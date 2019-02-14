«Орландо» и «Шарлотт» сосредоточатся на опеке лидеров друг друга

Второй игровой день подряд завершается для рубрики потерей фишек, чему на этот раз способствовало потрясающее выступление Адетокунбо. С тоталом меньше 27 очков грека стало всё ясно практически сразу же. В стартовой 12-минутке Яннис отметился 13 баллами, а по итогам всей встречи с запасом преодолел «тридцатку».



Весь матч лидера «Бакс» персонально опекал Янг, поэтому шансы на преодоление Таддеусом планки в 7,5 подбора были вполне приличные, но Адетокунбо решил иначе. Яннис доминировал в обеих трёхсекундных зонах и взял в сумме 19 отскоков, включая 7 в нападении. Мощному форварду «Пэйсерс» не хватило одного удачного действия при борьбе на щитах.

Общий тотал меньше 218 очков сыграл с запасом. «Индиана» и «Милуоки» лишь в двух четвертях совместными усилиями преодолевали 50 баллов, а сама встреча прошла в достаточно низком темпе, что в теории было больше на руку «Пэйсерс», однако Адетокунбо демонстрировал баскетбол уровня MVP, и «Бакс» увезли победу.

«Индиана» в очередной раз нейтрализует Янниса «Пэйсерс» не позволят Яннису набрать больше 27 очков, Янг возьмёт от 8 подборов — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 31 355 фишек.



Заход дня: dacascos выбрал тоталы больше 102,5 очка «Хит», 112,5 балла «Кингз» и 118,5 очка «Трэйл Блэйзерс» с общим коэффициентом 6.96

«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс»

Выбор №1: победа «Орландо» с форой «-3» за 1.92



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 460 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Николы Вучевича меньше 21,5 очка за 1.9



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 500 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Кембы Уокера меньше 28,5 очка за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)



Выбор №4: тотал подборов больше 87 за 1.93



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 465 фишек)



Перед перерывом на звёздный уикенд выбор матчей совсем невелик, и лишь в одном из поединков намечается интересная и упорная борьба с максимальным старанием в обороне. «Хорнетс» располагаются на седьмой строчке восточной конференции, а «Мэджик» на десятой, но команды разделяет лишь одна победа, поэтому встреча выйдет крайне напряжённой.



Есть один статистический факт, который с учётом сопоставимого уровня коллективов выглядит совсем неожиданным: «Шарлотт» берёт верх над «Орландо» вот уже в 13 матчах кряду.



Флоридцам не помогло даже назначение Стива Клиффорда, так как в нынешнем сезоне обе очные дуэли остались за Уокером и компанией. Хозяева обойдутся без Бамбы, Фульца и Мозгова, а у гостей под вопросом Грэм и Паркер.



У букмекеров фаворитами идут «Мэджик», несмотря на катастрофическую историю личных встреч, и мы согласимся с аналитиками, проверив базовую фору «-3» на «Орландо». Подопечные Стифа Клиффорда сейчас находятся в лучшей форме за всю текущую регулярку и добыли шесть побед в семи крайних поединках. У «Хорнетс» результаты гораздо хуже, при этом, на выезде у «Шарлотт» лишь 8 викторий из 28 возможных, большинство из которых одержано над явными аутсайдерами.



Джеймс Борегго отлично знает сильные и слабые стороны Стива Клиффорда, но и сам наставник «Мэджик» прекрасно представляет себе возможности основных исполнителей «Хорнетс». Если «Орландо» действительно собирается в плей-офф, то флоридцам необходимо прерывать череду провальных битв с «Шарлотт» и побеждать конкурента в борьбе за кубковую восьмёрку.



Так как встреча имеет большое значение для обоих коллективов, а уровень индивидуального мастерства в командах не самых высокий, то неплохо смотрится общий тотал меньше 215 очков, но у тех, и у других есть приличная обойма ролевиков, которые в удачный день способны с высочайшим процентом поливать из-за дуги. Вдобавок, возможна напряжённая концовка с обилием штрафных и повышенной результативностью на последних минутах.



За 1.9 прилично выглядит тотал меньше 21,5 очка Вучевича. Черногорец является первой опцией в нападении «Мэджик», но вся классическая статистика кричит о правильности выбора. В двух прошлых встречах с «Шарлотт» Никола набрал по 12 баллов, а его средний показатель по сезону составляет 20,6 пункта.

У «Хорнетс» залечил повреждение и находится в хорошей форме Коди Зеллер, а на скамейке Бисмарк Бийомбо. Гости постараются сделать максимум для нейтрализации лидера «Орландо».



Следующий выбор крайне противоречивый. В пяти последних матчах Уокер отгрузил 37 очков «Буллз», 32 «Клипперс», 30 «Маверикс», 37 «Хоукс» и 34 «Индиане», славящейся потрясающей обороной. Тотал меньше 28,5 идёт за скромные 1.85, но данную ставку мы обязаны проверять, ведь в большинстве букмекерских контор планка результативности малыша «Хорнетс» установлена на 3 пункта ниже.



Даже со столь потрясающей серией в среднем по сезону у Кембы 24,8 балла за матч. В двух предыдущих сражениях с «Мэджик» разыгрывающий «Шарлотт» набрал 24 и 26 очков. Да, сейчас Уокер в феноменальной форме, впереди матч звёзд, где он будет выступать в стартовой пятёрке на родном паркете, но всё же мы ведём речь не о Джеймсе Хардене. Постоянно пробивать «тридцатку» невероятно трудно.



Заключительную ставку сделаем на тотал подборов больше 87. В поединках с участием «Мэджик» обе команды в среднем берут по 89,6 отскока, а в сражениях, в которых задействованы «Хорнетс» по 89,9. Определённый запас в цифрах у нас есть, плюс статус встречи вынудит коллективы защищаться на достойном уровне, что должно привести к дополнительным промахам.



Итого: сделано 4 ставки на сумму 2 тыс. фишек. В банке осталось 29 355 фишек.



P.S.: Завтра, 15 февраля выйдет выпуск с прогнозами на звёздный уикенд (на все события данного мероприятия допускаются ставки в рамках конкурса), после чего рубрика вернётся 21 февраля вместе с возобновлением регулярного чемпионата.



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