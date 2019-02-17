В сингл-миксте итальянцам не будет равных

Ставка: победа Италии за 2.60.



Гонки преследования оказались провальными для нас. Такое бывает, будем исправляться. Ставка на Вирер была вполне обоснованной. Наполовину она себя оправдала. Доротея показала вторую скорость на лыжне, уступив 27 секунд Херрман. На рубежах итальянка отработала на 30 секунд быстрее немки.

Получается, что по чистому времени в гонке (без штрафных кругов) Вирер обошла Херрман и вообще стала лучшей. Таким образом, нам нужно было, чтобы признанный снайпер (89% попаданий) промахнулся хотя бы на один раз меньше, чем один из худших стрелков (76%). Не сложилось…



Все старания на лыжне Вирер смазала ее стрельба. Причины такой ужасной работы на рубеже до конца не понятны. Во-первых, Доротея хотела сразу подтянуться к лидирующей группе и возможно поторопилась на первом рубеже, махнув трижды. Во-вторых, получив такое большое отставание, уже не было смысла осторожничать, пришлось рисковать. Сегодня не нужно никуда торопиться, надо просто делать свою привычную работу.

Сегодня в одиночной смешанной эстафете Вирер составит пару Хоферу. Также сегодня состоится обычная смешанная эстафета. Чтобы делать ставки на эти гонки, нужно понять, на какую гонку делают ставку команды и где выставляют боевой состав.



Практически все сборные поставили сильнейших биатлонистов на обычную эстафету. Я говорю об основных сборных. Страны, которые имеют всего по одному более-менее сильному биатлонисту и биатлонистке, конечно же, сосредоточились на одиночной эстафете. Но мы такие сборные во внимание не берем.



Насколько я понимаю, Италия решила сделать ставку на одиночную эстафету. Если бы это было не так, то, конечно, на основную эстафету состав выглядел бы следующим образом: Хофер-Виндиш-Виттоцци-Вирер. Женская половина была бы просто шикарной, да и мужская не совсем плохой.

Но как бороться с такой Норвегией? Франция и Германия тоже составили бы конкуренцию Италии. Поэтому итальянцы решили поставить своих сильнейших спортсменов на одиночную эстафету.



Вирер была великолепна на лыжне вчера. Если сравнивать Доро с теми биатлонистками, которые примут участия в одиночной эстафете, то преимущество ходом итальянки выглядит очень солидно. Хофер — это самый быстрый биатлонист среди тех, кто примет участие в одиночной эстафете. Итальянец не лучший стрелок, но 79% — это не совсем критическая цифра.



Вирер и Хофер должны быть лучшими на лыжне. Да, в этой гонке отрезки на лыжне достаточно короткие, но мы уже видели здесь, как хорошо готовые лыжники могут «привозить» 30 секунд за 1.5 км. Доротея — снайпер, Хофер — средний стрелок.



Учитывая не основные составы остальных сборных, я думаю, надо ставить на Италию. Справедливости ради, нужно отметить, что вчера эта пара на двоих пробежала 15 штрафных кругов. В любом случае, за 2.60 нужно играть Италию.



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