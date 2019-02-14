«Краснодар» — «Байер», БАТЭ – «Арсенал»: прогноз БК «Фонбет» на ЛЕ

«Краснодар» — «Байер»

Ставки: «Краснодар» не проиграет за 1.77, индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1 за 1.83 в БК «Фонбет» (Сделать ставку)



Один российский клуб уже стартовал в Лиге Европы, пришла пора отстаивать честь страны «Краснодару». Перед сражением с «Байером» больше всего опасений вызывает тонус и физическая форма «быков», ведь немецкое первенство находится в самом разгаре, а РПЛ ещё не возобновилась. Очевидным фаворитом первого матча аналитики видят гостей: в БК «Фонбет» чистая победа «Байера» идёт за 2.05.



Согласитесь, просматривается некая недооценка российской команды со стороны специалистов. В Германии «Байер» идёт всего лишь на шестой строчке и конкурирует с такими клубами, как «Айнтрахт» и «Вольфсбург».



Неужели «быки» на данном фоне выглядят явными аутсайдерами даже дома на своём прекрасном стадионе? Победа или ничья «Краснодара» за 1.77 в БК «Фонбет» выглядит превосходным вариантом, пожалуй, стоит проверить.

На групповом этапе нынешней Лиги Европы у подопечных Мурада Мусаева три победы в родных стенах, а леверкузенцы еле-еле в гостях одолели «Лудогорец», а с «Цюрихом» и АЕК довольствовались ничейными результатами. На выезде немцы ничего особенного не показывают и даже со скромными командами редко берут три очка.



«Краснодар» обладает уже приличным опытом, у «быков» за всю историю еврокубков лишь 4 поражения дома за 24 встречи, а с каждым сезоном южане становятся всё сильнее и сильнее. Учитывая, формат противостояния гостей вполне устроит ничья. Зачем «Байеру» оголять тылы на чужом поле, рискуя получить целую охапку, если впереди ответная встреча в Германии, где в более комфортных и привычных условиях можно решить все вопросы.



Также за 1.83 в БК «Фонбет» перспективно смотрится индивидуальный тотал хозяев больше 1. (Сделать ставку)

На уже упомянутом историческом отрезке «Краснодар» в родных стенах забивал хотя бы раз в 21 из 24 матчей. Оборону «Байера» вряд ли назовут надёжной даже самые преданные поклонники команды.

Леверкузенцы во время текущего удачного периода пропустили в шести из семи последних поединков. «Быки» дома отгрузили по паре мячей «Акхисар Беледиеспору», «Стандарту» и «Севилье», поэтому шансы гостей остаться без пробоины минимальны. Возврат нам практически гарантирован, а судьба прибыли уже зависит от физических кондиций парней Мурада Мусаева и доли удачи.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.2, «Арсенал» не забьёт в первые 30 минут за 1.7 в БК «Фонбет» (Сделать ставку)



БАТЭ регулярно достаются мировые гранды в еврокубковых встречах, поэтому соперничество с «Арсеналом» вряд ли вызовет у белорусов сумасшедший ажиотаж. И не таких видали. «Канониры» в АПЛ идут с переменных успехом. С одной стороны, подопечные Эмери сохраняют реальные шансы на попадание в зону Лиги чемпионов, а с другой – выиграть борьбу у «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на дистанции вряд ли легче, чем добиться путёвки в главный клубный турнир Старого Света иным путём, поэтому виктория гостей в БК «Фонбет» оценена скромным коэффициентом 1.45



Между встречами с БАТЭ у лондонцев не будет других поединков, Эмери сможет готовить команду в непривычно долгом для Англии недельном цикле. Означает ли это, что «канониры» выпустят основу? Необязательно. Скорее, гости выйдут в смешенном составе, так как некоторым исполнителям очень нужна передышка, а в запасе ещё будет ответная встреча.

В прошлом сезоне белорусы пустили от «Арсенала» 10 мячей за две встречи, подобный разгром, конечно, возможен снова, но более вероятным выглядит вариант, при котором хозяева отойдут в оборону всей командой и попытаются продержаться столько, сколько смогут. В БК «Фонбет» за 1.7 есть интересная ставка на то, что «канониры» не забьют в первые полчаса.



Футболисты БАТЭ целенаправленно готовились к предстоящему сражению и наверняка досконально изучили противника. Разумеется, это не гарантирует хотя бы ничьей, но при сохранении концентрации мы вправе ожидать достойный дебют от белорусов. «Арсенал» совершил не самый близкий перелёт, в Борисове холодная погода, гостям понадобится время для того, чтобы раскачаться.



Заключительный выбор сделаем в пользу тотал меньше 2,5 за солидные 2.2 в БК «Фонбет». (Сделать ставку)

У БАТЭ есть приличный командный опыт, сумасшедшая мотивация и тактическая выучка. Белорусы точно не позволят «Арсеналу» добыть уверенную победу без серьёзных усилий. «Канониров» ждёт высокая плотность, самоотдача, насыщенный центр поля и лёгкие заморозки.



Если хозяевам удастся дисциплинированно выполнять тренерскую остановку, то забить больше двух мячей подопечным Эмери будет невероятно тяжело.



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