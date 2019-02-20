В битве «Атлетико» и «Ювентуса» всё решит реализация

«Атлетико» — «Ювентус»

Ставка: победа «Ювентуса» с форой «0» за 1.97



После двух нулевых ничьих во вчерашних противостояниях Лиги чемпионов сложно представить, насколько закрытый футбол способны продемонстрировать «Атлетико» и «Ювентус». Обе команды славятся умением сушить игру, ставить во главу угла именно результат, поэтому нас ожидает захватывающая тактическая дуэль.



Букмекеры выставляют равные коэффициенты на противников, что вполне оправдано. «Матрасники» выступают дома, где банда Диего Симеоне практически непобедима, однако у «Ювентуса» была возможность спокойно готовиться к данному матчу из-за отсутствия конкуренции во внутреннем первенстве. К тому же «Атлетико» в последних поединках испытывает проблемы в защитной линии.

Мадридцы уступили 0:1 «Бетису», 1:3 «Реалу», а в победной встрече с «Райо Вальекано» нанесли в створ лишь 3 удара при 6 у противника. На недавние встречи туринцев особого внимания обращать не стоит. Аллегри спокойно настраивал свой коллектив именно к битве в Лиге чемпионов, так как именно для европейского трофея и собран нынешний состав «Ювентуса».



За последние 4 сезона «бьянконери» провели 20 матчей в плей-офф главного клубного турнира Старого Света. На указанном интервале туринцы по разу уступили в финале «Барселоне» и «Реалу», а в рамках двухраундовых баталий лишь в одном случае проиграли в основное время. На своём поле ни один коллектив Европы не побеждал «Ювентус» в кубковой стадии, начиная с 2015 года.

Фора «0» на гостей за 1.97 выглядит оптимальным вариантом. «Атлетико» специализируется на разрушении игры противника, но фишка «Ювентуса» в разнообразии вариантов и умении добывать результат даже там, где визуально дела идут плохо.



По составу и индивидуальному мастерству туринцы сильнее, а сами «матрасники» сейчас далеко не в лучшей форме. Нападение Симеоне выезжает исключительно за счёт Гризманна, а у остальных исполнителей атакующей группы отвратительная статистика.



Разумеется, отдельно стоит упомянуть о легендарном Роналду. Пока хейтеры португальца говорят о его способности блистать лишь на фоне аутсайдеров, Криштиану набрал уже 22 гола + 8 передач за 29 поединков против «Атлетико». То есть один из лучших футболистов мира в среднем забивает или отдаёт в каждом матче в соперничестве с одной из самых непроходимых оборон.

Вряд ли мы увидим много моментов, обе команды будут держать в уме ответную встречу, а рисковать раньше времени чревато последствиями. В поединке, где число опасных ситуаций можно пересчитать по пальцам одной руки неаккуратного фрезеровщика, ключевое значение сыграют стандарты и реализация. Исполнители штрафных и угловых в составе гостей обладают большим мастерством, а, если выбирать между Гризманном и Роналду того, кто отправит снаряд в цель с первого шанса, то преимущество явно на стороне португальца. В худшем случае нас ожидает возврат, а шансы на успех «Атлетико» ничтожно малы.



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