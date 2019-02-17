«Реал» отгрузит трёшку «Жироне» даже без Скомины

В четырёх гостевых матчах кряду «Жирона» пропускает не меньше трёх мячей, серия продлится в Мадриде.

«Реал Мадрид» — «Жирона»

Ставки: индивидуальный тотал «Реал Мадрид» больше 2,5 за 1.76

Самый скандальный матч на прошедшей неделе в еврокубках был сыгран, разумеется, с участием «Реала», но с возобновлением выходных во всю идут баталии во внутренних первенствах. В рамках Ла Лиги у мадридцев пять побед подряд, и преимущество извечных соперников из Барселоны уже не выглядит столь гигантским, каким казалось ещё месяц назад.

У «Жироны» дела в последнее время складываются далеко не лучшим образом. Бело-красные потерпели четыре поражения кряду в национальном чемпионате, при этом в трёх крайних поединках подопечные Эусебио Сакристана не смогли отличиться.

Рядом замаячила зона вылета, Стуани потерял голевое чутьё, а в команде очевидные проблемы с дисциплиной. На указанном отрезке в каждом матче каталонцы либо удалялись, либо получали пенальти в свои ворота.

За «Реал» точно не сыграют Модрич и Льоренте, под вопросом Бензема, Иско и Варан, но столь слабого соперника, находящегося на спаде, «сливочные» обязаны разносить на легендарном «Сантьяго Бернабеу». Индивидуальный тотал хозяев больше 2,5 идёт за 1.76, и пока данную ставку сильно не прогрузили, есть смысл её заиграть.

Современная история личных встреч между королевским клубом и «Жироной» не слишком велика. В 2017 году после возвращения в высший испанский дивизион бело-красные на своём поле сенсационно выиграли 2-1, а затем «Реал» доминировал, уничтожая оппонента в результативных матчах.

В следующих четырёх поединках мадридцы побеждали 6-3, 4-1, 4-2 и 3-1. Два последних сражениях случились совсем недавно, в конце января в кубке стране, и в обеих битвах состав «сливочных» сложно было назвать оптимальным.

Даже с более скромными соперниками коллектив Эусебио Сакристана на выезде поражает масштабом своих проблем в обороне. Если исключить недавний выезд «Жироны» на «Сантьяго Бернабеу», то в других гостевых матчах действия защиты сложно назвать хотя бы удовлетворительными. Бело-красные пропустили по три мяча от «Атлетико», «Бетиса» и «Эйбара».

В «Реале», как и всегда, приличная конкуренция за место в составе. Любому футболисту «сливочных» из атакующей группы, которого не зовут Карим, необходимо улучшать личную статистику. Усталость после Лиги чемпионов могла бы сказаться в гостевой битве с серьёзным оппонентом, но дома с аутсайдером, да ещё и после победы мадридцы обязательно возьмут своё.

Встречу обслужит Гуильермо Куадра Фернандес, который осмелился в девятом туре Ла Лиги поставить пенальти в ворота «Реала» в матче с «Леванте» на «Сантьего Бернабеу». В том поединке «сливочные» уступили 1-2. Второй раз подряд подобный трюк на глазах у Флорентино Переса повторять крайне опасно.

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