважится на серьёзные перемены. В прошлой Лиге чемпионов Париж уже доигрался, выпустив в гостях против «Реала» Ло Чельсо, поэтому на этот раз никаких Паредесов — только опытные и проверенные бойцы.



Вопрос в том, сможет ли тренерский штаб французов предугадать план Сульшера. «Манчестер Юнайтед» вроде бы действует по одной схеме, только в зависимости от ситуации расстановка «красных дьяволов» способна принимать оборонительную окраску или же давить противника по всем фронтам. БК “Фонбет” оценивает победу “МЮ” с нулевой форой в 1.65 — вполне неплохо. (Сделать ставку)

За 1.95 в БК «Фонбет» идёт индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 — пожалуй, стоит проверить. Главная проблема “ПСЖ”– отсутствие серьёзной конкуренции во внутреннем первенстве. Париж уже давно не проводил большие матчи, из относительно крепких противников можно выделить разве что «Лион», которому подопечные Тухеля уступили 1:2.

Календарь «Манчестер Юнайтед» не назвать сумасшедшим по меркам АПЛ, но Сульшер уже успел одолеть в гостях «Тоттенхэм» и «Арсенал», а меньше двух мячей при своём новом тренере «манкунианцы» на «Олд Траффорд» не забивают.



Основная сложность французов в плей-офф Лиги чемпионов заключается в опорной зоне. В Лиге 1 у “ПСЖ” настолько подавляющее преимущество над соперниками, что исполнители средней линии ощущают вальяжность, к которой быстро привыкают. Вернуться на топ-уровень в считаные минуты нелегко.



Если учитывать фантастическую форму Погба, фактор домашнего поля и физическое состояние хозяев, то Сульшер наверняка постарается отрезками давить на центральную ось противника. БК “Фонбет” оценивает вариант победа “МЮ” + обе забьют в 3.85.



Правило выездного гола пока ещё действует, поэтому французскому гранду жизненно важно хотя бы раз отличиться. При любом раскладе гости не станут отсиживаться в обороне, иначе у шейхов попросту не хватит терпения. За 1.7 в БК «Фонбет» идёт классическая ставка на тотал больше 2,5. Коэффициент вполне приличный, так как в данной встрече есть шанс увидеть и четыре мяча.



Когда поединок значит очень многое для обоих тренеров, зрители частенько становятся заложниками ситуации и наблюдают вязкую борьбу без опасных моментов. Здесь всё совершенно иначе. Сульшеру и Тухелю важен не только результат, но и способ его достижения, поэтому «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» обязаны демонстрировать яркий футбол и искать счастье у чужих ворот. Уровень исполнительского мастерства даже без Неймара позволяет рассчитывать на три или более гола.

«Фенербахче» — «Зенит»

Ставка: победа «Фенербахче» во втором тайме с форой «0» за 1.75 в БК «Фонбет» (Сделать ставку)



«Зенит» после серии товарищеских встреч возобновляет официальную часть сезона, ближайшим соперником сине-бело-голубых станет «Фенербахче». У турецкого клуба серьёзный еврокубковый опыт, солидное имя, сумасшедшая поддержка трибун, а вот результаты в последнее время вызывают массу вопросов. «Жёлтые канарейки» идут 14-ми во внутреннем первенстве, а смена тренера пока особых дивидендов не принесла. Впрочем, БК «Фонбет» всё равно считает турок фаворитами встречи.



Эрсун Янал перебирает состав, но прогресса совсем не видно. С одной стороны, питерцам повезло, ведь соперник переживает далеко не лучшие времена, однако сколько уже случалось историй, когда коллектив, проваливающий чемпионат, выстреливал в еврокубках. Сам «Зенит» не слишком уверенно выглядел в товарищеских встречах, хотя Семак всему находил объяснение.

Безусловным преимуществом сине-бело-голубых станет фактор своего поля в ответном матче, и, пожалуй, главной задачей российского клуба будет осторожная игра с сохранением реальных шансов на будущее. Дома «Зенит» способен отгрузить кому угодно полную авоську, а на чужих стадионах Семак предпочитает более оборонительную модель. Ставить на низ уже невыгодно, в БК «Фонбет» тотал меньше 2,5 идёт за 1.65. Риск не оправдывает потенциальную прибыль.



В подобных поединках слишком много неизвестных факторов, поэтому отталкиваться проще от базовых вещей. Очевидно, физическая форма питерцев далека от совершенства, а турецкая команда уже успела провести шесть официальных матчей в новом году. За 1.75 в БК «Фонбет» идёт фора «0» на «Фенербахче» во втором тайме, и этот вариант выглядит одним из самых надёжных в предстоящей битве.



Ближе к концовке сине-бело-голубые с огромной вероятностью сосредоточатся на обороне, ведь текущий тонус на позволяет работать в режиме высокой интенсивности на протяжении всех 90 минут. Последний раз «Зенит» выигрывал второй тайм в гостях в поединке против «Волгаря».



Тут надо бы добавить, что тогда за питерцев забивали Заболотный и Кокорин. В общем, как минимум возврат нам практически гарантирован, а при неблагоприятном стечении обстоятельств для российского клуба есть шанс на прибыль. (Сделать ставку)



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