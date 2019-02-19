«Ливерпуль» забьёт «Баварии» не меньше двух мячей

«Ливерпуль» — «Бавария»

Ставки: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1,5 за 1.83.

Плей-офф Лиги чемпионов постепенно набирает обороты, и сегодня в бой вступят два коллектива, которые изначально находились в списке главных соискателей на почётный трофей. С одной стороны, несколько жаль, что «Ливерпуль» и «Бавария» сойдутся на столь ранней стадии турнира, зато для всех любителей футбола выпадает отличная возможность посмотреть фантастическое зрелище уже в фервале.

У обеих команд есть проблемы составами. В численном отношение ситуация хуже у немцев. Мюнхенцам точно не помогут Боатенг, Мюллер и Толиссо, небольшое повреждение получил разыгравшийся Коман, не всё ясно по состоянию здоровья Роббена, позже других к партнёрам присоединился Рибери.

У красных главная беда в центре обороны. Если Гомес является лишь одним из нескольких кандидатов в защитной линии, то ван Дейк – это и есть причина надёжности и стабильности «Ливерпуля» у своих ворот.

Предполагается, что Клопп выставит пару Матип – Фабиньо, но оба склонны к позиционным ошибкам. По флангам у красных старательные работяги, однако уровень индивидуального мастерства Александер-Арнольда и Робертсона вызывает большие вопросы в сравнении с их визави в других топ-клубах.

Очевидно, с серьёзными проблемами в обороне хозяева вряд ли всерьёз рассчитывают не пропустить. В ворота мерсисайдцев залетали мячи в шести из последних восьми встреч, а представить себе «Баварию» без моментов впереди практически нереально.

Есть сразу несколько интересных ставок, позволяющих получить прибыль при верховом исходе, но перспективнее других смотрится индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1,5 за приемлемые 1.83. На переполненном «Энфилде» красные понесутся вперёд при любых раскладах, так как сыграть на ноль сзади будет невероятно сложно. Тройка Салах – Мане – Фирмино способна разорвать даже лучшую оборону мира, а действия «Баварии» в защите в крайних поединках не назвать образцовыми.

Мюнхенцы набрали приличный ход и подошли на расстоянии одной встречи к «Боруссии» во внутреннем первенстве, однако немецкий суперклуб пропускал голы в шести поединках кряду при том, что «Герта» и «Аугсбург» смогли отличиться дважды, а «Байер» и вовсе три раза поразил ворота гранда. По именам оборона Ковача смотрится солидно, но общий уровень взаимодействий далёк от идеала. К тому же, Нойер сейчас не демонстрирует свою лучшую форму.

Любопытно посмотреть в каком сочетании окажется средняя линия гостей. Большинство изданий сходятся во мнении, что на поле однозначно выйдут Тьяго и Хамес, а вот дальше уже возникают вопросы. В последних матчах регулярно играл Горецка, но это у себя в Германии «Бавария» может выступать хоть совсем без разрушителей, однако на «Энфилде» классический опорник Ковачу необходим, иначе ураганное нападение красных разорвёт оборону противника в клочья.

Способна ли сама «Бавария» отличиться? Разумеется, да. Мюнхенцам по силам забить даже дважды, поэтому одного мяча «Ливерпулю» точно не хватит. Красные отдыхали целых десять дней и целенаправленно готовились именно к данной встрече.

Сил у хозяев должно быть вагон и несколько больших тележек. Клопп традиционно зарядит свою банду сумасшедшей энергетикой, и Салах с партнёрами полетят во владения Нойера.

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